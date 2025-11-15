English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बिहार जिंकताच भाजपाने आपल्याच ज्येष्ठ नेत्याला पक्षातून हाकललं; निलंबनाची कारवाई करत पाठवली नोटीस

BJP Action Against RK Singh: बिहार विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर भाजपाने माजी केंद्रीय नेते आणि राज्यातील वरिष्ठ नेते आर के सिंग यांना पक्षातून बाहेर काढलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 15, 2025, 03:30 PM IST
BJP Action Against RK Singh: बिहारमधील निवडणूक जिंकल्यानंतर भाजपने दुसऱ्याच दिवशी राज्यातील बंडखोर नेत्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपाने पक्षविरोधी कारवायांसाठी जबाबदार धरत तीन नेत्यांना निलंबित केलं आहे. यामध्ये बिहारमधील ज्येष्ठ राजकारणी आणि माजी केंद्रीय मंत्री आरके सिंह यांचा समावेश आहे. पक्षाच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या इतर दोन नेत्यांमध्ये विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल आणि कटिहारच्या महापौर उषा अग्रवाल यांचा समावेश आहे.

बिहार भाजपचे राज्य मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा यांनी शनिवारी सकाळी संबधित नेत्यांना नोटीस बजावली, त्यांना त्यांच्या निलंबनाची माहिती दिली आणि त्यांना पक्षातून का काढून टाकू नये याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली आहे. 

"तुम्ही पक्षविरोधी कारवाया करत आहात. हे शिस्तीच्या कक्षेत येते. पक्षाने हे गांभीर्याने घेतले आहे. यामुळे पक्षाचे नुकसान झाले आहे. म्हणून, तुम्हाला पक्षातून निलंबित केलं जात आहे आणि तुम्हाला पक्षातून का काढून टाकू नये याचं स्पष्टीकरण देण्यास सांगितलं जात आहे. कृपया हे पत्र मिळाल्यापासून एका आठवड्याच्या आत तुमची भूमिका स्पष्ट करा," असं सिंह आणि अग्रवाल यांना पाठवण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीशीत लिहिण्यात आलं आहे. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, निलंबन ही केवळ एक प्रक्रिया आहे आणि अखेर त्यांना पक्षातून काढून टाकलं जाईल. बिहारमधील आरा येथील माजी खासदार असलेले सिंह 2024 च्या निवडणुकीत पराभव झाल्यापासून भाजपा आणि सरकारवर टीका करत होते. ते एनडीए नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होते आणि बिहार सरकारवर गंभीर आरोप करत होते.

माजी राजनयिक असलेले सिंह हे मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात गृहसचिव होते. ते 2013 मध्ये भाजपमध्ये सामील झाले. 2014 आणि 2019 मध्ये दोनदा आरा येथून खासदार झाले. 2017 मध्ये त्यांना मोदी 1.0 मंत्रिमंडळात ऊर्जामंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

