/भाजपामध्ये मोठा संघटनात्मक फेरबदल! राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी जाहीर केल्या नव्या नियुक्त्या

भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी पक्ष संघटनेत नवीन नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. अनेक राज्यांमध्ये संघटनात्मक जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. भाजपाने एकूण 24 जणांची यादी जाहीर केली आहे. याआधी बुधवारी भाजपाने भाजपने महाराष्ट्रासह सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रभारी नियुक्त केले आहेत. सर्व राज्यांच्या प्रभारींची यादी भाजपने जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांवर महत्वाच्या राज्यांची मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
शिव प्रकाश – राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संघटन), आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गोवा – केंद्र: मुंबई
सौदन सिंग – राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संघटन), बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल – केंद्र: भुवनेश्वर
व्ही. सतीश – संघटन, एससी/एसटी मोर्चा आणि संसदीय कार्यालय – केंद्र: दिल्ली
नागेंद्र जी – संघटन आणि वरिष्ठ कार्यकर्ते संपर्क – केंद्र: दिल्ली
अजय जमवाल – राज्य महासचिव (संघटन), महाराष्ट्र – केंद्र: मुंबई
सतीश धोंड – महाराष्ट्र आणि चार राज्यांसाठी आदिवासी संपर्क – केंद्र: नागपूर
मधुकर – संघटन मंत्री, आंध्र प्रदेश – केंद्र: हैदराबाद
दशरथ – संयुक्त संघटन मंत्री, तेलंगणा – केंद्र: वारंगल
रवींद्र राजू – संघटन मंत्री, आसाम, त्रिपुरा आणि कार्यालय बांधकाम – केंद्र: गुवाहाटी
भिखुभाई दलसानिया – संघटन मंत्री, बिहार – केंद्र: पाटणा
पवन साई - संघटन मंत्री, झारखंड, केंद्र - रांची
सिद्धार्थन - संघटन मंत्री, हिमाचल प्रदेश - केंद्र: शिमला
रत्नाकर - संघटन मंत्री, गुजरात, दादरा नगर हवेली आणि दमण-दीव, केंद्र: अहमदाबाद
अरुण बिन्नाडा - सह-संघटन मंत्री, गुजरात - केंद्र: राजकोट
फणींद्रनाथ शर्मा - संघटन मंत्री, उत्तराखंड - केंद्र: डेहराडून
पवन राणा - संघटन मंत्री, दिल्ली, हरियाणा - केंद्र: दिल्ली
कर्मवीर — संघटन मंत्री, छत्तीसगड — केंद्र: रायपूर
चंद्रशेखर - संघटन मंत्री, मध्य प्रदेश - केंद्र: भोपाळ
श्री मानस मोहंती प्रदेश महामंत्री (संगठन) ओडिशा - केंद्र: भुवनेश्वर
मंत्री श्रीनिवासुलु - प्रदेश महामंत्री (संगठन), पंजाब, चंदीगड - केंद्र - चंदिगड
धर्मपाल - प्रदेश महामंत्री (संगठन), उत्तर प्रदेश, चंदीगड - केंद्र - लखनऊ
अमिताभ चक्रवर्ती - प्रदेश महामंत्री (पश्चिम बंगाल), केंद्र - कोलकाता
अभय गिरी - संगठक ब्रज क्षेत्र - आग्रा
अनंत नारायण मिश्र - संगठक, भागलपूर, पूर्णिया, कोसी क्षेत्र - पूर्णिया