/Bond Tokenisation Summit 2026: मुंबईत IBW ची घोषणा; देशातील सर्वात मोठ्या Web3 कार्यक्रमासाठी E-Sutra कडून मास्टर प्लॅन सादर!

मुंबईत आयोजित 'बॉन्ड टोकेनायझेशन समिट २०२६' मध्ये भारताच्या डिजिटल ॲसेट (मालमत्ता) आणि ब्लॉकचेन क्षेत्रातील भविष्याबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या. या परिषदेत 'हॅशड इमर्जंट' या व्हेंचर कॅपिटल फर्मचे प्रतिनिधी कार्तिक स्वराज यांनी कार्यक्रमाची रूपरेषा (रोडमॅप) सादर केली. 'इंडिया ब्लॉकचेन वीक' (IBW) ही देशातील सर्वात मोठी ब्लॉकचेन परिषद असून, ती पारंपरिकपणे तंत्रज्ञान आणि डेव्हलपर्सचे केंद्र असलेल्या बेंगळुरूमध्ये आयोजित केली जाते; मात्र यावर्षी ती प्रथमच देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत होणार आहे.
'ई-सूत्र' आणि 'हॅशड इमर्जंट' यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीमुळे, हा भव्य कार्यक्रम भारताच्या टोकेनायझेशन बाजारपेठेला थेट जागतिक गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांशी जोडणार आहे.
कार्तिक स्वराज यांनी स्पष्ट केले की, 'हॅशड इमर्जंट' ही दक्षिण कोरियास्थित जागतिक व्हेंचर कॅपिटल फर्म 'हॅशड' (Hashed) ची भारतीय शाखा आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून ही कंपनी भारत आणि इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील सुरुवातीच्या टप्प्यातील (early-stage) Web3 आणि ब्लॉकचेन स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करत आहे. सध्या त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये ३५ हून अधिक उदयोन्मुख कंपन्यांचा समावेश आहे.
टोकेनायझेशन आणि ऑन-चेन फायनान्स क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या त्यांच्या प्रमुख स्टार्टअप्समध्ये खालील कंपन्यांचा समावेश आहे:
Mugafi (मुगाफी): मनोरंजन उद्योग आणि बौद्धिक संपदा (IP) टोकेनायझेशन क्षेत्रात कार्यरत. गुंतवणुकीव्यतिरिक्त, ही कंपनी भारतातील Web3 इकोसिस्टम उभारण्यासाठी 'W2' हा प्रकल्प चालवते आणि भारतीय संस्थापकांना 'गो-टू-मार्केट' (GTM) धोरणे व व्यवसायाचा विस्तार (स्केलिंग) करण्यात मदत करते. याव्यतिरिक्त, कंपनी गेल्या चार वर्षांपासून भारताच्या Web3 परिसंस्थेवर (ecosystem) आधारित 'लँडस्केप रिपोर्ट' प्रकाशित करत आहे आणि यावर्षी त्याची पाचवी आवृत्ती प्रकाशित होणार आहे.
ही 'इंडिया ब्लॉकचेन वीक' (IBW) ची चौथी आवृत्ती आहे. मागील तीन आवृत्त्या बेंगळुरूमध्ये आयोजित केल्या गेल्या होत्या आणि त्या प्रामुख्याने डेव्हलपर्सना ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान व ॲप निर्मितीशी जोडण्यावर केंद्रित होत्या; मात्र, IBW 2026 मध्ये '३६०-डिग्री' (सर्वसमावेशक) दृष्टिकोन स्वीकारला जात आहे.
दिनांक आणि ठिकाण: हा कार्यक्रम १ आणि २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी विमानतळाजवळील ५-स्टार हॉटेल 'फेअरमोंट मुंबई' येथे होणार आहे. मुंबईची निवड प्रामुख्याने यासाठी करण्यात आली कारण ती देशाची आर्थिक राजधानी आहे.
भव्य स्वरूप: आठवडाभर चालणाऱ्या या कार्यक्रमात ५,००० हून अधिक लोक सहभागी होतील. यात १२० हून अधिक 'साइड इव्हेंट्स' (पूरक कार्यक्रम), १२० हून अधिक जागतिक वक्ते आणि ४० हून अधिक प्रमुख प्रायोजक यांचा समावेश असेल.
'डेवकॉन' (Devcon) शी सांगड: IBW 2026 मुळे या आठवडाभर चालणाऱ्या कार्यक्रमांच्या मालिकेची सुरुवात होईल. त्यानंतर लगेचच ३ नोव्हेंबरपासून डेव्हलपर्सवर केंद्रित असलेला 'डेवकॉन' हा कार्यक्रम सुरू होईल; हे 'मल्टी-चेन' आणि विविध क्षेत्रांचा समावेश असलेला कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी दोन्ही उपक्रम एकत्रितपणे काम करत आहेत.
IBW 2026 चे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्यांदाच 'इन्स्टिट्यूशनल फोरम'ची (संस्थात्मक मंच) सुरुवात. हा 'बंद दारांआड' होणारा आणि केवळ 'निमंत्रितांसाठी' (invite-only) असलेला मंच असेल; म्हणजेच, सामान्य तिकिटे खरेदी करून यात प्रवेश मिळवता येणार नाही. या मंचावर उद्योगातील २०० ते २५० निवडक दिग्गज एकत्र येतील. विविध बँका, वित्तीय संस्था आणि फिनटेक कंपन्यांचे संचालक, उपाध्यक्ष (VPs), अध्यक्ष आणि CXOs (उच्चपदस्थ अधिकारी) सरकारी धोरणकर्ते आणि नियामक संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत एकाच मंचावर येतील.
या बंद दारांआड होणाऱ्या बैठकीत सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC), ॲसेट टोकेनायझेशन (मालमत्तेचे टोकनायझेशन), ट्रेड फायनान्स, संस्थात्मक DLT आणि भांडवली बाजार या विषयांवर थेट चर्चा केली जाईल. 'ई-सूत्र' (E-Sutra) या मंचासाठी धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करत आहे आणि सरकार, नियामक संस्था व हे तंत्रज्ञान यांच्यातील दुवा साधण्याचे काम करत आहे. कार्तिक स्वराज यांनी स्पष्ट केले की, 'बॉन्ड टोकेनायझेशन समिट २०२६' (Bond Tokenization Summit 2026) हा या प्रवासातील पहिला टप्पा आहे. २०२७ आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये याचे आयोजन अधिक मोठ्या प्रमाणावर केले जाईल. याव्यतिरिक्त, 'हॅश्ड इमर्जंट' (Hashed Emergent) आणि 'आयबीडब्ल्यू' (IBW) हे भारतीय क्रिप्टो आराखड्याबाबत 'कॉइन्स ॲक्ट' (Coins Act) सारखे विशेष अहवाल प्रसिद्ध करतील.
या परिषदेदरम्यान 'ई-सूत्र'चा अधिकृत प्रचार व्हिडिओ प्रदर्शित करण्यात आला, ज्यामध्ये कंपनीची दूरदृष्टी आणि भारताच्या टोकेनायझेशनच्या भविष्यासाठीचा सर्वसमावेशक आराखडा (रोडमॅप) सादर करण्यात आला. 'ई-सूत्र' आता अधिकृतपणे 'टोकेनाइज्ड ॲसेट फाउंडेशन' (TAF) चा भारतीय भागीदार बनले आहे.
भारताची ताकद: भारताकडे मौल्यवान मालमत्ता, मोठ्या संस्था आणि असाधारण गुणवत्ता (प्रतिभा) उपलब्ध आहे.
जागतिक बाजारपेठेची ताकद: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये विपुल भांडवल, पायाभूत सुविधा आणि अनुभव उपलब्ध आहे.
टोकेनायझेशनची भूमिका: 'ई-सूत्र' आणि 'TAF' यांच्यातील ही भागीदारी भारतीय मालमत्तेला जागतिक भांडवलाशी थेट जोडण्याचे काम करेल.
'रिअल-वर्ल्ड ॲसेट' (RWA) टोकेनायझेशन हा केवळ तांत्रिक उपक्रम नाही; त्यासाठी कायदेशीर रचना, मालमत्तेची सुरक्षितता (कस्टडी), नियमांचे पालन (compliance) आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण या गोष्टी अत्यंत आवश्यक आहेत. कायदे आणि धोरणांच्या पातळीवर होणारे मोठे बदल
भारतात टोकेनायझेशनसाठी कायदेशीर आराखडा वेगाने आकारास येत आहे:
ॲसेट टोकेनायझेशन विधेयक: राज्यसभेत 'ॲसेट टोकेनायझेशन विधेयक' सादर करण्यात आले आहे, जे याला कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
महाराष्ट्र डेल्टा कायदा: महाराष्ट्र सरकार जमीन आणि मालमत्तेच्या टोकनायझेशनसाठी 'डेल्टा कायद्या'चा मसुदा तयार करत आहे. ई-सूत्र टीम प्रमुख भागधारकांच्या सहकार्याने गेल्या अनेक महिन्यांपासून यावर काम करत आहे.
भारत-यूएई कॉरिडॉर: टोकनाइज्ड मालमत्ता आणि सीमापार व्यवहारांना सुलभ करण्यासाठी भारत आणि यूएई दरम्यान एका विशेष कॉरिडॉरवर काम सुरू आहे.
ई-सूत्र आणि टीएएफ (TAF) यांच्यातील ही युती भारताला ब्लॉकचेन प्रयोगांच्या टप्प्यातून संस्थात्मक दर्जाच्या टोकनाइज्ड बाजारपेठेकडे नेण्यास सज्ज आहे.