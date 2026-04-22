भाजपची निवडणूक आयोगाकडे धाव; खडगे यांच्या ‘आतंकवादी’ वक्तव्यावरून वाद

Malikarjun Kharage Controversial Remarks on PM Modi : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत केलेल्या “आतंकवादी” या वक्तव्यावरून राजकीय वाद चिघळला असून, भाजपने थेट भारत निवडणूक आयोग गाठत औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे. भाजपने निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निवेदनात या वक्तव्याची तात्काळ दखल घेऊन खडगे यांनी सार्वजनिक माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच त्यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत योग्य ती दंडात्मक कारवाई करावी आणि त्यांच्या प्रचारावर निर्बंध घालावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणावर अधिकृतरीत्या पाठपुरावा करण्यासाठी भाजपचे शिष्टमंडळ आज निवडणूक आयोगाची भेट घेणार आहे. या शिष्टमंडळात केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, किरण रिजिजू आणि अर्जुन राम मेघवाल यांचा समावेश आहे. दरम्यान, चेन्नई येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना खडगे यांनी पंतप्रधानांवर जोरदार टीका करताना “आतंकवादी” हा शब्द वापरला होता. त्यांनी आरोप केला की, पंतप्रधान सरकारी यंत्रणा आणि केंद्रीय तपास संस्थांचा गैरवापर करून विरोधी पक्षांना दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
तथापि, या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर खडगे यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, त्यांनी पंतप्रधानांना शब्दशः “आतंकवादी” म्हटलेले नाही. “माझा अर्थ असा होता की ते देशातील लोकशाही व्यवस्थेला दहशतीखाली ठेवत आहेत. ते लोक आणि राजकीय पक्षांना घाबरवत आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणामुळे निवडणूक राजकारणातील वक्तव्यांची पातळी आणि आचारसंहितेचे पालन यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या वादाचा राजकीय परिणाम काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मंगळवारी (२१ एप्रिल, २०२६) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल एक मोठे वक्तव्य केल्याने राजकीय वर्तुळात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना "दहशतवादी" म्हटले आहे. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) खर्गे यांच्या वक्तव्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.
ज्यांच्या राजवटीत दहशतवाद्यांना रान मोकळं मिळालं होतं, त्यांना आता दहशतवादमुक्त नव्या भारतातही सगळे दहशतवादीच दिसतायत. खर्गे साहेब, दुसऱ्याला दोष देण्यापूर्वी दहशतवाद्यांवरच्या 'मोहब्बत'ने सजलेला काँग्रेसचा इतिहास एकदा वाचाच !
मुंबई, महाराष्ट्र: काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदींबद्दल केलेल्या वक्तव्यावर, शिवसेना नेत्या शायना एन.सी. म्हणाल्या, "पंतप्रधानांना 'दहशतवादी' म्हणणे हे दर्शवते की मल्लिकार्जुन खर्गे बौद्धिक दिवाळखोरीशी झुंजत आहेत. हा तोच 'अर्बन नॅशनल काँग्रेस पार्टी' आहे जो पंतप्रधानांबद्दल वारंवार अशी वक्तव्ये करतो... तुमच्या वक्तव्यांवरून असे दिसते की तुम्ही बौद्धिक दिवाळखोरीतून जात आहात आणि तुमचा मानसिक तोल गेला आहे."