/भाजपाला मोठा धक्का! बड्या नेत्याने सोडली BJP; नव्या पक्षाचीही केली घोषणा

K Annamalai quits BJP: भाजपाला तामिळनाडूत मोठा धक्का बसला असून माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यातील पक्षाचे सर्वात चर्चेत असणारे नेते के अण्णामलाई यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. मागील काही दिवसांपासून अण्णामलाई पक्ष सोडणार असल्याच्या चर्चा होत्या. अखेर आज त्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. अण्णामलाई यांनी पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. पक्षाने त्यांचा राजीनामा स्विकारला असून सस्पेन्सवर अखेर पूर्णविराम दिला आहे.
"भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी, तामिळनाडूचे माजी प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा दिलेला राजीनामा स्वीकारला आहे," असं भाजपने निवेदनात म्हटलं आहे. अण्णामलाई यांनी संध्याकाळी सोशल मीडियावर लोकांसोबत चर्चेचं आयोजन केलं होतं. त्याआधीच त्यांनी आपला राजीनामा पक्षाला पाठवला. दरम्यान राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया देताना तामिळनाडू भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन यांनी, अण्णामलाई यांच्या जाण्याने पक्षाचं कोणतंही नुकसान होणार नाही असं म्हटलं आहे.
41 वर्षीय नेत्याने दिल्लीला जाऊन मंगळवारी पक्षाचे अध्यक्ष नितीन नबीन यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी आपल्याला ही भागीदारी सौहार्दपूर्ण वातावरणात संपवण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर अमित शहा आणि बी.एल. संतोष यांच्यासोबत त्यांची बैठक झाली. बी.एल. संतोष यांनीच अण्णामलाई यांच्यातील क्षमता ओळखली होती. पक्षाने त्यांना काही काळ थांबण्यास सांगितलं होतं.
त्यानंतर पडद्यामागून वाटाघाटी सुरू झाल्या. अण्णामलाई यांच्यानंतर तामिळनाडू भाजपाचे प्रमुख झालेल्या नैनार नागेंद्रन यांना गुरुवारी दिल्लीला बोलावण्यात आले. चर्चेची आणखी एक फेरी सुरू झाली. अखेरीस आज त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला. तामिळनाडू भाजप प्रमुखांनी आत्मविश्वासपूर्ण पवित्रा घेत जाहीर केलं की, अण्णामलाई यांच्या राजीनाम्यामुळे पक्षाचं कोणतंही नुकसान झालेलं नाही.
अण्णामलाई यांच्या राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया देताना नैनार नागेंद्रन यांनी म्हटलं होतं की, "भाजपाचं यातून कोणतंही नुकसान होणार नाही. भाजपा जगातील सर्वात मोठा पक्ष आहे".
दुसरीकडे आंध्र प्रदेश भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष पीवीएन माधव यांनी आशा व्यक्त केली आहे की, अण्णामलाई भविष्यात पुन्हा पक्षात परतू शकतात. त्यांनी म्हटलं की, तामिळनाडूत भाजपाला मजबूत करण्यात अण्णामलाई महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. यामुळे ते परत येण्याची आशा आहे.
आपल्या राजीनाम्यात अण्णामलाई यांनी नमूद केलं आहे की, राष्ट्रीय पक्ष अनेकदा तामिळनाडूतील लोकांची भाषा आणि त्यांच्या भावना समजून घेण्यात अपयशी ठरतात. गेल्या काही वर्षांत आपण ही धारणा बदलण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात बऱ्यापैकी यशही मिळवले, असं त्यांनी सांगितलं.
अण्णामलाई यांनी असंही नमूद केले की, गेल्या 18 महिन्यांत त्यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडे आपली मतं आणि मतभेद मांडले होते. परंतु तामिळनाडूबाबतचा त्यांचा दृष्टिकोन पक्षाच्या नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनाशी जुळू शकला नाही.