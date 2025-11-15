Srinagar Blast Video: दिल्लीनंतर आता श्रीनगरच्या नौगम पोलीस ठाण्यात मोठा स्फोट, हादरवून टाकणारा व्हिडीओ

Explosion in Jammu and Kashmir: दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटातून अद्यापही देश सावरला नाही. या घटनेला 4 दिवस पूर्ण होत नाहीत तोवर श्रीनगरमधून धक्कादायक घटना समोरआलीय. जम्मू-काश्मीरच्या श्रीनगरजवळील नौगाम पोलीस ठाण्यात रात्री 11 वाजून 20 मिनिटांनी मोठा स्फोट झाला. हा स्फोट इतका जोरदार होता की परिसरातील खिडक्या फुटल्या आणि7-8 वाहने पूर्णपणे नष्ट झाली.
या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहेत. त्यातून स्फोटाचा आवाज दूरपर्यंत पोहोचल्याचे दिसते, ज्यामुळे आगीची लाटही पसरली. या दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर 8 जण गंभीर जखमी झाले. जखमींना त्वरित रुग्णवाहिकांनी रुग्णालयात नेले. स्फोटाची खबर मिळताच अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. बचावकार्य वेगाने सुरू आहे.
तपासात जप्त केलेले अमोनियम नायट्रेट नावाचे स्फोटक पदार्थ तपासताना हा अपघात घडला. हे सुमारे 360 किलो वजनाचे साहित्य होते. जे फरीदाबादमधून पकडलेल्या डॉ. मुजम्मिल गनाई यांच्या घरातून मिळाले. एफएसएल पथक, तहसीलदार आणि पोलीस हे पदार्थ पाहत असतानाच स्फोट झाला.
हा प्रकार 'व्हाइट-कॉलर' दहशतवादी गटाच्या चौकशीशी जोडला जात आहे. यासंदर्भात नौगाम ठाण्यात या प्रकरणाची पहिली एफआयआर नोंदवली गेली होती. पकडलेले 8 आरोपी या आंतरराज्यीय मॉड्यूलचे सदस्य आहेत. स्फोट अचानक झाल्याने ठाण्यातील अनेक कर्मचारी जखमी झाले. ठाणे सुरक्षा दृष्ट्या महत्त्वाचे असल्याने परिसर सील करण्यात आला. जम्मू-काश्मीर पोलीस, भारतीय लष्कर आणि सीआरपीएफचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. संपूर्ण भागात सुरक्षा वाढवली असून, चौकशी आणि मदतकार्य जोरात सुरू आहे.
