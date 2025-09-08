English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आंघोळ करताना सासरा काढत होता VIDEO, पुढे जे झालं ते त्याहून धक्कादायक; VIDEO मुळे एकच खळबळ, BJP कनेक्शन...

कासगंज जिल्ह्यातील सहावरमध्ये भाजपा खासदार मुकेश राजपूत यांच्या बहिणीचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 8, 2025, 08:53 AM IST
उत्तर प्रदेशच्या कासगंज जिल्ह्यातील एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर खळबळ माजली आहे. फर्रुखाबादचे भाजपा खासदार मुकेश राजपूत यांच्या बहिणीने आपले सासरे आणि दीराविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत तिने अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. आपण आंघोळ करत असताना लपून व्हिडीओ काढला जात होता असा धक्कादायक दावा तिने केला आहे. इतकंच नाही तर आपण विरोध केला असता मारहाण करण्यात आली असं तिने सांगितलं आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओत खासदारच्या बहिणीला सासरा दांडक्याने मारहाण करताना दिसत आहे. 

ही घटना कासगंज जिल्ह्यातील सहावर पोलीस स्टेशन परिसरातील राणी अवंतीबाई नगर येथील आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये खासदाराच्या बहिणीवर हल्ला होताना स्पष्टपणे दिसत आहे. पीडितेने पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे की, 17 वर्षांपूर्वी तिचं लग्न अवंतीबाई नगरमध्ये झालं होतं. तेव्हापासूनच तिला कौटुंबिक वाद आणि  हिंसाचाराचा सामना करावा लागत आहे. आपलं सासरे आणि दीर अनेकदा छळ करतात आणि जीवे मारण्याची धमकीही दिली आहे. 

खासदाराची पीडित बहीण रीना राजपूतने सांगितलं आहे की, "मला दोन मुली आहेत. याच कारणास्तव मला सासू-सासरे आणि दीर मागील अनेक काळापासून त्रास देत आहेत. रविवारी मी आंघोळ करत होती. याचवेळी सासऱ्यांनी लपून माझा व्हिडीओ शूट करण्याचा प्रयत्न केला. मी विरोध केला असता सासऱ्यांनी रायफलने मला मारहाण केली. दीराने  रॉडने माझ्यावर हल्ला केला. त्यांनी माझ्या मुलीलाही मारहाण केली".

मारहाणीनंतर पीडित रीना गंभीर जखमी झाली आणि आपला जीव वाचवून पळून गेली. सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर लोकांनी संताप व्यक्त केला आहे. सर्वसामान्यांसह अनेक सामाजिक संस्थांनी पोलिसांकडे कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांनी प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेत तात्काळ कारवाई केली आहे. 

पीडितेकडून न्यायाची मागणी

पीडितेच्या तक्रारीच्या आधारे, कासगंज पोलिसांनी बीएनएसच्या कलम 115/2, 352, 351/3 आणि कलम 77 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे आणि तपास सुरू केला आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की दोषींना सोडले जाणार नाही आणि प्रकरणाची निष्पक्षपणे चौकशी केली जाईल. सध्या, पोलिस प्रकरणाचा तपास करत आहेत आणि पीडितेने न्यायासाठी अपील केले आहे.

FAQ

1) मुकेश राजपूत यांच्या बहिणीशी संबंधित व्हिडिओ प्रकरण काय आहे?
उत्तर प्रदेशातील एटा जिल्ह्यातील सहावर येथे भाजप खासदार मुकेश राजपूत यांच्या बहीण, रीना सिंग यांनी त्यांच्या सासरच्या मंडळींविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, त्यांचे सासरे लक्ष्मण सिंग आणि दीर राजेश व गिरीश यांनी त्यांना मारहाण केली आणि त्यांचा आंघोळीचा व्हिडिओ काढण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना 7 सप्टेंबर 2025 रोजी घडली.

2) रीना सिंग यांनी तक्रारीत काय आरोप केले आहेत?
रीना सिंग यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की:7 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी त्या आंघोळ करत असताना त्यांचे सासरे लक्ष्मण सिंग आणि दीर गिरीश यांनी खिडकीतून त्यांचा व्हिडिओ काढण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा त्यांनी याला विरोध केला, तेव्हा त्यांना शिवीगाळ आणि शारीरिक मारहाण करण्यात आली. लक्ष्मण सिंग यांनी परवानाधारक रायफल काढून त्यांना गोळी मारण्याची धमकी दिली. मारहाणीत त्यांना डोक्याला आणि इतर भागांत जखमा झाल्या.

3) या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?
सहावर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी चमन गोस्वामी यांनी सांगितले की, रीना सिंग यांच्या तक्रारीवरून लक्ष्मण सिंग, राजेश आणि गिरीश यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणाचा तपास सुरू आहे, आणि दोषींवर कायद्याप्रमाणे कठोर कारवाई केली जाईल. रीना सिंग यांनी पुढील हल्ल्यांपासून संरक्षणाची मागणी केली आहे.

