English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'राहुल गांधींचा हायड्रोजन बॉम्ब कधीच फुटत नाही', भाजपाने केला पलटवार

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर केलेल्या तीव्र आरोपांनंतर आता भाजपकडूनही जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 5, 2025, 02:37 PM IST
'राहुल गांधींचा हायड्रोजन बॉम्ब कधीच फुटत नाही', भाजपाने केला पलटवार

Kiren Rijiju : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या एक दिवस आधी केलेल्या वक्तव्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. राहुल गांधींनी दावा केला होता की ते 'हायड्रोजन बॉम्ब' फोडणार असून हरियाणामध्ये मतदानात मोठ्या प्रमाणावर बनावट मतं टाकण्यात आली आहेत. त्यांनी आरोप केला की हरियाणामध्ये तब्बल 25 लाख खोट्या मतांची नोंद झाली. इतकंच नव्हे तर एका ब्राझिलियन मॉडेलच्या फोटोंचा दाखला देत त्या महिलेनं 22 वेळा मतदान केलं असंही ते म्हणाले.

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल गांधींच्या या गंभीर आरोपांवर आता भाजपनेही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना म्हटलं की, 'ही पत्रकार परिषद माझ्यासाठी खूप अस्वस्थ करणारी आहे. कारण बोलायला काही मुद्दाच नाही. चांगला मुद्दा असला की बोलायला आवडतं. पण राहुल गांधी यांच्या बिनबुडाच्या आरोपांवर काय बोलायचं?

'बिहारमध्ये त्यांचं काही उरलेलं नाही'

रिजिजू पुढे म्हणाले की, 'राहुल गांधी एका महिलेचा फोटो टी-शर्टवर दाखवत फिरले आणि नंतर त्या महिलेनंच त्यांना फटकारलं. ते बनावट नाव, बनावट गोष्टींवर बोलतात. आता बिहारमध्ये मतदान सुरू आहे. पण ते त्याकडे दुर्लक्ष करून हरियाणाची कथा सांगत आहेत. कारण बिहारमध्ये त्यांचं काही उरलेलं नाही.' केंद्रीय मंत्र्यांनी राहुल गांधी यांच्या परदेशातील दौऱ्यांवरही टीका केली.

ते म्हणाले, 'पार्लमेंट चालू असताना राहुल गांधी परदेशात फिरत असतात. विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांना गंभीर विषयांवर बोलायला हवं पण ते अवास्तव आरोप करत आहेत. हरियाणाच्या एग्झिट पोल्स आणि ओपिनियन पोल्समध्ये काँग्रेस पुढे होती पण निकालात हरली. त्यामुळे आता ते निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्न उपस्थित करत आहेत.'

'राहुल गांधी यांचा हायड्रोजन बॉम्ब कधीच फुटत नाही'

रिजिजूंनी पुढे म्हटलं की, 'राहुल गांधी यांचा हायड्रोजन बॉम्ब कधीच फुटत नाही. ते नेहमीच खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी सांगतात. देशातील जनता आनंदी आहे. पण अडचण फक्त राहुल गांधींनाच आहे.' या वक्तव्यांमुळे काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील शाब्दिक चकमक अधिकच तीव्र झाली असून बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

FAQ

राहुल गांधी यांनी हरियाणा निवडणुकीबाबत काय दावा केला?

राहुल गांधी यांनी हरियाणामध्ये २५ लाख खोट्या मतांची नोंद झाल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की, ते 'हायड्रोजन बॉम्ब' फोडणार आहेत आणि एका ब्राझिलियन मॉडेलच्या फोटोचा दाखला देत त्या महिलेनं २२ वेळा मतदान केलं असं सांगितलं. हे वक्तव्य बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या एक दिवस आधी केलं गेलं.

किरेन रिजिजू यांनी राहुल गांधीच्या वक्तव्यावर काय प्रत्युत्तर दिलं?

किरेन रिजिजू यांनी पत्रकार परिषद घेऊन म्हटलं की, राहुल गांधी बिनबुडाचे आरोप करतात आणि ते बोलण्यालायक मुद्दे नाहीत. त्यांनी राहुल यांना महिलेचा फोटो टी-शर्टवर दाखवण्यावरून टीका केली आणि त्या महिलेनेच राहुलना फटकारल्याचा उल्लेख केला. रिजिजू म्हणाले, ‘राहुल गांधी नेहमी खोट्या गोष्टी सांगतात आणि देशातील जनता आनंदी आहे, पण अडचण फक्त राहुल गांधींनाच आहे.’

किरेन रिजिजू यांनी राहुल गांधीच्या परदेश दौऱ्यांवर काय म्हटलं?

रिजिजू यांनी राहुल गांधींच्या परदेश दौऱ्यांवर टीका करत म्हटलं की, पार्लमेंट चालू असताना ते परदेशात फिरतात. विरोधी पक्षनेते म्हणून गंभीर विषयांवर बोलण्याऐवजी अवास्तव आरोप करतात. हरियाणाच्या एग्झिट पोल्समध्ये काँग्रेस पुढे होती, पण निकालात हरली म्हणून निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
congressRahul GandhiRahul Gandhi statementcongress criticismKiren Rijiju

इतर बातम्या

Pension Rules 2025: 'खात्यात जास्त पेन्शन आली तरी परत...

भारत