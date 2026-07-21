/नाकातून रक्त, छातीला दुखापत... आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी जखमी झाल्याचे फोटो आले समोर

नवी दिल्ली : पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करणाऱ्या काँग्रेसचे राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक नेत्यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या दरम्यान, राहुल गांधींच्या नाकाला आणि छातीला दुखापत झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. काँग्रेसने शेअर केलेल्या छायाचित्रात राहुल गांधींच्या नाकाजवळून रक्त वाहताना दिसत आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांसह इंडिया आघाडीतील अनेक नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनात राहुल गांधी यांच्यासह प्रियांका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह काँग्रेसचे खासदार आणि नेते उपस्थित होते.
यावेळी काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह नेत्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. मोदी हमसे डरते पुलीस को सामने करते है अशा आशयाच्य़ा घोषणाबाजी यावेळी देण्यात आल्या. तब्बल अडीच तास हे आंदोलन सुरू होते. दरम्यान, सरकारकडून राहुल गांधी यांच्याशी बोलण्यासाठी जितेंद्र सिंह आले होते. त्यांनी काही काळ राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा केली. पण राहुल गांधी यांना संसदेत या विषयावर चर्चा करण्याचे निमंत्रण सरकारकडून देण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी यांनी मागण्या बदलल्याचा आरोप करण्यात आला.
दरम्यान, अडीच तास ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी बळाचा वापर करून राहुल गांधीसह इतर नेत्यांची आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांची धरपकड केली. सुरूवातीला काँग्रेस कार्यकर्त्यांना गाडीत टाकले. त्यानंतर एक एक करून काँग्रेस नेत्यांना आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना ताब्यात घेऊन बसमध्ये टाकले. त्यानंतर अखेर राहुल गांधी यांना ताब्यात घेण्यात आले. राहुल गांधी आपल्या जागेवरून हटण्यास तयार नव्हते. त्यावेळी पोलिसांनी बळाचा वापर करून त्यांना जबरदस्तीने उचलले. या झटापटीत राहुल गांधी यांच्या नाकाला लागले त्यातून रक्त येत असल्याचा फोटो काँग्रेसने आपल्या ट्विटर हँडलवर शेअर केला आहे. तसेच राहुल गांधी यांना छातीलाही मार लागल्याचे सांगण्यात येत आहे.
यानंतर पोलिसांनी बसमध्ये सर्वांना कोंबल्यानंतर त्यांना पंतप्रधान निवासस्थानपासून दूर नेण्यात आले. दिल्लीत अशा प्रकारे पहिल्यांदा एखाद्या विरोधीपक्ष नेत्याला पोलिसांनी वागणूक दिल्याचे चित्र दिसले.