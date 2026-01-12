'हे पाहिल्यानंतर भीती नाही वाटली तर...', देशभरात अदानींनी कोणकोणत्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवलाय इतका पैसा? राज ठाकरेंनी यादीच वाचली...

BMC Election News Raj Thackeray Uddhav Thackeray shivajipark sabha : मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर असतानाच मुंबईत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासह राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची संयुक्त सभा पार पडली. शिवतीर्थ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिवाजी पार्क मैदानावर पार पडलेल्या या सभेमध्ये ठाकरे बंधूंच्या या युतीनं मोठ्या संख्येनं सभेसाठी आलेल्या आणि घराघरातून ही सभा शक्य त्या माध्यमातून पाहणाऱ्या जनतेला काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांना अनुसरून संबोधित केली. जिथं राज ठाकरे यांनी देशात कशा पद्धतीनं उद्योजक गौतम अदानी यांचं महत्त्वं आणि वर्चस्व वाढत गेलं याचाही पाढा वाटला.
'आज मी दाखवणार आहे यानंतर जर आपल्याला भीती नाही वाटली, तर या देशात निवडणुका न लढवलेल्याच बऱ्या...' असं म्हणत, 2014 चा काळ अधोरेखित करत नरेंद्र मोदी जेव्हा पंतप्रधानपदी आले तेव्हापासून 2024 नंतर एकाएकी अदानींचं महत्त्वं नेमकं कसं आणि किती पद्धतीनं वाढत गेलं हे दाखवून देणारा भारताता एक नकाशा आणि त्यावर ठिकठिकाणी उभे राहणारे अदानींचे प्रकल्प जाहीर सभेत मांडले आणि जनतेला खडबडून जागं केलं. आपण डोळेझाक करून बसतो आणि कुठून काय सुरुय याची कल्पनाही नसते, असं म्हणत सामान्य नागरिकांपुढं राज ठाकरेंनी दाहक वास्तव मांडलं.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या आशीर्वादाने गौतम अदानी समूह देशभरात कसा पसरत चालला आहे आणि एकाधिकारशाही निर्माण करत चालला आहे हे समजून घ्यावंच लागेल. याची ही चित्रफीत.... जरूर पहा...
भारतात अदानी २०१४ - २०२५#मुंबई #महाराष्ट्र #BMC pic.twitter.com/Tz3hdsvlm3
