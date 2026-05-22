'मी पंतप्रधान झालो तर...', 42°C मध्ये घामाघूम झालेल्या चिमुकल्याच्या Video ला 20700000+ Views; तुम्ही पाहिला का?

School Boy Video: 2 कोटी 7 लाखांहून अधिक व्ह्यूज आणि 18 हजारांहून अधिक कमेंट्स असलेला हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून या मुलाने बरोबर मुद्दा मांडल्याचं अनेकांनी म्हटलंय.
School Boy Video: भारतातील अनेक शहरांमध्ये तापमानाने 40 चा आकडा ओलांडला आहे. महाराष्ट्राबरोबरच मध्य प्रदेश, राजस्थानसहीत उत्तर आणि दक्षिणेतील अनेक राज्यांमध्ये उष्णतेचा कहर पाहायला मिळत आहे. उष्माघाताचा त्रास होणाऱ्या रुग्णांची संख्याही वाढली आहे. एकीकडे प्रत्यक्षात लोकांना ऊन्हाचे चटके सहन करावे लागत असतानाच इंटरनेटवरही या भीषण गर्मीची जोरदार चर्चा आहे. सध्या इंटरनेटवर उन्हाळ्यासंदर्भातील असाच एक व्हिडीओ धुमाकूळ घालत आहे. या काही सेकंदांच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक मुलगा दप्तर पाठीला लावून शाळेच्या गणवेशात दिसत आहे.
रस्त्याच्या मध्यभागी ऊन्हात उभं राहून फ्रंट कॅमेऱ्याने या चिमुकल्याने स्वतःचा व्हिडीओ रेकॉर्ड केलाय. मुलाच्या त्याच्या चेहऱ्यावर घाम आणि थकवा स्पष्टपणे दिसतोय. हा मुलगा प्रचंड रागात बोलताना दिसतोय. "42 डिग्री तापमान असताना कडक ऊन्हात घामाघूम होऊन आम्ही मुलं रोज शाळेत जातो. अरे यार, आम्हा मुलांवर दया करा. आमची तब्येत खराब होईल," असं या मुलाने म्हटलं आहे.
पुढे बोलताना याच ऊन्हाळ्याचा संदर्भ देताना आपण पंतप्रधान झाल्यास या समस्येवर कसा तोडगा काढू याबद्दलही या मुलाने भाष्य केलं आहे. "जेव्हा मी पंतप्रधान बनेन, तेव्हा उन्हाळ्यात शाळेत जाण्यावर बंदी घालेन. तुम्हाला माझं म्हणणं समजलं का?" असा सवालही या मुलाने या व्हिडीओतून केला आहे. या शाळकरी मुलाचा हा बेधकड, मजेशीर आणि कोणालाही न घाबरता व्यक्त होण्याचा अंदाज अनेकांना आवडला आहे. त्यामुळेच हा व्हिडीओ सध्या तुफान व्हायरल होत आहे.
या व्हिडिओमधून चिमुकल्याने देशातील लाखो शाळकरी मुलांच्या मनातील भावना मांडल्याचं नेटकऱ्यांनी म्हटलं आहे. हा मजेशीर आणि विचार करायला लावणारा व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर 'अवी.राशी' (avi.rashi) नावाच्या अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. अपलोड होताच या व्हिडिओने इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला असून या व्हिडीओला 13 लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी लाईक केलं आहे. याच्या व्ह्यूजचा आकडा देखील 2 कोटी 7 लाखांच्या पार गेला आहे. या व्हिडीओवर 18 हाजारांहून अधिक कमेंट्स आहेत.
या व्हिडीओवर अनेक मजेदार कमेंट्स करण्यात आल्या आहेत. या मुलाला कोणीतरी सांगा की त्याला शिकवण्यासाठी येणारे शिक्षकही 42 डिग्री तापमानात येतात, असा टोला एकाने लगावला आहे. तर अन्य एकाने या मुलाचं वय पाहून, हा मुलगा मोबाईल घेऊन शाळेत कसा गेलेला? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.