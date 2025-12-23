63 व्या वर्षी भाजपा नेत्याचं चौथं लग्न, 18 वर्ष लहान काँग्रेस नेत्याशी बांधली लग्नगाठ, पण लग्न होताच धक्कादायक माहिती उघड

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कैलाश जोशी यांचे सुपुत्र आणि माजी मंत्री दीपक जोशी यांचं लग्न सध्या राज्यात चर्चेचा विषय आहे. 63 वर्षीय भाजपा नेत्याने 45 वर्षीय पल्लवी सक्सेनासोबत लग्न केलं आहे. त्यांच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. यानंतर दोन महिला समोर आल्या असून, आपण दीपक जोशी यांच्या पत्नी असल्याचा दावा करत आहेत. ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या संपूर्ण घटनेवर दीपक जोशी यांची नवविवाहित पत्नी पल्लवी सक्सेना यांनी भाष्य केलं आहे.
पल्लवी सक्सेना यांनी त्यांचं लग्न पूर्णपणे सामाजिक आणि कायदेशीर पद्धतीने झाल्याचं सांगितलं आहे. 4 डिसेंबर 2025 रोजी भोपाळच्या आर्य समाज मंदिरात दोघांनी लग्न केलं. दीपक जोशींच्या घरातील मोठे लोक स्वत: लग्नाचा प्रस्ताव घेऊन आले होते. पल्लवी यांचे वडील गुलाबचंद तामोट (माजी PS) यांच्या सहमतीने हे लग्न ठरलं होतं. घरात मेहंदी आणि हळदीचा कार्यक्रम झाला, ज्यामध्ये मित्र आणि नातेवाईक सहभागी झाले होते.
पल्लवी यांनी इतर दोन महिलांकडून केले जाणारे दावे विरोधाभास आणि भ्रम निर्माण करणारे असल्याचं म्हटलं आहे. पल्लवी यांचं म्हणणं आहे की, शिखा 2016 मध्ये लग्न झाल्याचं दावा करते. दीपक जोशींच्या पहिल्या पत्नी विजया दीदी यांचं निधन 2021 मध्ये झालं होतं. 2018-19 मध्ये शिखाचे पती गौतम मित्रा त्यांच्यासोबत होते.
नम्रता यांच्यासोबत घटस्फोटाचं प्रकरण सध्या कोर्टात आहे. पल्लवी यांनी आरोप केला आहे की, नम्रता फरार आहे आणि तिच्याविरोधात आयटीच्या कलमांतर्गत वॉरंट जारी आहे. पल्लवी यांनी अश्लील कमेंट्स आणि फोटो व्हायरल करण्यासंदर्भात क्राइम ब्रांच आणि सायबर सेलकडे तक्रार दाखल केली आहे.
भावूक झालेल्या पल्लीव यांनी सांगितलं की, हे नातं फक्त लग्न नाही तर एकमेकांना पाठिंबा आहे. पल्लवी मागील 17 वर्षांपासून घटस्फोटाच्या वेदना आणि पॅरालिसिस सारख्या आजारांचा सामना करत आहे. यामुळे त्या तणावाला झेलत आहेत. दीपक जोशी यांनी त्यांना मानसिकरित्या पाठिंबा दिला आहे.
पल्लवी यांचा मुलगा साहिब दीपक जोशी यांना वडील मानतो आणि दीपक यांची मुलं पल्लवी यांना आई म्हणून स्विकारत आहेत. जेव्हा मन आणि विचार जुळतात तेव्हा वयाने फरक पडत नाही असं त्यांनी म्हटलं आहे.