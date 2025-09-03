अचानक दरड कोसळू लागली अन् काही समजण्याआधीच मोठा दगड...; थरारक Video कॅमेरात कैद

Landslide Video: पावसाळ्यामध्ये अनेकदा दरड कोसळल्याच्या बातम्या ऐकायला, पाहायचा किंवा चर्चेत दिसून येतात. सामान्यपणे जोरदार पाऊस झाल्यानंतर दरड पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होते असं दिसून येतं. पावसाचं पाणी दगडांमधील भेगांमध्ये जातं आणि या दगडांची पकड सुटून ते डोंगरकड्यांवरुन कोसळतात. कधी कधी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हा प्रभाव असतो की संपूर्ण डोंगरकडाच कोसळतो. महाराष्ट्रामध्ये दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये वेगवेगळ्या घाटांमध्ये दरड कोसळण्याच्या घटना घडतात. यामुळे अनेकदा रस्ते वाहतुकीवर परिणाम होतो. महाराष्ट्राप्रमाणेच डोंगराळ भागांमध्ये असलेल्या राज्यांमध्येही वारंवार दरड कोसळण्याच्या घटना घडल्याचं पाहायला मिळतं. खास करुन ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये अशाप्रकारे दरड कोसळण्याच्या घटना वरचेवर घडत असतात.
दरड कोसळून वाहनांचं नुकसान होण्याबरोबरच जिवितहानी झाल्याचंही अनेकदा पाहायला मिळालं. मात्र दरड पडते तेव्हा डोंगराळ भागांमधून प्रवास करणाऱ्या किंवा त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या लोकांनी अधिक काळजी घेणं गरजेचं असतं. दरड पडण्यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीला हलक्यात घेणं जीवावर बेतू शकतं किंवा यामध्ये गंभीर दुखापत होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. असाच काहीसा प्रकार उत्तराखंडमध्ये एका व्यक्तीसोबत घडला. दरड कोसळत असताना दरडीच्या मार्गातून लवकर बाजूला होण्याचं भान या व्यक्तीला राहिलं नाही आणि एक भलामोठा दगड या व्यक्तीला लागला. पुढे जे झालं ते अधिक भयानक होतं.
हा सारा प्रकार उत्तराखंडमधील अल्मोडा जिल्ह्यामधील भिकियासैण येथे घडला. या ठिकाणी अचानक डोंगरकड्यावरील दगड खालून जाणाऱ्या रस्त्यावर कोसळू लागले. दरड कोसळत असल्याचं पाहून अनेकांनी तिथून पळ काढला. मात्र यापैकी एक व्यक्ती तुलनेनं संथ गतीनं पळत असतानाच डोंगरावरुन आलेला एक मोठा दगड तिच्या डोक्याला लागला आणि ही व्यक्ती थेट खाली कोसळली. हा सारा प्रकार याच रस्त्यावर काही अंतरावर उभ्या असलेल्या एका व्यक्तीने मोबाईल कॅमेरामध्ये कैद केला. हे सारं एवढ्या वेगाने घडलं की या व्यक्तीला पळून जाण्याचा वेळही मिळाला नाही.
स्थानिक तरुणांनी हिंमत दाखवत जीव धोक्यात घालून या व्यक्तीला दरड कोसळत असलेल्या मार्गातून दूर आणलं. चार ते पाच लोकांनी जखमी व्यक्तीला उचलून दरड कोसळत असलेल्या मार्गातून बाहेर काढलं. रक्तबंबाळ अवस्थेत या व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल केलं. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में अचानक पहाड़ से भारी पत्थर गिरने से एक व्यक्ति उनकी चपेट में आकर घायल हो गया। हादसा इतना तेज़ था कि मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय युवाओं ने बिना देर किए साहस दिखाते हुए घायल को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया।… pic.twitter.com/YVdBLKiPGy
— thehillnews.in (@thehill_news) September 2, 2025
या व्यक्तीच्या प्रकृतीसंदर्भातील सविस्तर माहिती उपलब्ध झालेली नाही.
अल्मोडा जिल्ह्यातील काय घडलं?
उत्तराखंडमधील अल्मोडा जिल्ह्यातील भिकियासैण येथे डोंगरकड्यावरील दगड रस्त्यावर कोसळले. एका व्यक्तीला मोठा दगड डोक्याला लागला, ज्यामुळे ती खाली कोसळली. ही घटना एका व्यक्तीने मोबाईल कॅमेरामध्ये रेकॉर्ड केली.
डोंगराळ भागात प्रवास करताना कोणती काळजी घ्यावी?
दरड कोसळण्यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीला हलक्यात न घेता सतर्क राहणे, जलदगतीने सुरक्षित ठिकाणी जाणे आणि स्थानिक सूचनांचे पालन करणे गरजेचे आहे.
व्यक्तीला कशी मदत मिळाली?
स्थानिक तरुणांनी शौर्य दाखवत जखमी व्यक्तीला दरड कोसळत असलेल्या मार्गातून बाहेर काढले. चार ते पाच लोकांनी त्या व्यक्तीला उचलून सुरक्षित ठिकाणी नेले आणि रक्तबंबाळ अवस्थेत रुग्णालयात दाखल केले.