/भारतात आणखी एक मोठा पक्ष फुटला, BJP ला लागली लॉटरी! 8 आमदारांचा थेट दिल्लीत पक्षप्रवेश

Meghalaya 8 Mla Joined Bjp : महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रावादी आणि पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्ष फुटला. यावरुन निवडणुक आयोगात खटला सुरु आहे. अशातच भारतात आणखी एक मोठा पक्ष फुटला आहे. मेघालयाच्या राजकारणात मोठा भूकंप आला आहे. यूडीपीचे आठ विद्यमान आमदार भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांंच्या उपस्थित या आमदारांचा दिल्लीत पक्ष प्रवेश झाला. या पक्षप्रवेशामुळे भाजपचे संख्याबळ वाढले आहे.
मेघालयाच्या राजकारणात खळबळजनक घडामोड घडली आहे. युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (यूडीपी) 8 विद्यमान आमदारांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. या पक्ष प्रवेशामुळे मेघालय विधानसभेतील भाजपच्या आमदारांची संख्या दोनवरून 10 इतकी झाली आहे.
यूडीपी या 8 आमदारांनी नवी दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात पक्षाचे सदस्यत्व घेतले. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू आणि भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश झाला.
लखमान रिम्बुई, पियस मार्विन, किर्मेन शिला, मायरेलबॉर्न सिएम, मॅथ्यू कुरबाह, ओलान सिंग सुईन, बालाजिद कुफर सिनरेम आणि सिंशर लिंगडोह थाबाह अशी भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या यूडीपी आमदारांची नावे आहेत. हे सर्व मेघालय विधानसभेचे विद्यमान आमदार आहेत. मेघालयात सध्या नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) आणि मेघालय डेमोक्रॅटिक अलायन्स (एमडीए) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे. कॉनरॅड के. संगमा हे मुख्यमंत्री आहेत. 60 -सदस्यीय विधानसभेत एनपीपी हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. या आघाडी सरकारमध्ये युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टी (यूडीपी) आणि भारतीय जनता पार्टी (भाजप) या दोन्ही पक्षांचाही समावेश आहे. यापूर्वी, आघाडीमध्ये यूडीपी हा दुसरा सर्वात मोठा पक्ष होता, परंतु आता भाजप दुसरा सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या प्रसंगी आठ आमदारांचे भाजप परिवारात स्वागत केले. गेल्या 12 वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ईशान्य भारत आणि मेघालयमध्ये झालेल्या विकास आणि परिवर्तनामुळे या आमदारांनी भाजपमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे रिजिजू म्हणाले.
पंतप्रधान मोदींचे ईशान्य भारतातील लोकांशी असलेले नाते आणि भाजपप्रणीत सरकारच्या विकासकामांचाही उल्लेख केला. रिजिजू यांच्या मते, हे आठही आमदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपप्रणीत सरकारच्या कामगिरीने प्रभावित झाले आहेत.
8 आमदारांच्या भाजप प्रवेशामुळे मेघालय विधानसभेतील दोन्ही पक्षांच्या संख्याबळावर थेट परिणाम झाला आहे. मेघालय विधानसभेतील पक्षीय बलाबल बदलले आहे. मेघालय विधानसभेत भाजपचे फक्त दोन आमदार होते. आता आठ नवीन आमदारांच्या समावेशाने पक्षाचे संख्याबळ 10 झाले आहे. दरम्यान, यूडीपीकडे पूर्वी 12 आमदार होते. आठ आमदारांनी पक्ष सोडल्यानंतर विधानसभेतील त्यांचे संख्याबळ लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे.