Marathi News
  • 63 व्या वर्षी भाजपा नेत्याचं चौथं लग्न, 18 वर्ष लहान काँग्रेस नेत्याशी बांधली लग्नगाठ, पण लग्न होताच धक्कादायक माहिती उघड

63 व्या वर्षी भाजपा नेत्याचं चौथं लग्न, 18 वर्ष लहान काँग्रेस नेत्याशी बांधली लग्नगाठ, पण लग्न होताच धक्कादायक माहिती उघड

63 वर्षीय दीपक जोशी यांनी 45 वर्षीय पल्लवी सक्सेना यांच्याशी लग्न केलं आहे. पण या लग्नानंतर सुरु झालेले वाद थांबण्याचं नाव घेताना दिसत नाही आहेत. पल्लवी यांनी या लग्नानंतर समोर येत आपल्या आणि दीपक जोशी यांच्या खासगी आयुष्यासंदर्भात अनेक गुपित उघड केली आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 23, 2025, 06:20 PM IST
मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कैलाश जोशी यांचे सुपुत्र आणि माजी मंत्री दीपक जोशी यांचं लग्न सध्या राज्यात चर्चेचा विषय आहे. 63 वर्षीय भाजपा नेत्याने 45 वर्षीय पल्लवी सक्सेनासोबत लग्न केलं आहे. त्यांच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. यानंतर दोन महिला समोर आल्या असून, आपण दीपक जोशी यांच्या पत्नी असल्याचा दावा करत आहेत. ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या संपूर्ण घटनेवर दीपक जोशी यांची नवविवाहित पत्नी पल्लवी सक्सेना यांनी भाष्य केलं आहे. 

पल्लवी सक्सेना यांनी त्यांचं लग्न पूर्णपणे सामाजिक आणि कायदेशीर पद्धतीने झाल्याचं सांगितलं आहे. 4 डिसेंबर 2025 रोजी भोपाळच्या आर्य समाज मंदिरात दोघांनी लग्न केलं. दीपक जोशींच्या घरातील मोठे लोक स्वत: लग्नाचा प्रस्ताव घेऊन आले होते. पल्लवी यांचे वडील गुलाबचंद तामोट (माजी PS) यांच्या सहमतीने हे लग्न ठरलं होतं. घरात मेहंदी आणि हळदीचा कार्यक्रम झाला, ज्यामध्ये मित्र आणि नातेवाईक सहभागी झाले होते.

शिखा मित्रा आणि नम्रता जोशी यांच्या दाव्यांना उत्तर

पल्लवी यांनी इतर दोन महिलांकडून केले जाणारे दावे विरोधाभास आणि भ्रम निर्माण करणारे असल्याचं म्हटलं आहे. पल्लवी यांचं म्हणणं आहे की, शिखा 2016 मध्ये लग्न झाल्याचं दावा करते. दीपक जोशींच्या पहिल्या पत्नी विजया दीदी यांचं निधन 2021 मध्ये झालं होतं. 2018-19 मध्ये शिखाचे पती गौतम मित्रा त्यांच्यासोबत होते. 

नम्रता यांच्यासोबत घटस्फोटाचं प्रकरण सध्या कोर्टात आहे. पल्लवी यांनी आरोप केला आहे की, नम्रता फरार आहे आणि तिच्याविरोधात आयटीच्या कलमांतर्गत वॉरंट जारी आहे. पल्लवी यांनी अश्लील कमेंट्स आणि फोटो व्हायरल करण्यासंदर्भात क्राइम ब्रांच आणि सायबर सेलकडे तक्रार दाखल केली आहे. 

'दीपक यांनी मला तणावातून बाहेर काढलं'

भावूक झालेल्या पल्लीव यांनी सांगितलं की, हे नातं फक्त लग्न नाही तर एकमेकांना पाठिंबा आहे. पल्लवी मागील 17 वर्षांपासून घटस्फोटाच्या वेदना आणि पॅरालिसिस सारख्या आजारांचा सामना करत आहे. यामुळे त्या तणावाला झेलत आहेत. दीपक जोशी यांनी त्यांना मानसिकरित्या पाठिंबा दिला आहे. 

मुलांनीही केला स्विकार

पल्लवी यांचा मुलगा साहिब दीपक जोशी यांना वडील मानतो आणि दीपक यांची मुलं पल्लवी यांना आई म्हणून स्विकारत आहेत. जेव्हा मन आणि विचार जुळतात तेव्हा वयाने फरक पडत नाही असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

