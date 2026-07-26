CJP आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशीच धर्मेंद्र प्रधान...', BJP च्या बड्या नेत्याच्या दाव्याने खळबळ!

देशभरात नीट (NEET) प्रश्नपत्रिका गळतीप्रकरणी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि मध्य प्रदेश सरकारमधील मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांनी मोठा खुलासा केला आहे. आंदोलन सुरू झालेल्या पहिल्याच दिवशी धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती, असा दावा विजयवर्गीय यांनी केला. या विधानामुळे आंदोलन, सरकारची भूमिका आणि भाजपमधील अंतर्गत चर्चांबाबत नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.
कैलाश विजयवर्गीय यांनी सांगितले की, दिल्लीतील जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी पक्ष नेतृत्वाला आपण पद सोडण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले होते. विद्यार्थ्यांचा रोष आणि वाढता जनक्षोभ लक्षात घेऊन त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र त्या वेळी पक्ष नेतृत्वाने परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर तातडीने राजीनामा स्वीकारला गेला नाही, असा दावा त्यांनी केला.
नीट परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका गळती आणि परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमिततेविरोधात विद्यार्थ्यांनी देशभरात तीव्र आंदोलन छेडले. अनेक शहरांत निदर्शने, उपोषणे आणि मोर्चे काढण्यात आले. शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, परीक्षा सुरक्षेची हमी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात आली. आंदोलन जसजसे वाढत गेले, तसतसा सरकारवरील दबावही वाढत गेला.
सततच्या आंदोलनानंतर आणि राजकीय दबाव वाढल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर विद्यार्थी संघटनांनी याला लोकशाहीचा विजय असल्याचे म्हटले. सरकारने शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे संकेत दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्याची घोषणाही करण्यात आली.
विजयवर्गीय यांच्या दाव्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जर धर्मेंद्र प्रधान आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी राजीनामा देण्यास तयार होते, तर तो निर्णय तत्काळ का झाला नाही, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे की, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व बाजूंचा सखोल विचार करणे आवश्यक असते आणि त्यामुळेच प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात आला.
या संपूर्ण प्रकरणानंतर परीक्षा व्यवस्थेची विश्वासार्हता, प्रश्नपत्रिका सुरक्षितता, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, केवळ व्यक्ती बदलून समस्या सुटणार नाही; परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि उत्तरदायी करण्यासाठी व्यापक सुधारणा आवश्यक आहेत. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी मजबूत यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला जात आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर शिक्षण मंत्रालयातील पुढील नेतृत्व, परीक्षा सुधारणा आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे हे केंद्र सरकारसमोरचे मोठे आव्हान मानले जात आहे. विजयवर्गीय यांच्या विधानामुळे या प्रकरणाला नवे राजकीय परिमाण मिळाले असून, आंदोलनाच्या काळात सरकारमध्ये नेमकी कोणती चर्चा झाली होती, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. आगामी काळात शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांची अंमलबजावणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या निर्णयांवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.