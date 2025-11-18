'हे अधिकारी CBI मध्ये राहण्याच्या लायकीचे नाहीत, अशा अधिकाऱ्यांमुळेच...'; सुप्रीम कोर्टाचा संताप

Supreme Court Tears Into CBI Investigation: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणेवर कठोर शब्दांमध्ये ताशेरे ओढलेत. "हे कोणते अधिकारी ठेवले आहेत? हे अधिकारी पूर्णपणे बोगस आहेत. ते सेवेत राहण्यायोग्यच नाहीत," अशा कठोर शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला सोमवारी फटकारे लगावले. हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या अधिकारी विमल नेगी यांच्या मृत्यू प्रकरणात तपास करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेवरच सर्वोच्च न्यायालयाने थेट प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर देशराज यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामिनाच्या याचिकेची सुनावणी सुरू होती.
असे प्रश्न कोणता तपासी अधिकारी विचारतो? अगदी लहान मुलांसारखे प्रश्न आहेत. हा अधिकारी वरिष्ठ असेल तर सीबीआयसाठी ही फार लाजिरवाणी बाब आहे. तुम्ही त्याला यासाठी बदली केली का? हा कसा प्रश्न? आरोपीकडून तुम्ही कोणते उत्तर अपेक्षित करता? मी आरोपीला 'तू हे केलेस का?' असे विचारले तर तो नाकारणारच. मग हे सहकार्य नाही कसे? शांत राहणे हा त्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे ताशेरेही सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले. असे अधिकारी असतील तर ही बाब लाजिरवाणी असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
विमल नेगी यांची काही वर्षांपूर्वी आत्महत्या झाली होती. एचपीपीसीएलचे एमडी हरिकेश मीना, डायरेक्टर (इलेक्ट्रिकल) देश राज आणि इतरांनी त्यांना "चुकीचे काम करायला दबाव" टाकला आणि मानसिक छळ केला, ज्यामुळे ते आत्महत्येला प्रवृत्त झाले. हे प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित झाले आणि अबेटमेंट टू सुसाइडचे गुन्हे दाखल आहेत.
कोर्टाने सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्यांनी विचारलेले प्रश्न आणि केस डायरी वाचली आणि थेट तपास अधिकाऱ्यांना सुनावले. "हे प्रश्न कोण विचारतंय? हे तर बालिश आहेत. सीबीआयमध्ये असे कोणते अधिकारी आहेत? पूर्णपणे बोगस अधिकारी... नोकरीत राहण्याच्या लायकीचे नाहीत. अशा अधिकाऱ्यांमुळेच सीबीआयची आजची अवस्था आहे. कोणालाच विश्वास नाही राहिला. पूर्णपणे असक्षम आहेत," असं कोर्ट म्हणालं. "शिमला जिल्हा पोलिसांनीही यापेक्षा चांगला तपास केला असता. सीबीआयची केस डायरी 'पूर्णपणे निकामी' आणि 'केवळ अंदाजावर आधारित' आहे, असा शेराही कोर्टाने मारला. कोर्टाने सीबीआयच्या 'नॉन-कॉर्परेशन'च्या दाव्यालाही फेटाळले. आरोपीने आरोप फेटाळले किंवा गप्प राहिले म्हणून तो गुन्हेगार ठरत नाही – मौन राहण्याचा संविधानिक अधिकार आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट केले.