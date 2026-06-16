/महागाईचा ‘छुपा हल्ला’; मागील 15 दिवसांत दैनंदिन वापरातील वस्तू महागल्या अन् तुम्हाला कानोकानही खबर नाही?

Price Hike in Last 15 days: महागाईचा भस्मासूर दिवसागणिक भयावह रुपच धारण करताना दिसत आहे. कधी हा महागाईचा राक्षस इंधन दरवाढीच्या रुपात हादरवून सोडतो, तर कधी घरघरेदीच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करतो. हीच महागाई मागच्या 15 दिवसांत किती फरकानं वाढलीये याची तुम्हाला कल्पना आहे? आखाती युद्धांमुळं जगभरातील इंधन दरवाढीवर परिणाम होत असला तरीही प्रत्यक्षात त्याव्यतिरिक्तसुद्धा अनेक गोष्टींचे दर वाढले असून, बऱ्याच मंडळींना त्याची कानोकान खबरही नाही. थोडक्यात काय? तर, पुन्हा एकदा महागाईच्या झळा.
जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक धोरणांमध्चये होणारे बदल आता सामान्यांच्या खिशापर्यंत पोहोचले आहेत. यामध्ये कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली 11 टक्क्यांची वाढ दुर्लक्षित ठेवता येणार नाही. त्याशिवाय पॅकेजिंग कॉस्टमध्येही 56 टक्क्यांची वाढ झाल्यानं डव आणि पिअर्स सारख्या साबणांचे दर 4 ते 5 टक्क्यानी महार झाले आहेत. तर इतर साबण 5 ते 11 टक्क्यांनी महागले आहेत. दरवाढीचे परिणाम ओरल हेल्थ केअर प्रोडक्टमध्येसुद्धा दिसत असून, कोलगेट ते डाबर अशा टूथपेस्टच्या किमती वाढल्या आहेत.
अमूल गोल्डचं एक लिटर दूध काही दिवसांपूर्वी महागलं असून, त्यासाठी आता 68 ऐवजी 70 रुपये मोजावे लागत आहेत. तर, अमूल ताजाचे दरस 55 वरून 57 रुपयांवर पोहोचले आहेत. मदर डेअरीच्या दुधाचे दरसुद्धा 3 ते 5 रुपयांनी वाढले आहेत.
हा मारा पुरेसा नव्हता तर, सामानाची ने- आण करण्यासाठीचे दर वाढल्यानं डाळी आणि तांदळाच्या दरात प्रतिकिलो किमतीमादे 5 ते 7 रुपयांची वाढ झाली आहे. मॅरिको कंपनीनं सफोला या त्यांच्या जेवणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तेलाच्या किमती 6 ते 11 टक्क्यांनी वाढवल्या. अन्नधान्य नव्हे तर भाजीपालासुद्धा सातत्यानं महागत चालला आहे. टोमॅटो, कांदा, आलं, मिरची, लिंबू या सर्व गोष्टींचे दर मालाची ने-आण करण्याची सुविधा महागल्यानं वाढले आहेत.
रुपया- दोन रुपयांची ही वाढ किरकोळ वाटक असली तरीही अशा दहा गोष्टींवर दिवसभरात खर्च केला तरीही ही वाढ मोठी भासू शकते. गेल्या काही दिवसांपासून व्यावसायिक वापरातील एलपीजी सिलेंडरचे दरसुद्धा वाढले असल्यानं रेस्तराँमध्ये खाणंपिणं महागलं आहे. तेव्हा महागाईचे हे आकडे इथंच थांबतात की आणखी नवी उड्डाणं घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.