PM Modi: 'या निवडणुकीत एकही बळी गेला नाही, ऐतिहासिक विजयानंतर काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 4, 2026, 07:52 PM IST
पीएम मोदी

PM Modi On BJPs Historic Victory: नुकत्याच पार पडलेल्या २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेल्या घवघवीत यशानंतर संपूर्ण देशाचे राजकीय वातावरण तापले आहे. या विजयाचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला संबोधित केले. या विजयाला त्यांनी केवळ राजकीय विजय न मानता 'विकासाच्या राजकारणाचा विजय' असे संबोधले आहे. काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी? सविस्तर जाणून घेऊया. 

जनशक्तीचा कौल आणि लोकशाहीचा विजय

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात मतदारांचे आभार मानून केली. ते म्हणाले की, बंगाल आणि आसाममधील जनतेने केवळ मतदान केले नाही, तर त्यांनी घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराच्या राजकारणाला कायमची मूठमाती दिली आहे. हा विजय लोकशाहीच्या मुळांना अधिक घट्ट करणारा असून जनतेने पंतप्रधान मोदींच्या 'सबका साथ, सबका विकास' या धोरणावर पुन्हा एकदा मोहोर उमटवली आहे.

बंगालमधील परिवर्तनाची लाट

पश्चिम बंगालमधील विजय हा भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनेक दशकांच्या डाव्यांच्या आणि त्यानंतरच्या तृणमूल काँग्रेसच्या सत्तेनंतर, बंगालच्या जनतेने 'सोनार बांगला' (सुवर्ण बंगाल) घडवण्यासाठी भाजपला संधी दिली आहे. बंगालमधील हिंसाचाराचे राजकारण थांबवून तिथे आता शांतता आणि उद्योगांचे पर्व सुरू होईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

आसाममध्ये विकासाचे सातत्य

आसाममध्ये भाजपने आपली सत्ता राखत 'प्रो-इन्कम्बन्सी' (सरकारच्या बाजूने कल) असल्याचे सिद्ध केले आहे. ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये झालेली पायाभूत सुविधांची प्रगती, घुसखोरीवर नियंत्रण आणि स्थानिक संस्कृतीचे जतन यामुळे आसामच्या जनतेने पुन्हा एकदा भाजपच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला आहे. आसाम हे आता दक्षिण-पूर्व आशियाचे व्यापाराचे प्रवेशद्वार बनेल, असे मोदींनी नमूद केले.

कार्यकर्त्यांच्या बलिदानाचे स्मरण

पंतप्रधानांनी या विजयाचे श्रेय पक्षाच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांना दिले. विशेषतः बंगालमध्ये ज्या कार्यकर्त्यांनी राजकीय संघर्षात आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्यांचे स्मरण करताना मोदी भावूक झाले. "हा विजय त्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला समर्पित आहे ज्याने लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढा दिला," असे ते म्हणाले. कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमामुळेच भाजप आज अभेद्य दुर्ग बनला आहे.

विकासाचा नवा रोडमॅप 

निवडणुकीच्या निकालानंतर आता केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून 'डबल इंजिन' वेगाने काम करेल, असे आश्वासन देण्यात आले. शिक्षण, आरोग्य, आणि कृषी क्षेत्रातील सुधारणांवर भर दिला जाईल. बंगाल आणि आसाममधील तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देणे, हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट असेल. आगामी काळात या दोन्ही राज्यांमध्ये मोठ्या जागतिक गुंतवणुकीची शक्यता पंतप्रधानांनी वर्तवली.

विरोधकांना आत्मपरीक्षणाचे आवाहन

विजयाचा जल्लोष साजरा करत असतानाच पंतप्रधानांनी विरोधकांना कडक शब्दांत सुनावले. नकारात्मक राजकारण आणि जनतेला भडकवण्याचे प्रयत्न आता चालणार नाहीत, हे या निकालांनी स्पष्ट केले आहे. लोकशाहीत जनतेचा आवाज सर्वोच्च असतो आणि तो नाकारणाऱ्यांना जनताच धडा शिकवते, असा टोला त्यांनी लगावला. विरोधकांनी आता रचनात्मक भूमिकेतून विकासात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

राष्ट्रीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम

२०२६ चे हे निकाल केवळ दोन राज्यांपुरते मर्यादित नसून, ते आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांची नांदी मानले जात आहेत. पूर्व भारताने दाखवलेली ही दिशा संपूर्ण देशाच्या राजकारणाला नवी कलाटणी देणारी ठरेल. या विजयामुळे भाजपची राष्ट्रीय पातळीवरील पकड अधिक मजबूत झाली असून, विरोधकांच्या आघाडीला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

