लोकांना लाखभर पगार मिळेना, 'ही' कंपनी इंटर्नला देतेय 12.5 लाख दरमहा; कोणतं शिक्षण आवश्यक?

Bloomberg Report: किमान लाखभर रुपये पगाराची नोकरी असेल तर आयुष्य सेट होईल असं खूप जणांना वाटतं. पण आजच्या स्पर्धेच्या युगात, शिक्षण, तंत्रज्ञान वेगाने बदलत असताना हे प्रत्येकालाच मिळत नाही. पण अशीही एक कंपनी आहे, जी नोकरदार नव्हे तर इंटर्नला महिन्याला लाखोंचं मानधन देते. अशी कोणती कंपनी आहे? तिथे काम करण्यासाठी कोणतं कौशल्य लागतं? सर्वकाही जाणून घेऊया.
भारतीय खासगी क्षेत्रातील सामान्य कर्मचारी 1 लाख रुपयांच्या पगाराची स्वप्ने पाहतात, पण हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग (HFT) क्षेत्रातील कंपन्या इंटर्नांना दरमहा 12.5 लाख रुपयांपर्यंत स्टायपेंड देत आहेत.अॅमस्टरडॅम-आधारित आयएमसी ट्रेडिंगने 2025 साठी इंटर्नला 12.5 लाख रुपयांपर्यंत पगाराची घोषणा केली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तिप्पट आहे. ब्लूमबर्गने यासंदर्भात रिपोर्ट जारी केलाय.
क्वाडई कंपनीने इंटर्न स्टायपेंड 7.5 लाखांपर्यंत वाढवले आहे. जे 2024 च्या तुलनेत 50% जास्त आहे. ग्लासडोअरनुसार, भारतातील वित्तीय तज्ज्ञ सरासरी वर्षाला 7 लाख रुपये कमावतात, तर इंटर्न एका महिन्यात त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मिळवत आहेत.
HFT कंपन्या भारतातील इक्विटी डेरिव्हेटिव्हज मार्केटमधील प्रचंड संधींमुळे असे आकर्षक पगार देत आहेत. मार्च 2025 पर्यंत परदेशी गुंतवणूकदार आणि अल्गोरिदम-चालित ट्रेडिंग डेस्कनी 7 अब्ज डॉलर नफा कमावला. सेबीने सट्टेबाजी पर्यायांवर बंदी घातल्याने ट्रेडिंग व्हॉल्यूम 40% घटले असले तरी, 70% डेरिव्हेटिव्हज ट्रेड आता अल्गोरिदमिक आहेत. यामुळे कंपन्या तरुण प्रतिभांना आकर्षित करण्यासाठी उच्च स्टायपेंड देत आहेत, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत त्यांचा वाटा वाढतो,असं अहवालात म्हटलंय.
नोकरी बाजारात क्वांट रिसर्चर, ट्रेडिंग इंजिनिअर आणि अल्गोरिदम तज्ज्ञांची मोठी मागणी आहे. या परदेशी कंपन्या भारतात विस्तार करत आहेत; उदाहरणार्थ, सिटाडेल सिक्युरिटीज (केन ग्रिफिनची मालकी), टॉवर रिसर्च, ऑप्टिमस प्राइम आणि मिनिक्स होल्डिंग्ज सारख्या संस्था गुरुग्रामसारख्या ठिकाणी कार्यालये उघडत आहेत आणि सतत भरती करत आहेत. HFT क्षेत्रातील स्पर्धेमुळे कंपन्या IIT सारख्या टॉप कंपन्यांतील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देत असल्याचे रिक्रूटर्स सांगतात.
बहुतेक HFT कंपन्या फक्त IIT पदवीधरांना इंटर्नशिपसाठी निवडत आहेत, कारण त्यांची शिकण्याची क्षमता अतुलनीय असते. पदवीपूर्वच अशा उच्च ऑफर मिळतात. आयरेजचे सीईओ राजीब बोराह यांच्या मते, आता सहा महिन्यांची ट्रेडिंग धोरणे दोन महिन्यांत अप्रचलित होतात, त्यामुळे वेगवान शिकणे आणि अॅडॅप्टेबिलिटी आवश्यक आहे. 70% ट्रेड अल्गोरिदमिक असल्याने, IIT विद्यार्थी हाय-स्पीड ट्रेडिंगसाठी आदर्श ठरतात,असंही ब्लुमबर्गच्या अहवालात म्हटलंय.
जास्त रकमेचे स्टायपेंड मिळवण्यासाठी गणित, सांख्यिकी, प्रॉबेबिलिटी, अल्गोरिदम डिझाइनचे मजबूत ज्ञान आवश्यक आहे. समस्या सोडवण्याची क्षमता, पायथॉन, सी++ आणि डेटा स्ट्रक्चर्सचे कौशल्य असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळते. भरती प्रक्रियेत हे कौशल्ये दाखवल्यास HFT क्षेत्रात प्रवेश सोपा होतो, ज्यामुळे करिअरला उड्डाण मिळते, अशी माहिती रिपोर्टमध्ये देण्यात आलीय.
