/मंदिरात हायव्हॉल्टेज ड्रामा, भाजपा आमदाराच्या मुलीने महिला पोलिस अधिकाऱ्याच्या कानशिलात लगावली

कर्नाटकच्या श्रीरंगपट्टनम मंदिरात भाजप आमदाराच्या मुलीने थेट महिला पोलिसाच्या कानशिलात लगावल्याची घटना घडली आहे. आमदाराच्या मुलीने मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा पोलिस आणि तिच्यात बाचाबाची झाली त्यावरुन दोघींनीही एकमेकांवर धावून जात कानशिलात लगावल्याचे समोर आले आहे. या घटनेचा सीसीटिव्ही व्हिडिओ समोर आला असून कर्तव्यावर असलेल्या महिला पोलिस उपनिरीक्षकाच्या कानशिलात लगावल्याचा प्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.
महिला पोलिसाला कानशिलात लगावणारी ही तरुणी कर्नाटक भाजपचे आमदार बी.सुरेश गौडा यांची मुलगी ऐश्वर्या गौडा आहे. सुरेश गौडा हे तुमकुरू ग्रामीण मतदारसंघाचे आमदार आहेत. मंदिरात ही घटना 12 ऑगस्ट रोजी रात्री 8.15 च्या सुमारास दीप अमावस्येच्या दिवशी घडली. आता या घटनेचे सीसीटिव्ही फुटेज समोर आले आहेत. या प्रकरणी महिला उपनिरीक्षकाने मांड्या येथील क्यातनहल्ली पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. तर, ऐश्वर्या गौडा हिनेही पोलिस अधिकारीवर अपशब्द वापरल्याचा आरोप केला आहे.
व्हिडिओत स्पष्ट दिसत आहे की, ऐश्वर्या आरती उक्कडा मंदिरात महिला पोलीस सविता बी पाटील यांच्यासोबत वाद घालत होती. तर एकावेळी ती कोणालातरी फोन करतानाही दिसली होती. वाद वाढल्यानंतर तिने महिला अधिकारीच्या कानशिलात लगावली. ऐश्वर्याने हात उगारल्यानंतर सविता पाटील यांनीही तिला उत्तर देत तिच्या कानशिलात लगावली. घटनास्थळी उपस्थित असलेले लोकांनी दोघींनाही शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
महिला पोलिस उपनिरीक्षक सविता पाटील यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, वाद हा मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेस करण्यावरुन झाला होता. 12 ऑगस्टच्या रात्री ऐश्वर्या दर्शनासाठी मंदिरात आली होती. तेव्हा महिला पोलीसाने तिला लगेचच आत जाऊ दिले नाही. त्यावरुन ऐश्वर्याने आक्षेप घेतला. त्याचवेळी सर्कल इन्सपेक्टरला आत जाण्याची परवानगी दिली. ऐश्वर्याने महिला पोलिसाला अपशब्द वापरत तिच्या कानशिलात लगावली, असा आरोप महिला पोलिसाने केला आहे.
दरम्यान, या सगळ्या प्रकारावर बी. सुरेश गौडा यांनी माफी मागितली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, महिला पोलिस अधिकारीने सुरुवातीला माझ्या मुलीवर अपशब्द वापरले. मी तो व्हिडिओ पाहिला नाही तरीदेखील मी माफी मागतो, झाल्या प्रकारावर मी खेद व्यक्त करतो.