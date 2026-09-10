/कर्मचाऱ्यांसाठी Good News! इतका पगार असणाऱ्यांना मिळणार तगडा बोनस, वाचा सविस्तर

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने नुकत्याच दोन अधिसूचना जारी केल्या आहेत. या अधिसूचनांनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन 21,000 रुपयांपर्यंत आहे. त्यांना काही विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून त्यांच्या कंपनीकडून बोनस मिळू शकतो. मात्र, ज्यांचे मासिक वेतन 21,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना या अधिसूचनेंतर्गत हा बोनस देणे बंधनकारक नाही.
पात्र कर्मचाऱ्यांना मिळणारा वार्षिक बोनस हा त्यांच्या एकूण वेतनाच्या किमान 8.33 टक्के आणि कमाल 20 टक्के इतका असू शकतो. अट एवढीच आहे की, त्या कर्मचाऱ्याने संबंधित वर्षात किमान 30 दिवस काम केलेले असावे.
बोनसच्या गणनेसाठी निश्चित केलेली रक्कम ही दरमहा 7,000 रुपये किंवा 'लागू असलेले किमान वेतन' यांपैकी जी रक्कम जास्त असेल, ती विचारात घेऊन बोनसची रक्कम ठरवली जाणार आहे. नवीन कामगार कायद्याच्या उद्देशाने, तुमचे वेतन 15,000 रुपये असूनही बोनसची गणना 10,000 रुपये वेतन गृहीत धरून केली जाईल.
किमान पगार X 8.33 टक्के x 12 हे सूत्र वार्षिक बोनससाठी लागू असेल. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 8 महिन्यांच्या आत बँक खात्यात बोनस जमा करणं बंधनकारक असेल. विशेष म्हणजे या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास कंपन्यांना मोठा दंड भरावा लागू शकतो.
नव्या वेनत आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार किमान 12 हजार रुपये मासिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वर्षाला किमान 11,995 रुपये बोनस मिळण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर बोनस मिळवून देणाऱ्या नव्या अधिसूचनेची योग्य अंमलबजावणी होणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांनी या प्रकरणी आपले मत व्यक्त केले आहे. "भारत सरकारने असे म्हटले आहे की, जर किमान वेतन ₹7,000 पेक्षा जास्त मानले गेले, तर बोनस त्या जास्त पगाराच्या आधारावर दिला जाईल." असं ते म्हणाले. जर सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 18,000 रुपये किमान वेतनाच्या आधारावर बोनस दिला, तर एकूण बोनसची रक्कम 17,000 रुपयांपेक्षा जास्त होईल