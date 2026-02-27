Board Exam: एका विद्यार्थीनीसोबत 15 शिक्षक-कर्मचारी, वर्गात एकटीने बसून दिली बोर्डाची परीक्षा; देशभरात होतेय चर्चा!

Board exam: सध्या महाराष्ट्रासह देशभरातील विविध राज्यांमध्ये बोर्डाच्या परीक्षा सुरु आहेत. उत्तर प्रदेश बोर्डाच्या परीक्षेत एक विचित्र घटना घडली. सामान्यतः परीक्षा केंद्रांवर गर्दी, गोंधळ आणि कडक देखरेख असते. पण इटावा जिल्ह्यातील भरठाना शहरातील एसएव्ही इंटर कॉलेजमध्ये गुरुवारी सकाळच्या शिफ्टमध्ये कृषी पशुविज्ञान विषयाच्या परीक्षेसाठी फक्त एकच विद्यार्थिनी गौरी यादव हजर झाली. या एकट्या विद्यार्थिनीच्या परीक्षेसाठी संपूर्ण केंद्रावर हाय अलर्ट लागू करण्यात आला आणि 15 शिक्षक, कर्मचारी आणि पोलिसांची नियुक्ती करण्यात आली.
एसएव्ही इंटर कॉलेजमध्ये गौरी यादव ही एकटी विद्यार्थिनी पूर्ण खोलीत बसून परीक्षा देत होती. तिच्या देखरेखीसाठी दोन कक्ष निरीक्षक नेमण्यात आले, त्यातील एक रिलीव्हर होता. याशिवाय, स्टॅटिक मॅजिस्ट्रेट, केंद्र प्रशासक आणि अतिरिक्त केंद्र प्रशासक यांनी आपली जबाबदारी सांभाळली. शाळेच्या अंतर्गत गस्ती संघातील तीन शिक्षक परीक्षा काळात उपस्थित राहिले. स्वच्छता आणि इतर व्यवस्थेसाठी चार कॉलेज कर्मचारी आणि बंडल आणणे-नेण्यासाठी दोन पोलिस कर्मचारीही ड्यूटीवर होते. ही सर्व व्यवस्था एकट्या विद्यार्थिनीसाठी केली गेली, ज्यामुळे केंद्र शांत आणि सुरक्षित राहिले.
इटावा जिल्ह्यातील आणखी दोन केंद्रांवरही असेच दृश्य दिसले. महेवा येथील लोकमान्य रुरल इंटर कॉलेजमध्ये गुरुवारी सकाळच्या शिफ्टमध्ये फक्त दोन विद्यार्थी हजर झाले, तरी 15 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच, चौपला येथील श्री प्रह्लाद स्मारक इंटर कॉलेजमध्ये तीन विद्यार्थी परीक्षेसाठी आले आणि त्यांच्यासाठीही 15 स्टाफ सदस्य तैनात केले गेले. या केंद्रांवरही कृषी पशुविज्ञान सारख्या वैकल्पिक विषयांमुळे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होती, पण परीक्षा नियमांनुसार पूर्ण स्टाफ उपस्थित राहिला.
या घटनेचे मुख्य कारण वैकल्पिक विषयांमध्ये नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची कमी संख्या आहे. कृषी पशुविज्ञान सारख्या विषयात फक्त मूठभर विद्यार्थी असतात, ज्यामुळे परीक्षा वेळी केंद्रावर शांतता असते. तरीही, उत्तर प्रदेश बोर्डाच्या नियमांनुसार, प्रत्येक केंद्रावर पूर्ण स्टाफ तैनात करणे बंधनकारक आहे. यामुळे सुरक्षितता आणि पारदर्शकता दिसून आली. पण कमी विद्यार्थ्यांसाठी इतका मोठा स्टाफ तैनात करणे हे अतिरिक्त खर्च आणि मनुष्यबळाचे उदाहरणही दुसऱ्या बाजूस दिसले.
एकट्या विद्यार्थिनीसाठी 15 जणांची नियुक्ती हे परीक्षा प्रक्रियेच्या गांभीर्याचे प्रतीक आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण मिळते. कमी विद्यार्थ्यांसाठीही नियम कठोरपणे पाळले जातात हे इटावा जिल्ह्यातील या तीन केंद्रांवर घडलेल्या घटनांमधून दिसले. यामुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह होते पण भविष्यात कमी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष व्यवस्था करण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.