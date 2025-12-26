English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
  • भाजपाने इतिहास रचला! या पालिकेत विराजमान झाला पहिला महापौर, 45 वर्षांनी जिंकली महापालिका

भाजपाने इतिहास रचला! 'या' पालिकेत विराजमान झाला पहिला महापौर, 45 वर्षांनी जिंकली महापालिका

महाराष्ट्रात पालिकांच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरु असतानाच भाजपाने इतिहास रचला आहे. भाजपाचा पहिला महापौर पदावर विराजमान झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 26, 2025, 02:52 PM IST
महाराष्ट्रातील निवडणुकीपूर्वी भाजपाने रचला इतिहास! 'ही' महापालिका जिंकली, 45 वर्षांनी विराजमान झाला BJP चा महापौर

BJP Won Municipal Corporation Mayor takes Oath: महाराष्ट्रात पालिकांच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरु असतानाच भाजपाने इतिहास रचला आहे. भाजपाचे व्ही.व्ही. राजेश यांनी महापौरपदाची शपथ घेतली आहे. शुक्रवारी दुपारी त्यांनी केरळची राजधानी तिरुवनंतपुरमचे महापौर म्हणून शपथ घेतली. या शपथविधीह दक्षिण भारतातील राज्याच्या राजकीय पटलावर एक महत्त्वपूर्ण क्षण नोंदवला गेला. पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, "आम्ही सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाऊ. सर्वांगीण विकास करु. सर्व 101 प्रभागांमध्ये विकासकामं राबवली जातील. तिरुवनंतपुरमचे एका विकसित शहरात रूपांतर केलं जाईल."

व्ही.व्ही. राजेश यांचा शपथविधी भाजपासाठी फार महत्त्वाचा आहे. सहा महिन्यांपूर्वी भाजपाला याच राज्यात मोठा संघर्ष करावा लागला होता. पक्षाने केरळमध्ये कधीही सत्ता मिळवलेली नाही आणि त्यांचे फक्त एकच आमदार होते. ओ. राजगोपाल यांनी 2016 मध्ये नेमोम मतदारसंघातून निवडणूक जिंकली होती. तसंच अभिनेते सुरेश गोपी हे एकमेव खासदार आहेत, ज्ययांनी 2024 मध्ये त्रिशूरमधून विजय मिळवला आहे.

महापौर निवडीसाठी झालेल्या मतदानात 45 वर्षीय व्ही व्ही राजेश यांना 100 सदस्यीय सभागृहात बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या मतांपेक्षा एक मत जास्त मिळालं. सीपीआय(एम) चे आर.पी. शिवाजी यांना 29 आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफचे के.एस. सबरिनाथन यांना 19 मतं मिळाली. एका नगरसेवकाने, जो एक अपक्ष सदस्य आहे, मतदानात भाग घेतला नाही. दुसऱ्या अपक्ष नगरसेवक पी. राधाकृष्णन यांच्या पाठिंब्यामुळे हा विजय शक्य झाला.

9 डिसेंबरच्या निवडणुकीत भाजपने 50 जागा जिंकल्या होत्या, जो पक्षासाठी रेकॉर्ड आहे. राजेश यांच्या महापौरपदाने केरळच्या शहरी राजकारणात भाजपसाठी एका नव्या अध्यायाची सुरुवात झाली आहे. भाजपाचा राज्याच्या राजधानीतील हा विजय शहराच्या महानगरपालिकेवर 45 वर्षांपासून असलेल्या सीपीएमच्या नियंत्रणाला संपुष्टात आणणारा ठरला आहे. विशेष म्हणजे  2009 पासून काँग्रेसचे शशी थरूर यांचा हा लोकसभा मतदारसंघ आहे. 

समारंभानंतर केरळ भाजपचे प्रमुख राजीव चंद्रशेखर यांनी पत्रकारांना सांगितले, "काँग्रेसच्या अप्रत्यक्ष किंवा पडद्यामागील पाठिंब्याने सीपीएमने तिरुवनंतपुरमची दयनीय अवस्था केली आहे. दुर्दैवाने, ही महानगरपालिका भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनली आहे. आम्ही प्रचारादरम्यान उघड केल्याप्रमाणे, या महानगरपालिकेने पैशांची उधळपट्टी केली आहे आणि तिरुवनंतपुरमच्या विकासासाठी काहीही केलेले नाही. गटार, पाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनासारख्या मूलभूत समस्यांकडेही गेल्या 45 वर्षांपासून दुर्लक्ष केले गेले आहे".

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "म्हणूनच, ज्या दिवसापासून लोक आम्हाला त्यांची सेवा करण्याची संधी देतील, त्या दिवसापासून आम्ही तिरुवनंतपुरमच्या विकासावर काम सुरू करू, असं आम्ही म्हटलं आहे. आमचे महापौर राजेश यांनी सांगितल्याप्रमाणे, आम्हाला तिरुवनंतपुरम शहराला देशातील पहिल्या तीन शहरांपैकी एक बनवायचे आहे. तेच आमचे ध्येय आहे. आणि त्यासाठी आमच्या कामाची सुरुवात आजपासून होत आहेठ. 

मात्र या पालिकेत भाजपात राजकीय कुरघोडीही पाहायला मिळाली. भाजपचा वैचारिक मार्गदर्शक मानल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जोरदार पाठिंब्यामुळे राजेश यांच्या बाजूने एकमत होण्यापूर्वी, पक्ष राजेश आणि माजी पोलीस महासंचालक आर. श्रीलेखा यांच्यात विभागला गेला होता, अशी माहिती आहे. 

सीबीआयमधील चार वर्षांच्या कार्यकाळात आर्थिक गुन्हे हाताळताना वारंवार छापे टाकल्यामुळे 'रेड श्रीलेखा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्रीलेखा यांनी सास्थामंगलम प्रभागातून विजय मिळवला. आता केंद्रीय मंत्री असलेले गोपी आणि माजी केंद्रीय मंत्री व सध्या भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असलेले राजीव चंद्रशेखर यांच्या उपस्थितीत राजेश यांनी शपथ घेतली.

एकंदरीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी डाव्या लोकशाही आघाडीसाठी धक्का मानले जात आहेत. कारण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीने सहापैकी चार नगरपालिकांवर नियंत्रण मिळवलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा एक ऐतिहासिक क्षण असल्याचं म्हटलं आणि हा भाजप कार्यकर्त्यांच्या कठोर परिश्रमाचा परिणाम असल्याचे सांगितलं. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

