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ना राजीनामा देणार, ना पलायल करणार! शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे काय करणार? भाजपचा जबरदस्त प्लान

शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी देशभर आंदोलन सुरु आहे. अशातच एक मोठा ट्विस्ट आला आहे. धर्मेंद्र प्रधान ना राजीनामा देणार आहेत. ना पलायल करणार आहेत. त्यांच्यासाठी भाजपने वेगळीच रणनीती आखली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 22, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:58 PM IST
ना राजीनामा देणार, ना पलायल करणार! शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे काय करणार? भाजपचा जबरदस्त प्लान

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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ना राजीनामा देणार, ना पलायल करणार! शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे काय करणार? भाजपचा जबरदस्त प्लान
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