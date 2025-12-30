नवी मुंबईत भाजप-शिवसेना आमने सामने, कोण किती जागा लढवणार?

Navi Mumbai Election: नवी मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीसाठी भाजप आणि शिवसेनेची युती झाली नसल्याने दोन्ही प्रमुख पक्षांनी सर्व 111 जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत , त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत भाजप आणि शिंदे शिवसेनेत मुख्य लढत असणार आहे. म्हणजे वनमंत्री गणेश नाईक विरुद्ध उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात ही लढत असणार आहे।
नवी मुंबईमध्ये आतापर्यत गणेश नाईक यांना एक हाती सत्ता राखण्यात यश आले होते. आता मात्र शिंदे गटाचे आव्हान नाईक यांच्यासमोर आहे. महायुती होऊ नये ही दोन्ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची इच्छा होती आणि ती पूर्ण झाली असल्याने दोन्ही पक्षाचे उमेदवार आणि कार्यकर्ते आता कामाला लागले आहेत.
आज सर्वच पक्षच्या उमेदवारांना उशीरा एबी फॉर्म दिल्याने उमेदवारांची चांगलीच तारांबळ उडाली होती. माजी महापौर सागर नाईक यांनी देखील आज अर्ज भरला. त्यांनी 6 वर्षानंतर उमेदवारी अर्ज भरला असून महापौर हा भाजपचा बसणार असल्याचे विश्वास यावेळी त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आला
यात भाजप आणि शिवसेनेकडून एकाच कुटुंबात 2 ते 3 तिकीट दिली आहेत. यामुळे इच्छुक असलेल्या आणि तिकीट मिळाले नसल्याने इतर उमेदवार नाराज झालेयत. त्यांनी राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष अजित पवार गटाकडून उमेदवारी अर्ज भरल्याचे चित्र होते.
कोणत्या पक्षाच्या किती उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले?
भाजप- 111
शिवसेना - 111
राष्ट्रवादी कॉग्रेस अजित पवार गट - 31
कॉग्रेस - 12
शरद पवार गट राष्ट्रवादी कॉग्रेस - 31
मनसे - 30
मंदा म्हात्रेंनी त्यांचं प्रभावक्षेत्र असलेल्या बेलापूर भागात तब्बल 13 समर्थकांसाठी उमेदवारीची मागणी केली होती. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेश पाटील यांनी एबी फॉर्म देताना ते फॉर्म कोरे दिले.नंतर सही करु असं सांगून वेळ मारुन नेली. पण जेव्हा फॉर्मवर सही करण्याची वेळ आली तेव्हा राजेश पाटील गायब झाल्याचा आरोप मंदा म्हात्रेंनी केलाय. शेवटी जेव्हा संपर्क झाला तेव्हा फक्त 4 जणांना उमेदवारी देण्याचं आश्वासन दिलं. देऊ केलेल्या जागाही विरोधक तुल्यबळ असलेल्या दिल्याचा आरोप मंदा म्हात्रेंनी केलाय.कोरे एबी फॉर्म देऊन आयत्यावेळी सही करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. निष्ठावान कार्यकर्त्यांची एकप्रकारे ही फसवणूक असल्याचा आरोप भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी केलाय. भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीनं जेवढ्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी दिली तेवढ्या सगळ्या उमेदवारांचे एबी फॉर्मवर सह्या केल्याचं संजीव नाईकांनी सांगितलं. मंदा म्हात्रेंचा याबाबत काही गैरसमज झाल्याचा दावा संजीव नाईकांनी केलाय.