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'मी पोस्ट डिलीट करणार नाही,' धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपा खासदाराच्या मुलीची पोस्ट व्हायरल, 'माझ्या आईला मेसेज करुन...'

दिल्लीमधील जंतर मंतर आणि देशभरात ठिकठिकाणी होत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर धर्मेद्र प्रधान यांनी शनिवारी केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 27, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:56 AM IST
'मी पोस्ट डिलीट करणार नाही,' धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपा खासदाराच्या मुलीची पोस्ट व्हायरल, 'माझ्या आईला मेसेज करुन...'

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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