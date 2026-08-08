/E20 संदर्भात राहुल गांधींनी राहुल गांधींनाच उघडं पाडलं; भाजपाचा टोला, शेअर केला काँग्रेसचा Video

सध्या ई-20 इंधनावरुन वाद पेटलेला असतानाच काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. राहुल गांधींनी आपल्या घराबाहेर स्वत:च्या कारच्या इंधनाच्या टीकाचा व्हॉल्व उघडून दाखवत निषेध केला. राहुल यांचा हा व्हिडीओ काँग्रेसच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. मात्र आता राहुल गांधींनी शेअर केलेल्या या व्हिडीओवरुन भारतीय जनता पार्टीने त्यांच्यावर पलटवार केला आहे. राहुल गांधींनी शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये असं काय दिसलंय की ज्यावरुन राहुल गांधींना भाजपाने ट्रोल केलं आहे जाणून घेऊयात सविस्तर...
ई-20 चं प्रकरण आहे ते फार मोठं आहे. नॉर्मली आपण म्हणतो की दाल मे कुछ काला है पण इथे डाळच काळी आहे. या प्रकरणामध्ये सिक्वेन्सिंग ही अडचण आहे. कोणत्याही कॅम्पेनमध्ये सिक्वेन्सिंग महत्त्वाचं असतं. आपली अडचण ही आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे की कोणत्या गोष्टींकडे पाहायचं याचीच मोठी रांग आहे. हा विषय आम्ही फार मोठ्या स्तरावर हाती घेत आहोत. कार यामुळे लोकांच्या गाड्या खराब होत आहेत. लोकांच्या स्कुटर्स आणि आयुष्यही खराब होत आहेत. ही लोकांची थेट लूट सुरु आहे," असा आरोप राहुल गांधींनी केला. या व्हिडीओत त्यांनी एका कारचं इंधन भरण्याच्या टाकीचं झाकणंही उघडून दाखवलं.
E20 - दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है।— Congress (@INCIndia) August 7, 2026
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मात्र राहुल गांधींनी या व्हिडीओमध्ये जी कार दाखवली आहे ती ई-20 पेट्रोल वापरण्यासाठी सक्षम असल्याचं स्ट्रीकर कारच्या इंधाच्या टाकीवर आहे. हाच मुद्दा उचून धरत भारतीय जनता पार्टीने त्यांना ट्रोल केलं आहे. "काँग्रेसचे युवराज खोटं सुद्धा खोट्या पद्धतीने बोलतात," अशी कॅप्शन देत भाजपाच्या अधिकृत अकाऊंटवरुन राहुल गांधी जी गाडी व्हि़डीओत दाखवत आहेत ती ई-20 इंधनासाठी सक्षम असल्याचं दिसत असल्याचं अधोरेखित केलं आहे.
झूठ भी झूठे तरीके से बोलते हैं कांग्रेसी युवराज! pic.twitter.com/AbRgz2EIdO— BJP (@BJP4India) August 7, 2026
भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनीही राहुल गांधींना ट्रोल केलं आहे. "राहुल गांधी एवढे मोठे खोटारडे आहेत की त्यांना अभिनयही नीट करता येत नाही. जी गाडी वापरुन राहुल गांधींनी ई-20 इंधन धोरणावर टीका केली आहे त्या गाडीवरच ई-20 सक्षम वाहन असं लिहिलेलं आहे. ज्यांना खोटंही नीट बोलता येत नाही ते काय विरोधीपक्ष नेते बनणार? राहुल गांधींचा खोटारडेपणा राहुल गांधींनीच उघड केला. यामुळेच राहुल गांधींनी देश कधी गांभीर्याने घेत नाही. ई-20 संदर्भात राहुल गांधींनी राहुल गांधींचाच पर्दाफाश केला हेच सत्य आहे. काँग्रेस आणि राहुल गांधींनी ई-20 संदर्भात खोटी माहिती पसरवल्यासंदर्भात देशाची माफी मागितली पाहिजे. राहुल गांधी विकासाला विरोध करतात. शेतकऱ्यांना विरोध करतात. भारताच्या धोरणांना विरोध करतात," अशी टीका प्रदीप भंडारींनी केली आहे.
Rahul Gandhi exposes Rahul Gandhi on Ethanol and E20.— Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)(@pradip103) August 7, 2026
कम से कम एक्टिंग तो ढंग से कर लो राहुल बाबा pic.twitter.com/y4TkOhIqds
काहींनी प्रदीप भंडारींच्या पोस्टखाली कमेंट करुन 'ई-20' इंधनाचा फटका ई-20 सक्षम वाहनांनाही बसत असल्याचं म्हटलं आहे.