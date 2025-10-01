आता कुरिअर पाठवणे महागणार; कुरिअर रेट्स वाढवले पण 'या' ग्राहकांना मिळणार दिलासा

Blue Dart Price Hike 2026: भारतातील अग्रगण्य कंपनी म्हणून ओळखली जाणारी लॉजिस्टिक्स आणि कुरिअर सेवा कंपन्यांपैकी एक असलेली ब्लू डार्टने त्यांचे शिपिंग चार्ज वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2026पासून लागू होणार आहे. यामुळं साधारणतः 9 टक्के ते 12 टक्कांपर्यंत शिपमेंट फी वाढू शकते.
कंपनीने वाढवलेली फी ही प्रत्येक ग्राहकांच्या शिपिंग प्रोफाइल आणि प्रोडक्ट टाइपच्या आधारे वेगवेगळी असू शकते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे पाऊल सेवा चांगली देण्याच्या हेतूने उचलण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कंपनीने हेदेखील स्पष्ट केलं आहे की, 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2025 दरम्यान जे नवीन ग्राहक कंपनीशी जोडले गेले हे त्यांना हे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाहीये.
ब्लू डार्ट एक्स्प्रेसचे मॅनेजिंग डायरेक्टर बाल्फोर मॅन्युअलनुसार, वाढत्या महागाईमुळं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपनीची प्राथमिकता ही नेहमीच ग्राहकांना चांगली आणि फास्ट सर्व्हिस देणे आणि फ्युचर-रेडी लॉजिस्टिक्स सिस्टम तयार करणे ही आहे. अशातच शुल्क वाढवल्यानंतर नवीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन लॉजिस्टिक्स आणि नेटवर्क वाढणार आहे.
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, ग्राहक 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2025पर्यंत ब्लू डार्टशी जोडतील त्यांना वाढलेले शुल्क द्यावे लागणार नाही. कंपनीचे म्हणणे आहे की सेवा सुधारण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि प्रणाली विकसित करण्यासाठी हे पैसे गुंतवले जातील. ग्राहक कोणत्या प्रकारच्या सेवेचा वापर करत आहे यावर देखील ही वाढ अवलंबून असेल.
कंपनीने अश्वासन दिलं आहे की, ते त्यांच्या कस्टमर फर्स्ट अप्रोचवर कायम राहणार आहेत. तसंच, ग्राहकांना वेळेत, विश्वसनीय आणि सुविधा संपन्न सेवा देणार आहे. ब्लू डार्टचे उद्देश भारताला ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये एक मजबूत भागीदार म्हणून स्थापित करणे हे आहे.