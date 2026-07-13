/भारतातील सर्वसामान्यांना महागाईचा पुन्हा झटका! जूनमध्ये किरकोळ महागाई 4.38% वर;तुमच्यावर काय परिणाम?

भारतातील किरकोळ महागाईने (Retail Inflation) जून 2026 मध्ये पुन्हा वेग घेतला असून ती 4.38 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या 17 महिन्यांनंतर प्रथमच महागाईने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या 4 टक्के मध्यमकालीन लक्ष्याचा टप्पा ओलांडला आहे. अन्नधान्य, इंधन आणि वाहतूक खर्चात झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) दिसून आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही महिन्यांत महागाईचा कल आणि मान्सूनची स्थिती पाहून RBI व्याजदरांबाबत निर्णय घेऊ शकते.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जून 2026 मधील किरकोळ महागाई मे महिन्यातील 3.93% वरून वाढून 4.38% झाली आहे. त्यामुळे ती RBI च्या 4 टक्के लक्ष्याच्या वर गेली आहे. मात्र, ही महागाई अजूनही RBI च्या 2% ते 6% या स्वीकारार्ह मर्यादेत आहे. तरीही हा बदल अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा संकेत मानला जात आहे.
महागाई वाढण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अन्न महागाई (Food Inflation). जूनमध्ये ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांक (CFPI) 5.32% वर पोहोचला, जो मे महिन्यात 4.78% होता. भाजीपाला, फळे, धान्य आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या घरगुती खर्चावर अधिक ताण पडला आहे. ग्रामीण भागात अन्न महागाईचा परिणाम शहरांच्या तुलनेत अधिक तीव्र दिसून आला.
पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमतीतील चढ-उतार आणि पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे वाहतूक खर्च वाढला. त्याचा परिणाम अन्नपदार्थांसह अनेक वस्तूंच्या पुरवठा साखळीवर झाला. याशिवाय काही भागांतील असमान मान्सूनमुळे कृषी उत्पादनाबाबतही चिंता निर्माण झाली असून त्यामुळे महागाईवरील दबाव कायम राहू शकतो.
महागाई 4% च्या वर गेल्याने RBI पुढील पतधोरण बैठकीत सावध भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. तातडीने व्याजदर वाढतील, असे निश्चित नसले तरी महागाई सातत्याने वाढत राहिल्यास दरकपातीची शक्यता कमी होऊ शकते. RBI ने यापूर्वीच चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज वाढवला असून, पुढील निर्णय महागाईची आकडेवारी, मान्सून आणि जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
महागाई वाढल्यामुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तू, किराणा, भाजीपाला, इंधन आणि वाहतूक यांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. गृहकर्ज किंवा वाहनकर्ज घेणाऱ्यांनीही RBI च्या पुढील निर्णयांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. व्याजदर वाढल्यास भविष्यात कर्जाचा खर्च वाढू शकतो. दुसरीकडे, बचत आणि गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी आर्थिक नियोजन अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जुलै ते सप्टेंबर या काळातील मान्सून, अन्नधान्याचा पुरवठा, जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडी यावर भारतातील महागाईचा पुढील प्रवास अवलंबून असेल. जर अन्न आणि इंधनाच्या किमतींवरील दबाव कमी झाला, तर महागाई पुन्हा नियंत्रणात येऊ शकते. मात्र, सध्याची आकडेवारी धोरणकर्त्यांसाठी सावधगिरीचा इशारा मानली जात आहे.