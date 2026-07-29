/आमदार निवासाच्या सातव्या मजल्यावरुन पडून भाजपा नेत्याचा मृत्यू; हत्या की आत्महत्या? गूढ वाढलं

उत्तर प्रदेशमध्ये एक विचित्र घटनासमोर आली असून येथील भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि माजी राज्यमंत्री नानक राम भुर्जी यांचा विचित्र पद्धतीने मृत्यू झाला. 28 जुलै रोजी लखनऊनमध्ये आमदार निवासाच्या सातव्या मजल्यावरुन पडून या नेत्याचा दुर्देवी मृत्यू झाला.
68 वर्षीय नानक राम भुर्जी हे लखनऊच्या हजरतगंज भागातील दारुलशफा येथे असलेल्या नवीन आमदार निवासाच्या संकुलातील इमारतीच्या सातव्या मजल्यावरून खाली पडले. इमारतीच्या मागील बाजूस ते जखमी अवस्थेत सापडले. पोलिसांनी तातडीने त्यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेले, पण डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. खरं तर नानक राम भुर्जी हे पूर्वी समाजवादी पक्ष सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते. सध्या ते भाजपच्या ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश सचिव तथा महामंत्री होते. ते बहराइचमधील बाराबंकीचे होते.
प्राथमिक तपासामध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार, नानक राम भुर्जी दीर्घकाळापासून मानसिक तणावामध्ये (डिप्रेशनमध्ये) होते. अनेकदा नानक राम भुर्जी हे आमदार निवास परिसरात फिरताना दिसायचे. पोलिस सदर घटना अपघात होती की आत्महत्या, या दृष्टीकोनातूनही तपास करत आहेत. सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर नानक राम भुर्जी यांच्या पार्थिवाचं पोस्टमॉर्टम करण्यात आलं. नानक राम भुर्जी यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांनी संशय व्यक्त केला असून हा घातपात असू शकतो असं म्हटलं आहे.
नानक राम भुर्जी काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना भेटले होते. काही दिवसांपूर्वीच ते दिल्लीहून उत्तर प्रदेशमध्ये परतले होते. नानक राम भुर्जी हे 28 जुलैला बलियाचे सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे आमदार हन्सुराम यांच्या फ्लॅटवर गेले. हन्सुराम हे आमदार इमारतीच्या सातव्या मजल्यावर फ्लॅट क्रमांक 703 मध्ये राहतात. पण मंगळवारी स्वत: हन्सुराम तेथे नव्हते. त्यांचे प्रतिनिधी तिथे होते. आमदाराच्या या फ्लॅटमध्ये नेमके काय झाले हे माहित नाही. मात्र फ्लॅटमधून बाहेर पडल्यानंतर थोड्या वेळाने, ते इमारतीवरून खाली पडलेले आढळून आले.
नानक राम भुर्जी यांच्याकडे पक्ष संघटनेचा विचार करता उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात भाजपमधील महत्त्वाचे पद होते. तरीही त्यांना एक सन्माननीय पद हवे होते. काहींच्या मते, त्यांना विधान परिषद सदस्य व्हायचे होते. यासाठी ते सतत वरिष्ठ नेत्यांच्या फेऱ्या मारत होते. त्यांनी खूप पैसाही खर्च केला, पण ना आश्वासन मिळत होते, ना काही ठोस निर्णय घेतला जात होता. यातूनच त्यांची अवस्था इतकी बिकट झाली होती की ते नैराश्यात गेले होते असं सांगितलं जातं.
नानक राम भुर्जी आधी राज्य मालमत्ता विभागात कर्मचारी होते. ते अनेकदा मुलायम सिंह यादव यांना भेटत असत. भुर्जी समाजात त्यांचा मोठा प्रभाव होता. एके दिवशी, त्यांचं काम पाहून मुलायम सिंह यादव यांनीच त्यांना मंत्रिपदाची ऑफर दिली. "नोकरीचा राजीनामा द्या, आम्ही तुम्हाला मंत्री बनवू," असं मुलयाम सिंह यांनी नानक राम भुर्जींना सांगितलं. नानक राम भुर्जी यांनी त्याकाळी उत्तर प्रदेशमधील सर्वात शक्तीशाली नेते असलेल्या मुलायम सिंह यादव यांनी शब्द दिल्याने दुसरा तिसरा विचार न करता लगेच नोकरी सोडली. ते समाजवादी पक्षाचं सरकार असताना राज्यमंत्री झाले. जेव्हा अमर सिंह वादात अडकले तेव्हा त्यांनी अमर सिंह यांच्या सांगण्यावरून मुलायम सिंह यादव यांच्या विरोधात काही वक्तव्ये केली. यानंतर समाजवादी पक्षाचे दरवाजे त्यांच्यासाठी कायमचे बंद झाले.
नानक राम भुर्जी हे सुमारे 16 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2010 च्या आसपास भाजपमध्ये गेले. भाजपाच्या उत्तर प्रदेशमधील मुख्य कार्यालयामध्ये त्यांचे एक दालन होते. अनेक वर्षांपासून ते तिथूनच कारभार पाहत होते. मात्र मागील काही काळापासून त्यांनी भाजपाच्या या मुख्य कार्यालयात ये-जा बंद केली होती. त्यांना पक्षाकडून मोठी जबाबदारी हवी होती. म्हणूनच ते दिल्लीमधील भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांना भेटत होते अशी चर्चा आहे. याचाच एक भाग म्हणून ते काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशमधून खासदार असलेल्या राजनाथ सिंह यांनाही भेटू आले होते.