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मंदिरात हायव्हॉल्टेज ड्रामा, भाजपा आमदाराच्या मुलीने महिला पोलिस अधिकाऱ्याच्या कानशिलात लगावली

कर्नाटकाच्या एका मंदिरात हायव्हॉल्टेज ड्रामा घडला आहे. आमदाराच्या मुलीने थेट महिला पोलिसाच्या कानशिलात लगावली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 25, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:42 PM IST
मंदिरात हायव्हॉल्टेज ड्रामा, भाजपा आमदाराच्या मुलीने महिला पोलिस अधिकाऱ्याच्या कानशिलात लगावली
Image Credit: bjp mla b suresh gowda daughter slaps female sub-inspector at a temple

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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