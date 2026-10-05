/इंटरनॅशन प्रकरणात नावं आलेल्या बड्या नेत्याचा पत्ता कट; UP राज्यसभा निवडणूक, भाजपने 8 उमेदवारांची नावे केली जाहीर

उत्तर प्रदेश राज्यसभा निवडणूक: उत्तर प्रदेश राज्यसभा निवडणूकीचे बिगुल वाजले आहे. भाजपने 8 उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. इंटरनॅशन प्रकरणात नाव आलेल्या बड्या नेत्याचा पत्ता कट झाला आहे. एका वादग्रस्त प्रकरणात नाव आल्याने भाजपने सावध भूमिका घेत हरदीप सिंग पुरी यांना वगळले आहे. हरदीप सिंग पुरी यांच्या बदल्यात धर्मपाल सिंग यांना संधी देण्यात आली आहे.
भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या 2026 च्या राज्यसभा द्वैवार्षिक निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने उत्तर प्रदेशातील आठ राज्यसभा जागांसाठी उमेदवारांची नावे निश्चित केली आहेत. पक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही यादी भाजपचे राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी आणि राज्यसभा खासदार तरुण चुघ यांनी जाहीर केली आहे.
यावेळी भाजपने अनेक नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. मात्र, विद्यमान राज्यसभा खासदार आणि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना या यादीत स्थान मिळालेले नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, उत्तर प्रदेशातील 10 राज्यसभा जागांसाठी 26 ऑक्टोबर रोजी निवडणुका होणार आहेत.
धरमपाल सिंग
राधाकांत ओझा
प्रकाश पाल
विद्यासागर सोनकर
गोपी कृष्ण पांडे
प्रियांका सिंह रावत
राम प्रताप सिंह चौहान
श्रुती गंगवार
अमेरिकी विभागाच्या न्यायाने जारी केले जेफरी एपस्टीन (जेफ्री एपस्टीन) की फाइल्स प्रकरणात हरदीप सिंग पुरी यांचे नाव आले होते. 2014 ते 2017 दरम्यान दोघांमध्ये 612 ईमेलची देवाणघेवाण झाली आणि त्यांच्या 14 बैठका झाल्या असा दावा विरोधी पक्षाने केला होता. एपस्टीन फाईल प्रकरणात हरदीप सिंग पुरी यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. हरदीप सिंग पुरी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत.