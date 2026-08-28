/तिने अंतर्वस्त्रात लपवली चिठ्ठी अन्...भाजप नेत्याच्या सुनेने या कारणामुळे उचललं टोकाचं पाऊल

गुजरातमधील सूरत शहरात भाजपच्या स्थानिक महिला नेत्या शशी सिंह यांच्या सुनेच्या आत्महत्येने खळबळ माजली आहे. 24 वर्षीय सुने राहत्या घरात 25 ऑगस्टला आत्महत्या केली. शवविच्छेदनादरम्यान अंतर्वस्त्रात सापडलेल्या एका चिठ्ठीमुळे प्रकरणाला वेगळे वळण मिळालंय. पोलिसांनी या प्रकरणात आता महिलेचे पती आणि भाजप नेत्याचा मुलगा सौरभ सिंह विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणात हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. एवढंच नाहीतर सौरभच्या एका महिला मैत्रिणीलाही या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपी केलं आहे.
निधी सिंह या पळसाणा इथल्या कडोदरा परिसरातील श्रीनिवास सोसायटीमध्ये सासरच्या कुटुंबासोबत राहत होत्या. निधी सिंह या लग्नापूर्वी बिहारमधील मुजफ्फरपूरच्या होत्या. दोन वर्षांपूर्वी त्यांचं सौरभ सिंहसोबत लग्न झालं होतं. निधीच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीयांनी संशय व्यक्त करत मृतदेहाचे पॅनेल पोस्टमार्टमची मागणी केली. त्यामुळे पोलीस आणि वैद्यकीय पथकाकडून या प्रकरणाची सखोल तपासणी केली आणि धक्कादायक सत्य समोर आलं.
पोस्टमार्टम करतांना डॉक्टरांना निधीने लिहिलेली एक सुसाईट नोट मिळाली आहे. ती चिठ्ठी निधी यांनी अंतर्वस्त्रात लपवून ठेवली होती. या चिठ्ठीत पतीकडून होत असलेल्या मानसिक त्रासासह त्याच्या कथित विवाहबाह्य संबंधांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या चिठ्ठीमुळे निधी यांच्या मृत्यूमागील कारणांबाबत तपासाची दिशा बदलली आहे.
दरम्यान दुसरीकडे निधी यांच्या भावाने या प्रकरणी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. पती सौरभ याचे दुसऱ्या एका महिलेसोबत अनैतिक संबंध असल्यामुळे निधी मानसिक तणावात होती, असं भावाने सांगितलं आहे. यामुळेच तिने टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप भावाने तक्रारीत केला आहे.
या तक्रारीनंतर कडोदरा पोलिसांनी निधीचे पती सौरभ आणि त्याची कथित प्रेयसी यांच्याविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला आहे. आता पोलिसांकडून प्राथमिक तपासासोबत उपलब्ध तांत्रिक आणि इतर पुराव्यांची पडताळणी करण्यात येत आहे.निधी यांच्या मृत्यूमागील नेमकी परिस्थिती, कथित संबंध आणि चिठ्ठीत करण्यात आलेल्या आरोपांची सत्यता तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, घटनेच्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी संध्याकाळी निधीची सासू आणि भाजपच्या माजी महिला पदाधिकारी शशी सिंह घरी आल्यात. त्यावेळी त्यांना आपली सून निधी ही बेडरूममध्ये फासावर लटकलेल्या अवस्थेत दिसून आली. त्या वेळी घरात अन्य कोणीही उपस्थित नव्हते. निधीला पाहिल्यानंतर त्यांनी तत्काळ त्यांचे पती संजय सिंह आणि मुलगा सौरभ यांना फोन करुन घटनेबद्दल सांगितलं. त्याचबरोबर पोलिसांनाही त्यांनी फोन केला.