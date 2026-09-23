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भारतात आणखी एक मोठा पक्ष फुटला, BJP ला लागली लॉटरी! 8 आमदारांचा थेट दिल्लीत पक्षप्रवेश

मेघालय विधानसभेत भाजपचे फत्त 2 आमदार होते. आता भाजपच्या आमदारांच्या संख्याबळ थेट 10 वर पोहचले आहे. यूडीपीच्या 8 आमदारांनी भाजप पक्षात प्रवेश केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 23, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:07 PM IST
भारतात आणखी एक मोठा पक्ष फुटला, BJP ला लागली लॉटरी! 8 आमदारांचा थेट दिल्लीत पक्षप्रवेश

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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