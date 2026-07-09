/ममतांना धक्का देणाऱ्या नेत्यांना भाजपाने दिली राज्यसभेची उमेदवारी! वाचा यादी

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमधून राजीनामा देणाऱ्या तिन्ही खासदारांना भाजपाने उमेदवारी जाहीर केली आहे. आजच या तिन्ही नेत्यांनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य यांच्या उपस्थितीत पक्षाचं सदस्यत्व दिलं होतं. यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी भाजपाने उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. भाजपाने सुष्मिता देव, सुखेंदु शेख रॉय आणि प्रकाश बराइक यांना उमेदवारी दिली आहे.
तिन्ही राज्यसभा खासदारांनी गेल्या महिन्यात संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचा म्हणजेच राज्यसभेचा राजीनामा दिला होता. भाजपाचे पश्चिम बंगालचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभा सदस्य सामिक भट्टाचार्य यांच्या उपस्थितीत सुखेंदू शेखर रॉय, सुष्मिता देव आणि प्रकाश चिक बारिक यांचा पक्षप्रवेश पार पडला. रॉय, देव आणि बारिक यांना भाजपमध्ये प्रवेश देणे ही एक अपवादात्मक बाब मानली जावी, असं स्पष्टीकरण भट्टाचार्य यांनी दिलं.
सुखेंदू शेखर रॉय, सुष्मिता देव आणि प्रकाश बराइक यांनी टीएमसीला सोडचिठ्ठी दिल्यानेच राज्यसभेच्या या तीन जागा रिक्त झाल्या होत्या. आता हेच तीन नेते पुन्हा एकदा उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत आहेत.
त्यांनी स्पष्ट केले की, याचा अर्थ असा नाही की भाजप तृणमूलच्या कोणत्याही सदस्यासाठी आपली दारे उघडेल. मात्र, त्यांनी यावर भर दिला की या तिन्ही नेत्यांची पार्श्वभूमी स्वच्छ आहे आणि तृणमूलमध्ये असताना त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा कोणताही आरोप झालेला नाही.
सुखेंदू शेखर यांनी 8 जून रोजी, त्यानंतर देव यांनी 10 जून रोजी आणि प्रकाश यांनी 11 जून रोजी राज्यसभेचा राजीनामा दिला. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच त्यांनी तृणमूल नेतृत्वावर टीका करण्यास सुरुवात केली होती. ऑगस्ट 2024 मध्ये कोलकाता येथील आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये एका कनिष्ठ डॉक्टरवर झालेला बलात्कार आणि तिची हत्या या प्रकरणावरून त्यांनी ममता बॅनर्जींवर टीका केली होती.
"या निवडणुकीबाबत आमच्या अध्यक्षांनी नमूद केल्याप्रमाणे, भारतातील कोणत्याही राज्यात 96-97 टक्के इतके मतदान क्वचितच पाहायला मिळाले आहे. त्या (ममता बॅनर्जी) आता संपल्या आहेत. त्यांच्या पक्षाचा खेळ संपला आहे. त्यामुळे, त्यांच्याबद्दल अधिक चर्चा करणे पूर्णपणे निरर्थक आहे," अशी टीका त्यांनी केली होती.
पश्चिम बंगाल विधानसभेतील सध्याच्या संख्याबळाचा विचार करता, भाजपचे उमेदवार तिन्ही जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. सध्या विधानसभेत भाजपकडे 208 जागा आहेत. भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला किमान 70 मतांची आवश्यकता असेल. तृणमूलकडे अधिकृतपणे 80 आमदार असले, तरी त्यापैकी 60 आमदार हे पक्षातून काढून टाकण्यात आलेले आमदार रिताब्रता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील 'बंडखोर पण बहुसंख्य' गटाचे आहेत; तर उर्वरित 20आमदार ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांना पाठिंबा देत आहेत.