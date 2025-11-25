English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बोलता येत नाही, पण कामाची जिद्द सोडली नाही... ब्लिंकिटचा डिलिव्हरी बॉयचा Video होतोय Viral

सोशल मीडियावर Blinkitची डिलिव्हरी करणाऱ्या एका माणसाचा व्हिडीओ झपाट्याने व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ तुम्हाला जगण्याचा नवा दृष्टिकोन देईल यात शंका नाही. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 25, 2025, 03:06 PM IST
सोशल मीडियावर अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. पण असे काही व्हिडीओ असतात जे आपल्या जगण्याला एक बळ देऊन जातात. असाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये ब्लिंकिटची डिलिव्हरी करणाऱ्या एका माणसाचा व्हिडीओ सध्या सगळ्यांच्या मनाला स्पर्श करत आहे. ज्यामध्ये एका डिलिव्हरी बॉयला बोलता येत नाही. पण तरी देखील तो आपलं काम अतिशय इमानेइतबारे करत आहे. 

सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ खूप व्हायरल होत आहे. यामध्ये ती व्यक्ती दिव्यांग आहे. ज्या व्यक्तीला बोलता येत नाही मात्र तरीही तो मेहनत करत असल्याच दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये, रेकॉर्डिंग करणाऱ्या व्यक्तीला डिलिव्हरी बॉय भेटतो, जो ग्राहकाचा पत्ता शोधण्यात मदतीची विनंती करतो. 

तो डिलिव्हरी करणारा बॉय त्याचा फोन देतो आणि त्या माणसाला ग्राहकाशी बोलण्यास सांगतो. तसेच त्याला योग्य ठिकाणी मार्गदर्शन करण्यासाठी सांकेतिक भाषेचा वापर करतो. माणसाच्या मदतीने, ब्लिंकिटची डिलिव्हरी करणारा मुलगा त्याला हवा असलेल्या पत्त्यावर पोहोचतो. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@sammy_dilse143 या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या वापरकर्त्याने हा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर शेअर केला होता आणि त्याला कॅप्शन दिले होते, "एक बार सोचके देखना जरूर ये व्हिडिओ देख के. की भगवान ने हमारे मेहनत करने के लिए क्या कुछ नहीं दिया, फिर भी हम अपनी किस्मत को कैसे हैं." व्हिडिओवर एक मजकूर देखील दिसतो: "ब्लिंकिट वाले भैया बोल नही सक्ते, एक बार सोच के देखो कैसे संभालते हैं अपनी नौकरी." तो व्हिडिओमध्ये असेही म्हणतो, ''पहले तो इस बंदे की तारीफ करनी पडेगी की बंदे ना अपनी कमज़ोरी को अपनी मजबूरी नाही बनाया.'' या क्लिपला 1 लाखाहून अधिक लाईक्स, जवळपास 3,000 कमेंट्स आणि 4 दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले आहेत आणि नेटिझन्सने या कामाची प्रशंसा केली आहे.

बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला 

हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओतील त्या व्यक्तीच्या संघर्षाचं सगळीकडेच चर्चा होत आहे. माणसाची काम करण्याची जिद्द असेल तर तो कोणत्याही परिस्थितीत मेहनत करतो. अनेकदा आपल्याकडे सगळ्याच गोष्टी असूनही आपण तक्रार करत असतो. पण ही व्यक्ती आहे त्या परिस्थितीत जिद्दीने पुढे जात आहे. जगण्याचा संघर्ष करत आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

