Marathi News
  • Board Exam: एका विद्यार्थीनीसोबत 15 शिक्षक-कर्मचारी, वर्गात एकटीने बसून दिली बोर्डाची परीक्षा; देशभरात होतेय चर्चा!

Board Exam: एका विद्यार्थीनीसोबत 15 शिक्षक-कर्मचारी, वर्गात एकटीने बसून दिली बोर्डाची परीक्षा; देशभरात होतेय चर्चा!

Board Exam: एकट्या विद्यार्थिनीच्या परीक्षेसाठी संपूर्ण केंद्रावर हाय अलर्ट लागू करण्यात आला आणि 15 शिक्षक, कर्मचारी आणि पोलिसांची नियुक्ती करण्यात आली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 27, 2026, 09:26 PM IST
बोर्ड परीक्षा

Board exam: सध्या महाराष्ट्रासह देशभरातील विविध राज्यांमध्ये बोर्डाच्या परीक्षा सुरु आहेत.  उत्तर प्रदेश बोर्डाच्या परीक्षेत एक विचित्र घटना घडली. सामान्यतः परीक्षा केंद्रांवर गर्दी, गोंधळ आणि कडक देखरेख असते. पण इटावा जिल्ह्यातील भरठाना शहरातील एसएव्ही इंटर कॉलेजमध्ये गुरुवारी सकाळच्या शिफ्टमध्ये कृषी पशुविज्ञान विषयाच्या परीक्षेसाठी फक्त एकच विद्यार्थिनी गौरी यादव हजर झाली. या एकट्या विद्यार्थिनीच्या परीक्षेसाठी संपूर्ण केंद्रावर हाय अलर्ट लागू करण्यात आला आणि 15 शिक्षक, कर्मचारी आणि पोलिसांची नियुक्ती करण्यात आली. 

परीक्षा केंद्रातील व्यवस्था

एसएव्ही इंटर कॉलेजमध्ये गौरी यादव ही एकटी विद्यार्थिनी पूर्ण खोलीत बसून परीक्षा देत होती. तिच्या देखरेखीसाठी दोन कक्ष निरीक्षक नेमण्यात आले, त्यातील एक रिलीव्हर होता. याशिवाय, स्टॅटिक मॅजिस्ट्रेट, केंद्र प्रशासक आणि अतिरिक्त केंद्र प्रशासक यांनी आपली जबाबदारी सांभाळली. शाळेच्या अंतर्गत गस्ती संघातील तीन शिक्षक परीक्षा काळात उपस्थित राहिले. स्वच्छता आणि इतर व्यवस्थेसाठी चार कॉलेज कर्मचारी आणि बंडल आणणे-नेण्यासाठी दोन पोलिस कर्मचारीही ड्यूटीवर होते. ही सर्व व्यवस्था एकट्या विद्यार्थिनीसाठी केली गेली, ज्यामुळे केंद्र शांत आणि सुरक्षित राहिले. 

इतर केंद्रांवरील समान घटना

इटावा जिल्ह्यातील आणखी दोन केंद्रांवरही असेच दृश्य दिसले. महेवा येथील लोकमान्य रुरल इंटर कॉलेजमध्ये गुरुवारी सकाळच्या शिफ्टमध्ये फक्त दोन विद्यार्थी हजर झाले, तरी 15 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच, चौपला येथील श्री प्रह्लाद स्मारक इंटर कॉलेजमध्ये तीन विद्यार्थी परीक्षेसाठी आले आणि त्यांच्यासाठीही 15 स्टाफ सदस्य तैनात केले गेले. या केंद्रांवरही कृषी पशुविज्ञान सारख्या वैकल्पिक विषयांमुळे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होती, पण परीक्षा नियमांनुसार पूर्ण स्टाफ उपस्थित राहिला. 

परीक्षा नियम काय सांगतो? 

या घटनेचे मुख्य कारण वैकल्पिक विषयांमध्ये नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची कमी संख्या आहे. कृषी पशुविज्ञान सारख्या विषयात फक्त मूठभर विद्यार्थी असतात, ज्यामुळे परीक्षा वेळी केंद्रावर शांतता असते. तरीही, उत्तर प्रदेश बोर्डाच्या नियमांनुसार, प्रत्येक केंद्रावर पूर्ण स्टाफ तैनात करणे बंधनकारक आहे. यामुळे सुरक्षितता आणि पारदर्शकता दिसून आली. पण कमी विद्यार्थ्यांसाठी इतका मोठा स्टाफ तैनात करणे हे अतिरिक्त खर्च आणि मनुष्यबळाचे उदाहरणही दुसऱ्या बाजूस दिसले.

विशेष व्यवस्था करण्याची गरज

एकट्या विद्यार्थिनीसाठी 15 जणांची नियुक्ती हे परीक्षा प्रक्रियेच्या गांभीर्याचे प्रतीक आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण मिळते. कमी विद्यार्थ्यांसाठीही नियम कठोरपणे पाळले जातात हे  इटावा जिल्ह्यातील या तीन केंद्रांवर घडलेल्या घटनांमधून दिसले. यामुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह होते पण भविष्यात कमी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष व्यवस्था करण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

