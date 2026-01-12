English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • हे पाहिल्यानंतर भीती नाही वाटली तर..., देशभरात अदानींनी कोणकोणत्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवलाय इतका पैसा? राज ठाकरेंनी यादीच वाचली...

'हे पाहिल्यानंतर भीती नाही वाटली तर...', देशभरात अदानींनी कोणकोणत्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवलाय इतका पैसा? राज ठाकरेंनी यादीच वाचली...

BMC Election News Raj Thackeray Uddhav Thackeray shivajipark sabha : महाराष्ट्रासह जवळसपास अख्खा भारत अदानींच्या ताब्यात? कुठे सुरुयेत कोणते प्रकल्प? पाहा संपूर्ण यादी... पायाखालची जमीनच सरकेल...   

सायली पाटील | Updated: Jan 12, 2026, 09:24 AM IST
'हे पाहिल्यानंतर भीती नाही वाटली तर...', देशभरात अदानींनी कोणकोणत्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवलाय इतका पैसा? राज ठाकरेंनी यादीच वाचली...
BMC Election News Raj Thackeray Uddhav Thackeray shivsena mns shivshakti shivajipark sabha rally gautam adani projects in india detailed list

BMC Election News Raj Thackeray Uddhav Thackeray shivajipark sabha : मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर असतानाच मुंबईत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासह राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची संयुक्त सभा पार पडली. शिवतीर्थ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिवाजी पार्क मैदानावर पार पडलेल्या या सभेमध्ये ठाकरे बंधूंच्या या युतीनं मोठ्या संख्येनं सभेसाठी आलेल्या आणि घराघरातून ही सभा शक्य त्या माध्यमातून पाहणाऱ्या जनतेला काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांना अनुसरून संबोधित केली. जिथं राज ठाकरे यांनी देशात कशा पद्धतीनं उद्योजक गौतम अदानी यांचं महत्त्वं आणि वर्चस्व वाढत गेलं याचाही पाढा वाटला. 

Add Zee News as a Preferred Source

'आज मी दाखवणार आहे यानंतर जर आपल्याला भीती नाही वाटली, तर या देशात निवडणुका न लढवलेल्याच बऱ्या...' असं म्हणत, 2014 चा काळ अधोरेखित करत नरेंद्र मोदी जेव्हा पंतप्रधानपदी आले तेव्हापासून 2024 नंतर एकाएकी अदानींचं महत्त्वं नेमकं कसं आणि किती पद्धतीनं वाढत गेलं हे दाखवून देणारा भारताता एक नकाशा आणि त्यावर ठिकठिकाणी उभे राहणारे अदानींचे प्रकल्प जाहीर सभेत मांडले आणि जनतेला खडबडून जागं केलं. आपण डोळेझाक करून बसतो आणि कुठून काय सुरुय याची कल्पनाही नसते, असं म्हणत सामान्य नागरिकांपुढं राज ठाकरेंनी दाहक वास्तव मांडलं. 

2014 पासून 2025 पर्यंत भारतात कसं वाढत गेलं अदानींचं साम्राज्य? पाहा प्रकल्पांची यादी 

  • बिकानेर औष्णिक वीज 
  • बिट्टा औष्णिक वीज 
  • टूना बंदर 
  • मुंद्रा बंदर, मुंद्रा औष्णिक वीज 
  • दाहेज बंदर 
  • हाजिरा बंदर 
  • मर्मेगाव बंदर 
  • बेगुसराय औष्णिक वीज 
  • अरारिया औष्णिक वीज 
  • दरभंगा कृषी 
  • धामरा बंदर  
  • विशाखापट्टणम बंदर 
  • कठिहार कृषी 
  • पूर्णिया कृषी 
  • किशनगंज कृषी 
  • समस्तीपूर कृषी 
  • बनासकांठा कृषी 
  • असांध कृषी 
  • घरौंदा कृषी 
  • कैठल कृषी 
  • पिलुखेरा कृषी 
  • समलखान कृषी 
  • अरावली वीज वितरण 
  • भुना कृषी 
  • गोहाना कृषी 
  • राटिया कृषी 
  • फतेहबाद कृषी 
  • होडल कृषी 
  • पानिपत कृषी 
  • सफिदौं कृषी 
  • कठुआ कृषी 
  • लुधियाना लॉजिस्टीक्स पार्क 
  • महोबा सौर उर्जा 
  • कामुठी सौर उर्जा 
  • मलूर कृषी
  • अबोहार कृषी 
  • धनौला कृषी 
  • फरीदकोट कृषी 
  • खनौरी कृषी 
  • कोटकापूरा कृषी 
  • मेहलकलन कृषी 
  • मूनक कृषी 
  • पटियाला कृषी 
  • सादिक कृषी 
  • कटूपल्ली बंदर 
  • होलेनरसीपुरा सौर उर्जा 
  • धामरा गॅस 
  • हैदराबाद एरोस्पेस
  • ओब्रा वीज 
  • टपा कृषी
  • बरिवाला कृषी
  • धुरी कृषी
  • गिड्डरबाहा कृषी 
  • खन्ना कृषी 
  •  लुधियाना कृषी
  • मेहराजवाला कृषी
  • मुक्सर कृषी 
  • पत्रन कृषी 
  • समना कृषी
  • भलिआना कृषी
  • दिरबा कृषी
  • रासखेडा कृषी
  • विशाखापट्टणम डेटा सेंटर 
  • रासखेडा उर्जा 
  • अलिपूरदपूर वीज वितरण 
  • बारमेर वीज वितरण 
  • हादोती वीज विजरण 
  • थार वीज वितरण
  • सीपत वीज वितरण 
  • पावागड्डा सौरउर्जा 
  • इलावूर कृषी
  • आंबेडकरनगर कृषी उर्जा 
  • बदायूं कृषी 
  • चंदारी कृषी
  • गोंडा कृषी 
  • लखीमपूर कृषी 
  • संगिला कृषी 
  • अहमदाबाद विमानतळ 
  • मंगळूर विमानतळ 
  • लखनौ विमानतळ 
  • एन्नोर बंदर
  • कृष्णपट्टणम बंदर 
  • सुल्तानपूर कृषी 
  • अमेठी कृषी
  • बहरैच कृषी
  • धामोरा कृषी 
  • कन्नौज कृषी
  • रायबरेली कृषी 
  • गंगावरम बंदर 
  • जम खांबालिया वीज वितरण 
  • नवी मुंबई विमानतळ 
  • मुंबई विमानतळ 
  • जयपूर विमानतळ 
  • गुवाहाची विमानतळ 
  • तिरुवअनंतपूरम बंदर 
  • विशाखापट्टणम सिमेंट 
  • कृष्णपट्टणम सिमेंट 
  • बोयारेड्डीपल्ली सिमेंट 
  • तलारीचेरुवू सिमेंट 
  • जमूल सिमेंट 
  • संघी सिमेंट 
  • नवलखी सिमेंट 
  • अंबुजानगर सिमेंट 
  • दाहेज सिमेंट 
  • सोलन सिमेंट 
  • दारलाघाट सिमेंट 
  • चैबासा सिमेंट
  • सिंद्री सिमेंट 
  • कलबुर्गी सिमेंट 
  • बेल्लारी सिमेंट 
  • थोंडेभावी सिमेंट 
  • मंगळूरू सिमेंट 
  • मुतिआरा औष्णिक वीज 
  • घाटमपूर वीज वितरण 
  • मुंद्रा स्टील 
  • भुवनेश्वर युटिलिटी 
  • कैमोर सिमेंट 
  • अमेठा सिमेंट 
  • गोड्डा औष्णिक वीज 
  • उडुप्पी औष्णिक वीज 
  • कराईक्कल बंदर 
  • गोपालपूर सिमेंट 
  • असियान सिमेंट
  • रोपर सिंमेंट
  • भटिंडा सिमेंट 
  • दारला सिमेंट 
  • मुंढवा सिंमेंट
  • राबरीयावस सिमेंट 
  • जोधपूर सिमेंट 
  • लाखेरी सिमेंट 
  • मड्डुकराई सिमेंट 
  • तुतीकोरीन सिमेंट
  • कराईकल सिमेंट 
  • कोरबा औष्णीक वीज 
  • श्रावस्ती कृषी
  • औरेया कृषी
  • बलरामपूर कृषी
  • फारुखादाबद कृषी
  • कानपूर कृषी 
  • करुर वीज वितरण 
  • सीतापूर कृषी 
  • बांदेल कृषी 
  • माल्दा कृषी 
  • चेन्नई ग्रीन एनर्जी, गॅस, सिमेंट 
  • हैदराबाद ग्रीन एनर्जी, सिमेंट 
  • कानपूर शस्त्रास्त्र 
  • वरिसालीगंड सिमेंट 
  • गोपालपूर बंदर 
  • कांडला बंदर 
  • मस्कल सौरउर्जा 
  • विझिंजम बंदर 
  • देवापूर सिमेंट 
  • गणेशपहाड सिमेंट 
  • तांदूर सिमेंट 
  • मंछेरियल सिमेंट
  • छत्तीसगढ उर्जा, सिमेंट 
  • रोपर सिमेंट 
  • लखनौ वीजनिर्मिती 
  • पेरियापटना सौरउर्जा 
  • कच्छ ग्रीन हायड्रोजन 
  • धिरौली कोळसा खाण 
  • अनुप्पूर औष्णिक वीज 
  • खावडा ग्रीन एनर्जी 
  • सोनप्रयाग लॉजिस्टीक्स 
  • भागलपूर औष्णिक वीज 
  • विशाखापट्टणम ग्रीन एनर्जी 
  • गुवाहाटी उर्जा 
  • फराक्का सिमेंट 
  • दामोदर सिमेंट 
  • कोलकाता सिमेंट 
  • संकरेल सिमेंट 
  • कवाई औष्णिक वीज 
About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation Electionbmc Electionबीएमसी निवडणूक 2026Raj Thackeray Uddhav Thackeray

इतर बातम्या

अलर्ट! देश गाढ झोपेत असताना LoC जवळ लष्करी कारवाईचा थरार; भ...

भारत