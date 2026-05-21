/2029ला रत्नागिरीचा पालकमंत्री भाजपचा? भाजप-शिवसेनेत जुंपली!

BJP and Shiv : कोकणाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा धुरळा उडालाय. मित्रपक्ष असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेत आता सुप्त संघर्ष उघड होऊ लागलाय. रत्नागिरीच्या पालकमंत्रिपदावरून भाजप आमदार प्रमोद जठार यांनी केलेल्या वक्तव्यानं
राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय. 2029 मध्ये रत्नागिरीचा पालकमंत्री भाजपचाच असेल असा निर्धार जठारांनी व्यक्त केलाय. इतकंच नाही. तर कोकणात भाजप स्वबळावर लढेल असे संकेतही त्यांनी दिलेत. त्यामुळे शिवसेना विरुद्ध भाजप हा संघर्ष आता उघडपणे समोर येतोय का? सविस्तर जाणून घेऊया.
कोकण कुणाचं यावरुन शिवसेना आणि भाजपमध्ये सुप्त संघर्ष सुरु झालाय. रत्नागिरी जिल्ह्यावर असलेलं शिवसेनेचं प्राबल्य भाजप नेत्यांच्या डोळ्यात खुपू लागलंय. कारण नुकतेच आमदार झालेल्या प्रमोद जठार यांनी 2029मध्ये रत्नागिरीचा पालकमंत्री भाजपचा असेल असा निर्धार केलाय. हा निर्धार करताना त्यांनी मित्रपक्ष शिवसेनेला काय वाटेल याचाही विचार केलेला नाही.
मतदारसंघ पुनर्रचनेत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये दोन लोकसभा मतदारसंघ होतील असा दावा जठार यांनी केलाय. दोन लोकसभा मतदारसंघ झाले तर सिंधुदुर्गातले आपणच उमेदवार असू असंही जठार म्हणू लागलेत. एवढंच नव्हे तर त्यांनी उपस्थित भाजप पदाधिका-यांना तुम्ही रत्नागिरी लोकसभेच्या जागेवर दावा करा म्हणून प्रोत्साहित केलंय.
प्रमोद जठारांनी सिंधुदुर्गच्या उमेदवारीवर दावा केला त्यावेळी त्यांना विद्यमान खासदार नारायण राणेंचाही विसर पडल्याचं दिसलं. दुसरीकडं शिवसेनेनंही प्रमोद जठार यांच्या दाव्यावर सडेतोड उत्तर दिलंय. शिवसेना आणि कोकण हे समीकरण आहे हे समीकरण कधीच बदलणार नाही असा दावा शिवसेनेनं केलाय.
प्रमोद जठारांनी कोकणात भाजपच्या स्वबळाचा नारा दिलाय. हा नारा देताना त्यानी आतापासूनच शिवसेनेचे नेते आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांना सावध केलंय. एवढंच नव्हे तर सिंधुदुर्गातल्या स्वकियांनाही त्यांनी शिंगावर घेतलंय की काय अशी परिस्थिती आहे. पण जठारांचं हे वक्तव्य म्हणजे कोकणातल्या शीतयुद्धाची नांदी समजलं जातंय.
छत्रपती संभाजीनगर-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद निवडणुकीचं बिगुल वाजण्यापूर्वीच महायुतीत जागावाटपावरून रस्सीखेच सुरू झाली आहे. विधानपरिषदेची जागा स्वत:कडे ठेवण्यासाठी शिवसेनेनं कंबर कसली आहे, तर भाजपनं देखील या जागेवर दावा ठोकला आहे. त्यामुळे महायुतीमधील जागावाटपाचा तिढा वाढण्याची चिन्हं आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मिळालेलं यश आणि ताकदीच्या जोरावर भाजप या जागेवर दावा करत आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेनेनं देखील विधान परिषदेच्या जागेवर दावा सांगितलाय. भाजपकडे संख्याबळ जास्त आहे, मात्र इतरही पक्ष या निवडणुकीत मतदान करत असल्याचं शिवसेनेनं भाजपच्या लक्षात आणून दिलं आहे. तसंच ही जागा आतापर्यंत शिवसेनेची राहिली आहे, त्यामुळे ही जागा आम्हीच लढवणार असा ठाम निर्धार शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. ठाकरेंची शिवसेनाही या निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे, दोन्ही शिवसेना एकत्र असताना अंबादास दानवेंची विधान परिषदेवर वर्णी लागली होती, दरम्यान त्यामुळे पारंपरिक ही जागा मूळ शिवसेनेची असल्यानं त्यांनीही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची तयारी दर्शवली आहे.तिन्ही पक्षांच्या दाव्यामुळे संभाजीनगर-जालना विधान परिषदेच्या निवडणुकीला रंगत येणार आहे. दोन्ही शिवसेना मूळ जागा त्यांचीच असल्याचं सांगतेय, तर दुसरीकडे भाजप मात्र संख्याबळाच्या जोरावर या जागांवर दावा करतंय.. त्यामुळे महायुती हा वाद कसा मिटवणार याकडे आता लक्ष लागलंय.