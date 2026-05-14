/Alert! भोंगा वाजणार, ब्लॅकआऊट होणार; आज सायंकाळी काय घडणार? ही युद्धाची तयारी?

Blackout Alert : मागील वर्षीही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान याच शहरांमध्ये अशाच प्रकारचा पूर्वाभ्यास करण्यात आला होता. हा अलर्ट काय सूचवू पाहतोय? हाच प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
Blackout Alert : साधारण वर्षभरापूर्वी भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संघर्षाची ठिणगी पडली होती. तत्पूर्वी नागरिकांना युद्धजन्य परिस्थितीबाबत सजग करण्यासाठी म्हणून सरकारनं ब्लॅकआऊट करत आणि सायरन वाजवत एक प्रकारे युद्धाचीच रंगीत तालीम घेतली होती. ज्यानंतर प्रत्यक्ष संघर्ष पेटला. आता वर्षभरानंतर पुन्हा एकदा त्याच कालावधीत अशीच काहीशी स्थिती उद्भवल्याचं स्पष्ट होत आहे. कारण ठरतंय ते म्हणते देशात होणारं ब्लॅकआऊट.
पटनासह बिहारमधील सहा जिल्ह्यांमध्ये गुरुवार, 14 मे 2026 रोजी सायंकाळी 7 ते 7.15 या वेळेत ब्लॅकआउट करण्यात येणार आहे. बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, अररिया आणि किशनगंज जिल्ह्यांमध्येही ब्लॅकआउट होणार असल्याची माहिती समोर आलीय. युद्धजन्य परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी नागरिकांना तयार करण्याच्या उद्देशाने हा पूर्वाभ्यास करण्यात येणार आहे. मागील वर्षीही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) दरम्यान याच शहरांमध्ये अशाच प्रकारचा पूर्वाभ्यास करण्यात आला होता ज्यामुळं सध्या नागरिकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार शुक्रवारी सायंकाळी 7 वाजता सायरन वाजून वर नमूद करण्यात आलेल्या 6 जिल्ह्यांचा विजपुरवठा एका झटक्यात खंडित होईल आणि वाहतूक व्यवस्थासुद्धा क्षणात थांबेल. सदर हवाई पूर्वाभ्यासादरम्यान विमानतळ, रेल्वे स्थानक, बस डेपो आणि रुग्णालयं अशा अत्यावश्य सुविधा पुरवणाठ्या ठिकाणीसुद्धा ब्लॅकआऊटचे नियम पाळले जातील. जिल्हा प्रशासनानं याबाबतचे निर्देश जारी केले आहेत.
दरम्यान या युद्धसंबंधित पूर्वाभ्यासासंदर्भातील आढाव्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव आणि नागरी संरक्षण विभागाचे संचालक यांनी संबंधित जिल्ह्यांच्या यंत्रणांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चाही केली. ज्या जिल्ह्यांसाठी ब्लॅकआऊट सांगण्यात आला आहे तेथील सायरन व्यवस्थेची कार्यक्षमता सुनिश्चित करत चौकाचौकातील ध्वनिक्षेपक यंत्रणा (लाऊडस्पीकर), पोलीस स्थानकं, अग्निशामक केंद्रांच्या वाहनांची मदत घेण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार सर्व जिल्ह्यांचे पदाधिकारी विद्युत विभागाकडून सामंजस्याच्या माध्यमातून ब्लॅकआऊटच्या या पूर्वाभ्यासासाठी सहकार्य करतील. या मॉकड्रीलदरम्यान रुग्णालयांच्या खिडक्यांवरून क्यूबिकल पडदे किंवा प्रायव्हसी कर्टन लावण्यात येतील हीसुद्धा महत्त्वाची बाब.
आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील मुख्य सचिव संतोष कुमार मल्ल यांनी नागरीकांना आवाहन करत 14 मे रोजी सायंताळी 7 ते 7.15 वाजण्यादरम्यान ब्लॅकआऊट होतात घाबरून जाऊ नये असं म्हटलं आहे. या कालावधीत जनरेटर चालवू नये, मोबाईल स्क्रीन, विजेरी (बॅटरी) किंवा कोणत्याही इतर प्रकाश स्त्रोताचा वापर करू नये आणि ब्लॅकआऊटला पूर्ण सहकार्य करावं असंही आवाहन करण्यात आलं आहे.