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आमदार निवासाच्या सातव्या मजल्यावरुन पडून भाजपा नेत्याचा मृत्यू; हत्या की आत्महत्या? गूढ वाढलं

भारतीय जनता पार्टीने मोठी जबाबदारी सोपवलेला हा नेता आमदार निवासाच्या इमारतीच्या मागच्या बाजूला जखमी अवस्थेत सापडला

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 29, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:43 AM IST
आमदार निवासाच्या सातव्या मजल्यावरुन पडून भाजपा नेत्याचा मृत्यू; हत्या की आत्महत्या? गूढ वाढलं
Image Credit: या प्रकारामुळे एकच खळबळ उडाली आहे

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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