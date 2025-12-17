English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Boyfriend ची कारमध्ये शरीर संबध करण्याची इच्छा; गर्लफ्रेंडने सर्व कपडे काढले, ती नग्न झाली आणि... नंतर घडला अत्यंत भयानक प्रकार

लिव्ह-इन पार्टनरने प्रयेसीसोबत कारमध्ये शरीर संबध करण्याची इच्छा व्यक्त केली. यानंतर गर्लफ्रेंडने सर्व कपडे काढले. मात्र, तरुणीसह अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला.  

वनिता कांबळे | Updated: Dec 17, 2025, 07:05 PM IST
Haryana Crime  : उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा हादरवून टाकणारी भयानक घटना घडली आहे.  सहारनपूर येथे एका लिव्ह-इन पार्टनरने आपल्या प्रेयसीकडे कारमध्ये सेक्स करण्याची इच्छा व्यक्त केली. यानंतर गर्लफ्रेंडने सर्व कपडे काढले आणि ती नग्न झाली. यानंतर मात्र, या तरुणीसह जे घडले त्याची कुणीही कल्पनाही करु शकत नाही. लिव्ह-इन पार्टनरचे कृत्य पाहून पोलिसही हादरले आहेत. 

या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी बिलालला त्याच्या लग्नाच्या दिवशीच अटक केली. व्यवसायाने टॅक्सी ड्रायव्हर असलेला बिलाल गेल्या दोन वर्षांपासून त्याची प्रेयसी उमासोबत राहत होता. बिलाल उमापासून सुटका करून घेऊ इच्छित होता कारण त्याचे लग्न इतरत्र ठरले होते, तर ती त्याच्यावर लग्न करण्यासाठी दबाव आणत होती.  6 डिसेंबर रोजी, बिलाल उमाला त्याच्या कारमध्ये बसवून फिरायला घेऊन गेला. सुमारे सहा तास तिला  फिरवल्यानंतर, तो हरियाणा-हिमाचल सीमेवरील पांठा साहिबजवळ पोहोचला. बिलालने कारमध्येच शरीरसंबध करण्याची इच्छा व्यक्त केली. उमाने होकार दिल्यावर आणि तिचे कपडे काढल्यावर बिलाल मागच्या सीटवर गेला आणि बेल्टने तिचा गळा दाबून तिची हत्या केली. 

हत्येनंतर बिलालने मांसाच्या कात्रीने उमाचे शिरच्छेद केले. त्याने नग्न धड प्रतापनगर जंगलात फेकून दिले आणि ओळख पटू नये म्हणून डोके इतरत्र फेकले. हत्या केल्यानंतर, बिलाल सहारनपूरला परतला आणि त्याच्या लग्नाची तयारी करू लागला. मात्र,  लग्नाच्या दिवशीच पोलिसांनी त्याला अटक केली. बिलालच्या माहितीवरूनच पोलिसांनी उमाचे डोके जप्त केले.
पोलिसांना एक अज्ञात मृतदेह सापडल्याची माहिती मिळाली. या खून प्रकरणातील एक महत्त्वाचा सुगावा सीसीटीव्ही फुटेजमधून मिळाला. गाडीच्या अलॉय व्हीलला बसवलेल्या लाईटमुळे गाडीची ओळख पटवणे शक्य झाले. यामुळे पोलिसांना आरोपीपर्यंत पोहोचता आले. आरोपी बिलालचे 14 डिसेंबर रोजी लग्न होणार होते. तो लग्नाच्या मिरवणुकीसोबत निघण्याच्या तयारीत होता, परंतु पोलिसांनी त्याला 13 डिसेंबर रोजी अटक केली. 

