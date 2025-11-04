Blue Print बद्दलचा प्रश्न, भाजप उमेदवार मैथिली ठाकूर म्हणते, 'हा खासगी विषय, मी सर्वांसमोर....'

Maithili Thakur On Blue Print: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत नेत्यांच्या घोषणा, आश्वासनं पाहायला मिळतायत. या सर्वात भाजप उमेदवार मैथिली ठाकूरची चर्चा सध्या जोरात आहे. संगीत क्षेत्रात प्राविण्य मिळवलेली मैथिली राजकारणात नवखी आहे. त्यामुळे अचानक ओढवलेल्या प्रसंगामुळे तिची अनेकदा फजिती झाल्याचे पाहायला मिळते. यावेळेस तिला मतदारसंघाच्या ब्लू प्रिंटबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. पण ती गोंधळली. काय घडलं नेमकं? विस्तर जाणून घेऊया.
मैथिली ठाकूरने आपल्या गोड स्वरांनी लोकसंगीत आणि भक्तिगीतांद्वारे करोडोंची हृदय जिंकले. ती आता राजकीय पटावर पदार्पण करत आहे. मात्र, नुकत्याच दिलेल्या एका विधानाने ती ट्रोल होऊ लागलीय. प्रचारादरम्यान एका पत्रकाराने मैथिलीला तिच्या मतदारसंघाच्या विकास आराखड्याबद्दल विचारले. यावर तिने थेट कॅमेरासमोर, "मी हे सर्वांसमोर कसे सांगू शकते? हा तर पूर्णपणे खासगी आणि गोपनीय बाब आहे," असे उत्तर दिले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. नेटकऱ्यांनी त्यावरून तिची खिल्ली उडवलीय.
Reporter : What is your blueprint for the people of your constituency?
Maithili Thakur : How can i tell you the Blue print publicly , it is a personal matter and a secret
Another Anpadh detected. pic.twitter.com/wSsDCsymVz
— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) November 2, 2025
मैथिलीची ही मुलाखत चांगलीच चर्चेत आलीय. कोणी तिला "राजकीय नवशिकी" म्हटलंय, तर कोणी "गुप्त आराखड्याची गुप्तहेर" म्हणून चिडवलंय. या विधानाने तिच्या राजकीय परिपक्वतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेकांनी भाजपच्या या स्टार उमेदवाराच्या राजकीय दृष्टिकोनावर टीका केली. एकाने लिहिले, "जेव्हा उमेदवार आपल्या भागाचा आराखडा गोपनीय असल्याचे सांगतो, म्हणजे त्याच्याकडे काहीच योजना नसते."
Reporter : Nitish Kumar has been the CM for almost 20 years, yet he has failed to stop migration & create jobs in Bihar. How will it be done in the next 5 years?
Maithili Thakur : Bla, bla, bla... Make me an MLA first, then I’ll tell you
Kangana Ranaut 2.0 in making pic.twitter.com/pjcapTxzHk
— Veena Jain (@Vtxt21) November 1, 2025
दुसऱ्याने यूजरने म्हटले, "मतदारांना असे नेते नकोत जे उत्तर टाळतात, तर ज्यांच्याकडे खरी कल्पना आणि दृष्टिकोन असतो." काहींनी याला राजकारणातील नवीन ट्रेंड म्हटलंय, जिथे चेहर्याची ओळख असते, पण जमिनीवरची जाण नसते. मैथिलीचे नाव आता बिहारच्या युवा मतदारांमध्ये चर्चेचा विषय बनले आहे. समर्थक तिला "सांस्कृतिक वारसा जपणारी म्हणून पाहतात, तर प्रसिद्धी आणि राजकारण हे दोन वेगळे क्षेत्र असल्याची टीका विरोधक करतायत.
25 जुलै 2000 रोजी बिहारच्या मधुबनी जिल्ह्यात जन्मलेली मैथिली ठाकूर बालपणापासून संगीतात रमली. तिचे वडील आणि आजोबा हे दोघेही संगीतकार असल्याने, त्यांनी तिला भारतीय शास्त्रीय आणि लोकसंगीताच्या सूक्ष्म अंगांचे प्रशिक्षण दिले. 2017 मध्ये 'रायझिंग स्टार' या टीव्ही शोमध्ये धावपळ करून ती देशभर ओळखली गेली. भावांबरोबर सोशल मीडियावर शेकडो लोकगीत आणि भजन गाऊन तिचे लाखो फॉलोअर्स बनलेयत. हळूहळू तिचे नाव फक्त गायिका म्हणून नव्हे, तर "मिथिला प्रांताची कन्या" म्हणून गाजले. भाजपने तिच्या या लोकप्रियतेला ओळखून तिला पक्षात सामावून घेतले. दारभंगा जिल्ह्यातील अलीनगर मतदारसंघातून उमेदवारी दिली.
"गोपनीय आराखडा" या उत्तराने प्रसिद्धी आणि राजकारण वेगळे असल्याची चर्चा उफाळली. समर्थक तिला सांस्कृतिक प्रतीक म्हणतात, तर विरोधक म्हणतात की मशहूर चेहऱ्यांना फक्त ओळखीच्या जोरावर टिकट देणे हा राजकारणातील नवीन ट्रेंड आहे.