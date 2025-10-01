English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आता कुरिअर पाठवणे महागणार; कुरिअर रेट्स वाढवले पण 'या' ग्राहकांना मिळणार दिलासा

Blue Dart Price Hike:जर तुम्ही ब्लू डार्ट सेवा वापरत असाल तर तुम्हाला 1 जानेवारी 2026 पासून वाढीव दर द्यावे लागतील. कंपनी त्यांच्या कुरिअर किमती 9% ते 12% वाढवत आहे. नवीन वर्षापासून नवीन दर लागू केले जातील.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 1, 2025, 02:59 PM IST
आता कुरिअर पाठवणे महागणार; कुरिअर रेट्स वाढवले पण 'या' ग्राहकांना मिळणार दिलासा
Blue Dart courier price| New shipping rates Blue Dart| speed courier rates

Blue Dart Price Hike 2026: भारतातील अग्रगण्य कंपनी म्हणून ओळखली जाणारी लॉजिस्टिक्स आणि कुरिअर सेवा कंपन्यांपैकी एक असलेली ब्लू डार्टने त्यांचे शिपिंग चार्ज वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2026पासून लागू होणार आहे. यामुळं साधारणतः 9 टक्के ते 12 टक्कांपर्यंत शिपमेंट फी वाढू शकते. 

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनीने वाढवलेली फी ही प्रत्येक ग्राहकांच्या शिपिंग प्रोफाइल आणि प्रोडक्ट टाइपच्या आधारे वेगवेगळी असू शकते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे पाऊल सेवा चांगली देण्याच्या हेतूने उचलण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कंपनीने हेदेखील स्पष्ट केलं आहे की, 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2025 दरम्यान जे नवीन ग्राहक कंपनीशी जोडले गेले हे त्यांना हे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाहीये. 

ब्लू डार्ट एक्स्प्रेसचे मॅनेजिंग डायरेक्टर बाल्फोर मॅन्युअलनुसार, वाढत्या महागाईमुळं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपनीची प्राथमिकता ही नेहमीच ग्राहकांना चांगली आणि फास्ट सर्व्हिस देणे आणि फ्युचर-रेडी लॉजिस्टिक्स सिस्टम तयार करणे ही आहे. अशातच शुल्क वाढवल्यानंतर नवीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन लॉजिस्टिक्स आणि नेटवर्क वाढणार आहे. 

कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, ग्राहक 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2025पर्यंत ब्लू डार्टशी जोडतील त्यांना वाढलेले शुल्क द्यावे लागणार नाही. कंपनीचे म्हणणे आहे की सेवा सुधारण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि प्रणाली विकसित करण्यासाठी हे पैसे गुंतवले जातील. ग्राहक कोणत्या प्रकारच्या सेवेचा वापर करत आहे यावर देखील ही वाढ अवलंबून असेल.

ग्राहकांची सेवा पहिले उद्दिष्ट्य

कंपनीने अश्वासन दिलं आहे की, ते त्यांच्या कस्टमर फर्स्ट अप्रोचवर कायम राहणार आहेत. तसंच, ग्राहकांना वेळेत, विश्वसनीय आणि सुविधा संपन्न सेवा देणार आहे. ब्लू डार्टचे उद्देश भारताला ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये एक मजबूत भागीदार म्हणून स्थापित करणे हे आहे. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Blue Dart price hike 2026Blue Dart courier charges increasedNew shipping rates Blue DartLogistics service cost increaseBlue Dart January 2026 update

इतर बातम्या

फराह खान आणि दीपिका पादुकोणने एकमेकांना इंस्टाग्रामवर अनफॉल...

मनोरंजन