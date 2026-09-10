Bond Tokenisation Summit:'बीएमसी देशातील सर्वात मोठा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करणार; ९,५०० कोटी रुपयांतून मुंबईचे रूप पालटणार'

भारतातील सर्वात मोठी महानगरपालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), मुंबईचा विकास आणि पायाभूत सुविधांचा वेग नव्या उंचीवर नेण्यासाठी सज्ज झाली आहे. बीएमसी ९,५०० कोटी रुपये मूल्याचा, भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा म्युनिसिपल बॉन्ड कार्यक्रम सुरू करणार आहे. 'झी बिझनेस'च्या बॉन्ड टोकेनायझेशन समिटदरम्यान 'विऑन' (WION) च्या अँकर कनिष्का सरकार यांच्याशी झालेल्या 'फायरसाइड चॅट' सत्रात बोलताना, बीएमसीचे सह-आयुक्त (वित्त) देविदास क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले की, या निधीचा वापर कोस्टल रोड, पिण्याच्या पाण्याचे नवीन स्रोत आणि पर्यावरण संरक्षण यांसारख्या प्रमुख प्रकल्पांसाठी केला जाईल.
देविदास क्षीरसागर यांनी नमूद केले की, बीएमसीकडे बँक ठेवी किंवा आर्थिक बळाची कमतरता नसली तरी, अंमलबजावणीची पद्धत पूर्वी वेगळी होती.
जुनी पद्धत : पूर्वी, महानगरपालिका वार्षिक महसुलातील अतिरिक्त रकमेची (surplus) वाट पाहत असे आणि केवळ त्या मर्यादित बजेटचा वापर करून पायाभूत सुविधांची कामे करत असे. यामुळे शहराच्या विकासाचा वेग मंदावत असे.
नवीन पद्धत (पायाभूत सुविधांचे 'टाइम व्हॅल्यू' किंवा वेळेचे महत्त्व): महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि महानगरपालिका प्रशासनाच्या नेतृत्वाखाली या मानसिकतेत बदल झाला आहे. बीएमसी आता 'टाइम व्हॅल्यू ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर' (पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीतील वेळेचे महत्त्व) या तत्त्वावर काम करत आहे. याचा अर्थ असा की, निधी जमा होण्याची वाट पाहत स्वस्थ बसण्याऐवजी, महापालिका बाजारातून भांडवल उभारून प्रकल्प वेगाने पूर्ण करते आणि शहराच्या तात्काळ गरजांची पूर्तता करते.
बॉन्डमधून मिळणाऱ्या निधीतून कोणते प्रमुख प्रकल्प साकारले जातील? बीएमसीचा हा निधी मुंबईकरांचे दैनंदिन जीवन, वाहतूक आणि पर्यावरण यांच्याशी थेट संबंधित असलेल्या प्रमुख प्रकल्पांना गती देईल:
उत्तर कोस्टल रोड (वर्सोवा ते दहिसर कोस्टल रोड): दक्षिण कोस्टल रोड (नरिमन पॉइंट ते वरळी) नंतर, आता वर्सोवा आणि दहिसर यांना जोडणाऱ्या उत्तर कोस्टल रोडचे काम सुरू झाले आहे. हा प्रकल्प दक्षिण कोस्टल रोडपेक्षा खूप मोठा आहे. दरम्यान, वांद्रे आणि वर्सोवा यांच्यातील टप्प्याचे काम एमएसआरडीसी (MSRDC) द्वारे केले जात आहे. सांडपाणी विल्हेवाट प्रकल्प (MSDP): समुद्राचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी बीएमसीने (BMC) एक महत्त्वाकांक्षी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प हाती घेतला आहे. यापूर्वी, अंशतः प्रक्रिया केलेले पाणी समुद्रात सोडले जात असे; मात्र नवीन प्रणालीनुसार, पाणी सोडण्यापूर्वी त्यावर पूर्णपणे प्रक्रिया केली जाईल. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पुढील वर्षी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे आणि संपूर्ण प्रकल्प २०३० पर्यंत कार्यान्वित होईल.
गारगाई धरण प्रकल्प: मुंबईला सध्या दररोज ४,५०० दशलक्ष लिटर पिण्याचे पाणी पुरवले जाते. वाढती पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी, बीएमसीचा या पुरवठ्यात दररोज ५०० दशलक्ष लिटरने वाढ करण्याचा मानस आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या गारगाई धरण प्रकल्पासाठी आता निविदा आणि कंत्राट जारी करण्यात आले आहे.
समुद्रजल शुद्धीकरण (डिसॅलिनेशन) प्रकल्प: धरण प्रकल्पाव्यतिरिक्त, बीएमसी समुद्राच्या पाण्यातील क्षार काढून ते पिण्यायोग्य बनवण्यासाठी एका आधुनिक समुद्रजल शुद्धीकरण प्रकल्पावर वेगाने काम करत आहे.
सामान्य नागरिकही बीएमसीचे रोखे (Bonds) खरेदी करू शकतील: या रोख्यांच्या विक्रीद्वारे, बीएमसीचा उद्देश केवळ संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (जसे की बँका किंवा मोठ्या कंपन्या) निधी उभारणे हाच नाही, तर मुंबईच्या नागरिकांना शहराच्या विकासकार्यात भागीदार बनवणे हा देखील आहे.
सार्वजनिक विक्री (Public Issue) आणि कालमर्यादा: बीएमसी पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपासून टप्प्याटप्प्याने रोखे जारी करेल. किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी सार्वजनिक विक्री (पब्लिक इश्यू) २०२७ च्या मध्यापर्यंत सुरू केली जाऊ शकते. गुंतवणुकीसाठी सुलभता - 'टोकनायझेशन': क्षीरसागर यांनी सांगितले की, जर सेबीने (SEBI) मंजुरी दिली, तर बीएमसी रोख्यांच्या 'टोकनायझेशन' तंत्रज्ञानाचाही वापर करेल. यामुळे सामान्य नागरिकांना त्यांच्या मोबाईल फोनवरून थेट कमी मूल्याचे बीएमसी रोखे खरेदी करणे शक्य होईल.
पर्यावरणासाठी 'ग्रीन बाँड्स' (Green Bonds): सांडपाणी प्रक्रियेसारख्या पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यासाठी, बीएमसी १,००० कोटी रुपयांचे विशेष 'ग्रीन बाँड' देखील जारी करेल.
इतर महानगरपालिकांसाठी आदर्श: भारतात यापूर्वी पुणे, नाशिक आणि पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या शहरांमधील महानगरपालिकांनी 'म्युनिसिपल बाँड्स' जारी केले असले, तरी ते तुलनेने लहान होते (२०० कोटी ते ५०० कोटी रुपयांच्या दरम्यान). यापूर्वी कोणत्याही शहराने १,००० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला नव्हता. केंद्र सरकारने शहरी विकासासाठी १ लाख कोटी रुपयांचा 'अर्बन चॅलेंज फंड' (UCF) स्थापन केला असून, यात महानगरपालिकांनी बाजारातूनही निधी उभारणे ही अट घालण्यात आली आहे. बीएमसीचा (BMC) ९,५०० कोटी रुपयांचा उपक्रम केवळ या केंद्रीय निधीचा लाभ मिळवून देण्यास मदत करणार नाही, तर केवळ सरकारी अनुदानांवर अवलंबून न राहता आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि आर्थिक शिस्त पाळण्यासाठी देशभरातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही प्रेरित करेल.