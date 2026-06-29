पाचवीच्या पाठ्यपुस्तकात 'निंबूडा-निंबूडा' गाण्याचा समावेश; शिक्षण विभागाच्या निर्णयाची देशभरात चर्चा

ओडिशा सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकात बॉलिवूडमधील लोकप्रिय 'निंबूडा-निंबूडा'या गाण्याच्या ओळींचा समावेश केल्याने देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. हे गाणे 1999 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या हम दिल दे चुके सनम या चित्रपटामुळे प्रसिद्ध झाले होते. नवीन अभ्यासक्रमात या गीताचा समावेश करण्यामागे विद्यार्थ्यांना लोकसंस्कृती, लोकभाषा आणि भारतीय सांस्कृतिक वारसा समजावून देण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
ओडिशा शालेय शिक्षण मंडळाने नव्या शैक्षणिक वर्षासाठी तयार केलेल्या हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकात 'निंबूडा-निंबूडा' या लोकप्रिय गीतातील निवडक ओळी समाविष्ट केल्या आहेत. हे गाणे राजस्थानच्या लोकगीतावर आधारित असून, विद्यार्थ्यांना भारतीय लोकसंगीत आणि सांस्कृतिक परंपरेची ओळख करून देण्याच्या उद्देशाने त्याचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकातील धडे अधिक रंजक वाटतील, असा शिक्षणतज्ज्ञांचा विश्वास आहे.
पाठ्यपुस्तकात चित्रपटातील लोकप्रिय गाण्याचा समावेश झाल्यानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी हा निर्णय विद्यार्थ्यांना लोकसंगीताची ओळख करून देणारा आणि अभ्यास अधिक आकर्षक बनवणारा असल्याचे म्हटले आहे. तर काहींनी शालेय पुस्तकांमध्ये चित्रपटातील गाणी समाविष्ट करण्याऐवजी साहित्यिक कविता किंवा पारंपरिक रचना असाव्यात, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे या निर्णयावर शैक्षणिक वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. नेटकरीदेखील यावर मजेशिर प्रतिक्रिया देत आहेत. विद्यार्थ्यांनी फक्त वाचायचं की नाचायचंसुद्धा असा प्रश्न एकाने सोशल मीडियात विचारलाय. हे चुकीने झाले असावे, अशी प्रतिक्रियाही एकाने दिलीय. तर काहींनी याला लोकसंस्कृतीशी जोडलंय.
'निंबूडा-निंबूडा' हे गाणे मूळतः राजस्थानातील लोकगीतावर आधारित आहे. चित्रपटामुळे त्याला देशभरात लोकप्रियता मिळाली असली, तरी त्यामागे समृद्ध लोकसांस्कृतिक परंपरा आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, अशा लोकगीतांचा अभ्यासक्रमात समावेश केल्यास विद्यार्थ्यांना विविध राज्यांच्या संस्कृती, भाषा आणि लोककलेबद्दल माहिती मिळण्यास मदत होते. त्यामुळे हा उपक्रम केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित नसून सांस्कृतिक शिक्षणाचाही भाग मानला जात आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) लक्षात घेऊन अनेक राज्ये अभ्यासक्रम अधिक अनुभवाधारित आणि विद्यार्थीकेंद्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर कथा, लोकगीत, कविता आणि सांस्कृतिक साहित्याचा वापर वाढवला जात आहे. विद्यार्थ्यांची भाषिक क्षमता, वाचनाची आवड आणि सांस्कृतिक समज विकसित करण्यासाठी अशा साहित्याचा उपयोग होऊ शकतो, असे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
शालेय शिक्षणामध्ये विद्यार्थ्यांना केवळ पाठांतर नव्हे, तर भारतीय सांस्कृतिक वारशाची ओळख करून देणेही तितकेच आवश्यक मानले जाते. मात्र अभ्यासक्रमात कोणत्या साहित्याचा समावेश करावा, याबाबत संतुलित दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञ सांगतात. ओडिशाच्या या निर्णयामुळे अभ्यासक्रम अधिक आकर्षक करण्याच्या प्रयत्नांबरोबरच शिक्षणातील सांस्कृतिक मूल्यांवरही नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.