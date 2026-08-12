'मुले ही पालकांची मालमत्ता नाहीत', जोडीदार निवडण्याबाबत हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

मुलं मोठी झाल्यानंतर त्यांच्या आयुष्याचे निर्णय घेण्याचा अधिकार नेमका कुणाला असतो? या प्रश्नावर बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रौढ मुलं ही आई-वडिलांची मालमत्ता नसून स्वतंत्र व्यक्ती आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. विशेषतः प्रौढ व्यक्तीला स्वतःचा जीवनसाथी निवडण्याचा आणि त्याच्यासोबत राहण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एका आईने आपल्या प्रौढ मुलीची कस्टडी मिळावी यासाठी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
नागपुरातील संबंधित तरुणी 17 वर्षांची असताना ट्युशनला जाण्यासाठी घराबाहेर पडली होती. त्यानंतर ती एका तरुणासोबत गेल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमधून समोर आले. पोलिसांनी तिचा शोध घेऊन तिला आईकडे परत आणले. मात्र काही काळानंतर ती पुन्हा घरातून निघून त्या तरुणासोबत राहू लागली. त्यानंतर तिच्या आईने मुलीचा ताबा मिळावा, यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने संबंधित तरुणीशी थेट संवाद साधला. तिने आपण स्वतःच्या इच्छेने आईचे घर सोडले असून, संबंधित तरुणासोबत राहण्याची इच्छा असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. सुनावणीच्या वेळी ती प्रौढ झालेली असल्याने स्वतःच्या आयुष्याबाबत निर्णय घेण्याचा तिचा अधिकार आहे, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले. म्हणजेच केवळ पालकांना एखादा निर्णय मान्य नाही म्हणून प्रौढ मुलाला किंवा मुलीला जबरदस्तीने घरी आणता येत नाही.
आईने मुलीच्या कस्टडीसाठी हॅबीस कॉर्पस म्हणजेच बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकेचा आधार घेतला होता. एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले असल्याचा आरोप असल्यास तिला न्यायालयासमोर हजर करण्यासाठी या कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर केला जातो. मात्र या प्रकरणात मुलगी स्वतःच्या इच्छेने संबंधित व्यक्तीसोबत राहत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे तिची बेकायदेशीरपणे कोंडून ठेवण्यात आल्याचे सिद्ध झाले नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे पालक आणि मुलांमधील नातं हे मालकी हक्काचं नातं नाही. मुलगा किंवा मुलगी प्रौढ झाल्यानंतर त्यांना आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. यात कुठे राहायचे, कोणासोबत आयुष्य घालवायचे आणि जीवनसाथी कोण असावा, यासारख्या वैयक्तिक बाबींचा समावेश होतो. अशा निर्णयांमध्ये पालकांची इच्छा महत्त्वाची असू शकते; मात्र ती प्रौढ व्यक्तीवर मालकी किंवा सक्तीचा अधिकार निर्माण करत नाही.
या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा कायदेशीर पैलू म्हणजे तरुणी घरातून पहिल्यांदा निघाली तेव्हा ती 17 वर्षांची होती. त्यामुळे त्या काळातील परिस्थिती आणि तिचे सध्याचे प्रौढ व्यक्ती म्हणून असलेले अधिकार हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. आईने संबंधित तरुणाविरोधात ती अल्पवयीन असताना बेकायदेशीररीत्या तिला ठेवले असल्याचा दावा केला होता. तसेच POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल न झाल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. मात्र सध्याच्या सुनावणीमध्ये मुलगी प्रौढ असून ती स्वतःच्या इच्छेने कुठे राहू इच्छिते, याला न्यायालयाने महत्त्व दिले.
न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेचा संदर्भ देत सांगितले की, मुलांच्या कस्टडीच्या प्रकरणांमध्ये मुलाचे कल्याण सर्वोच्च महत्त्वाचे असते.पालकांचे अधिकार हे मुलाच्या हितापेक्षा वरचढ ठरू शकत नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर, प्रौढ मुलगी स्वतःची इच्छा स्पष्टपणे व्यक्त करत असताना आणि तिची बेकायदेशीर कस्टडी सिद्ध होत नसताना आईची याचिका मंजूर करण्याचे कारण नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाने आईची याचिका फेटाळली. या निर्णयातून एक व्यापक संदेश पुन्हा अधोरेखित झाला. पालकत्व महत्त्वाचे आहे; मात्र प्रौढ व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याची जागा पालकांची मालकी घेऊ शकत नाही.