'मी पोस्ट डिलीट करणार नाही,' धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपा खासदाराच्या मुलीची पोस्ट व्हायरल, 'माझ्या आईला मेसेज करुन...'

मी माझी पोस्ट डिलीट करणार नाही असं भाजपा खासदार अपराजिता सारंगी यांच्या मुलीने ठणकावून सांगितलं आहे. या पोस्टमध्ये तिने "DP's PA" यांना उद्देशून हा संदेश लिहिला आहे. ज्या पोस्टचा ती उल्लेख करत आहे त्याच्यावर धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याचा उल्लेख होता. पोस्ट डिलीट करण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकला जात असावा असा अंदाज नेटकरी यानंतर लावत आहेत.
नीट पेपरफुटीप्रकरणी धर्मेद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा यासाठी दिल्लीतील जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन सुरु होतं. दिल्लीमधील हे आंदोलन नंतर अनेक शहरांमध्ये पसरलं होतं. याच पार्श्वभूमीवर धर्मेद्र प्रधान यांनी शनिवारी संध्याकाळी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. धर्मेद्र प्रधान यांनी राजीनामा देताच अर्चिता सारंगीने इंस्टाग्रामला हेडलाइन शेअर केली. यानंतर तिने आणखी एक पोस्ट शेअर करत आपण पोस्ट डिलीट करणार नसल्याचं म्हटलं.
"तसंच, डीपीच्या (DP) पीएला (PA) सांगते , जे नक्कीच माझ्या आईला मेसेज करून माझी आधीची स्टोरी डिलीट करायला सांगणार आहेत (असं याआधीही घडलं आहे). तर तसा प्रयत्न करू नका, मी ती डिलीट करणार नाही. जय जगन्नाथ! जय हिंद!" असं तिने इन्स्टाग्रामवर लिहिलं आहे.
दुसरीकडे, भाजपच्या महिला खासदाराने धर्मेंद्र प्रधान यांना ठाम पाठिंबा जाहीर केला. नीट (NEET) पेपरफुटीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आणि धैर्याचे प्रदर्शन करत या नेत्याने राजीनामा दिला आहे असं त्यांनी म्हटल. त्यानंतर काही वेळाने, अर्चिताचं इन्स्टाग्राम अकाऊंट डिअॅक्टिव्हेट करण्यात आलं.
राजकारणात येण्यापूर्वी अपराजिता सारंगी या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकारी होत्या. त्यांनी 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भुवनेश्वर मतदारसंघातून आपल्या BJD प्रतिस्पर्ध्याचा 35 हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला.
ओडिशामधील भाजपाचे दिग्गज नेते प्रधान यांनी, 'कॉकरोच जनता पार्टी' आणि केंद्र सरकार यांच्यात नियोजित असलेल्या चर्चेच्या तिसऱ्या फेरीपूर्वी काही तास आधीच आपला राजीनामा दिला. "या देशातील तरुणांच्या आकांक्षा, भावना आणि त्यांच्या वाजवी अपेक्षांबद्दल मला नितांत आदर आहे. भारताच्या युवा पिढीची स्वप्ने साकार करणे हा आमच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनाचा नैतिक संकल्प राहिला आहे. माननीय पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली देवाची सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो," असं त्यांनी 'एक्स'वरील आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले.
"जंतरमंतर आणि देशभरात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा गैरफायदा देशविरोधी शक्तींनी घेऊ नये, देशाची एकता अबाधित राहावी, भारतातील एकाही विद्यार्थ्याचे भविष्य कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकू नये आणि आपल्या मुलांनी अभ्यासावर व करिअर घडवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, या गोष्टी लक्षात घेऊन मी माननीय पंतप्रधानांकडे माझा राजीनामा सादर केला आहे," असंही त्यांनी नमूद केले.