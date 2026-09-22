'येताना तुमच्या बहिणी घेऊन या,' भाजपा आमदाराचं धक्कादायक विधान, म्हणाले 'आमची मुलंही तयार, तुम्ही फक्त...'

भाजपा आमदाराने गरब्यात मुस्लिमांना प्रवेश देण्यासंदर्भात बोलताना एक वादग्रस्त विधान केलं आहे. मुस्लिम तरुणांनी गरब्याला 'एकटे येऊ नये, तर आपल्या बहिणी आणि मुलींनाही सोबत घेऊन यावे,' असं ते म्हणाले आहेत. मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमधील हुजूर मतदारसंघाचे भाजप आमदार रामेश्वर शर्मा यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना केलेल्या या विधानामुळे वाद निर्माण झाला आहे. यानंतर विरोधी पक्षात असलेल्या काँग्रेस आणि एआयएमआयएमने (AIMIM) टीका केली आहे.
"मुस्लिम तरुणांना गरब्याला एकटेच का यायचे आहे? त्यांनी एकटे येऊ नये; त्याऐवजी त्यांनी आपल्या बहिणी आणि मुलींनाही सोबत आणावे," असं रामेश्वर शर्मा यांनी म्हटलं आहे. यानंतर चेहऱ्यावर मिश्किल हास्य आणत त्यांनी पुढे म्हटले, "आमची मुलेही तयार आहेत". यानंतर उपस्थितांनी जल्लोष केला.
आमदार पुढे म्हणाले, "जर मुस्लिमांना कायमस्वरूपी यात सामील व्हायचे असेल, तर त्यासाठीही आम्ही तयार आहोत. या, 'जय श्री राम'चा जयघोष करा आणि कपाळावर टिळा लावा. यात कोणालाही काहीही अडचण नाही."
आमदारांनी गरब्याचे रूपांतर एका प्रदर्शनाच्या व मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात करण्याविरुद्ध इशारा दिला. "जर गरब्याचे रूपांतर तमाशात करण्याचा किंवा तिथे 'लव्ह जिहाद'सारखे प्रकार करण्याचा प्रयत्न झाला, तर तरुण प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज आहेत. तरुणांनी आपल्या आई-वडिलांची सेवा केली पाहिजे आणि आपल्या बहिणींचे रक्षण केले पाहिजे. तसेच, माता जगदंबेचा आशीर्वाद घेतानाच दुष्ट प्रवृत्तींचा नायनाट करण्यासाठीही त्यांनी तयार राहिले पाहिजे," असे म्हटले आहे.
रामेश्वर शर्मा यांच्या या विधानानंतर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. काँग्रेस आमदार आरिफ मसूद म्हणाले, "रामेश्वर शर्मा यांचे विधान अत्यंत नीच आणि खालच्या पातळीचे आहे. मी त्यांना एवढेच सांगेन: आपली वागणूक सुधारा. उद्धटपणा थांबवा. अशी घाणेरडी विधाने करणे बंद करा." ते पुढे म्हणाले, "शर्मा यांनी आपली वागणूक सुधारली पाहिजे, अन्यथा जनता त्यांना धडा शिकवेल. पहिली गोष्ट म्हणजे, मुस्लिम लोक गरब्याला जात नाहीत; त्यांचा त्याशी काहीही संबंध नाही. वापरलेली भाषा अत्यंत आक्षेपार्ह आहे."
दरम्यान, एआयएमआयएम (AIMIM) मध्य प्रदेशचे अध्यक्ष मोहसिन अली खान यांनी म्हटले की, शर्मा यांनी संविधान वाचण्याची गरज आहे. अशी विधाने देशाला विभागण्याचे काम करतात. रामेश्वर शर्मा यांनी मुख्तार अब्बास नकवी आणि शाहनवाज हुसेन यांसारख्या भाजप नेत्यांचा सल्ला घेतला पाहिजे.
त्यांनी भाजपच्या मुस्लिम नेत्यांना एक प्रश्न विचारला की, "जर रामेश्वर शर्मा मुस्लिमांना त्यांच्या बहिणी आणि मुलींना गरब्यासाठी घेऊन येण्यास सांगत असतील, तर सांवर पटेल, जमाल सिद्दीकी आणि सय्यद जफर इस्लाम हे स्वतःच्या बहिणी आणि मुलींना गरब्याला घेऊन जातील का?"