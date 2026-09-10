Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /कर्मचाऱ्यांसाठी Good News! इतका पगार असणाऱ्यांना मिळणार तगडा बोनस, वाचा सविस्तर

कर्मचाऱ्यांसाठी Good News! इतका पगार असणाऱ्यांना मिळणार तगडा बोनस, वाचा सविस्तर

कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. आता कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळणार आहे. मात्र त्यासाठी काही अटी पाळणे बंधनकारक आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 10, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:46 PM IST
कर्मचाऱ्यांसाठी Good News! इतका पगार असणाऱ्यांना मिळणार तगडा बोनस, वाचा सविस्तर
Image Credit: Bonus Calculation Formula for Employees 7000 or 17000 or 21 thousand Govt will announce soon

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bond Tokenisation Summit 2026: मुंबईत IBW ची घोषणा; देशातील सर्वात मोठ्या Web3 कार्यक्रमासाठी E-Sutra कडून मास्टर प्लॅन सादर!
2
3
4
5