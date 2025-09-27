जबरदस्त! भारताच्या हाती जॅकपॉट; खोल समुद्रात सापडला हक्काचा खजिना; पुराव्याचा Video समोर

India Natural Gas Reserve: जगभरातील आर्थिक महासत्ता राष्ट्रांच्या शर्यतीत भारतानं मागील दोन वर्षांमध्ये चांगलीच मुसंडी मारली असून चौथं स्थान मिळवलं आहे. सध्या देश सर्वार्थानं महासत्ता होण्यासाठी सर्वांगीण विकासावर भरत देत असतानाच एक अतिशय महत्त्वाचं आणि तितकंच लक्षवेधी वृत्त समोर आलं आहे. एका अर्थी भारताच्या हाती सोन्याची खाणच लागली आहे असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही, कारण या एका संधीचं सोनं झाल्यास देश प्रगतीच्या वाटेवर बराच पुढे जाईल असंच म्हटलं जात आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार अंदमानमधील समुद्रात खोलवर भारताला साधारण 300 मीटरच्या खोलीवर दडलेला एक नैसर्गिक खजिना सापडला आहे. ज्यामुळं उर्जा निर्मिती क्षेत्रात भारताला मोठा हातभार आणि पाठबळ मिळणार असल्याचच निश्तित होत आहे. देशाचं हे यश सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
अंदमानस्थित श्री विजयपुरम 2 (Sri Vijayapuram 2) मध्ये नैसर्गिक वायूसाठे सापडले असून, अंदमान बेटाच्या पूर्व किनाऱ्यापासून 17 किमी दूरवर असणाऱ्या भागात हे साठे सापडल्याची माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिली. सोबतच त्यांनी पुरावा म्हणून एक व्हिडीओसुद्धा जोडला.
ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) नं 'ओपन एकरेज लायसेन्सिंग पॉलिसी' अंतर्गत सागरी क्षेत्रात खोदकाम करत या नैसर्गिक वायुसाठ्यांबाबत माहिती मिळवली. सध्याच्या घडीला 'इंडियन ऑईल' अंदमानमध्ये 10 हजार किमीहून अधिक अधिक क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक वायू आणि तेलसाठ्यांचा शोध घेचत आहे.
सध्याच्या घडीला भारत 47 ते 50 टक्के नैसर्गिक वायूची आयात करतो. 2023 मध्ये भारतानं जवळपास 36.7 बिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी आयात केली. अशा परिस्थितीत भारतीय सागरी क्षेत्रात नैसर्गिक वायुसाठे सापडणं हे एक मोठं यश असल्याचं म्हटलं जात आहे.
अंदमानच्या समुद्रात सापडलेल्या या साठ्यामुळं भारताला 'अच्छे दिन' येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. पेट्रोलियम मंत्र्यांनी X च्या माध्यमातून केलेल्य़ा पोस्टनुसार या साठ्याचं प्राथमिक उत्पादन परीक्षण 2212 ते 220 मीटरपर्यंत करण्यात आलं. जिथं, नैसर्गिक वायू असल्याचं निष्पन्न झालं. यासंदर्भातील व्हिडीओसुद्धा पुरी यांनी शेअर केला, जिथं वायूमुळं निर्माण होणारं फ्लेअरिंग दिसत आगे. या वायूचा नमुना पुढील चाचणीसाठी काकीनाडा बंदरावर आणण्यात आल्याचंही सांगण्यात येत आहे.
An ocean of energy opportunities opens up in the Andaman Sea!
Very happy to report the occurrence of natural gas in Sri Vijayapuram 2 well at a distance of 9.20 NM (17 km) from the shoreline on the east coast of the Andaman Islands at a water depth of 295 meters and target depth… pic.twitter.com/4VDeGtt8bt
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) September 26, 2025
सदर वायू चाचणीसाठी पाठवला असता परीक्षणानंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार त्यात मिथेन घटकही आढळला. या वायूमध्ये 87 टक्के मिथेन असून, पुरी यांच्या माहितीनुसार देशातील उर्जानिर्मिती स्त्रोत आत्मनिर्भर होण्यास मोठा हातभार लागणार असून, जागतिक उर्जा निर्मिती क्षेत्रातही भारत एका भक्कम स्थितीवर पोहोचेल असं म्हटलं जात आहे.
अंदमान समुद्रात नैसर्गिक वायूचा शोध कसा आणि कुठे लागला?
ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने 'ओपन एकरेज लायसेन्सिंग पॉलिसी' अंतर्गत अंदमान बेटाच्या पूर्व किनाऱ्यापासून 17 किमी अंतरावर श्री विजयपुरम 2 (Sri Vijayapuram 2) येथे सुमारे 300 मीटर खोलीवर नैसर्गिक वायूसाठे सापडले आहेत.
या शोधाची पुष्टी कशी झाली आणि त्याबाबत काय चाचण्या झाल्या?
प्राथमिक उत्पादन परीक्षणादरम्यान या वायूमुळे निर्माण होणारे फ्लेअरिंग दाखवणारा व्हिडीओ पुरी यांनी X वर शेअर केला असून, वायूचा नमुना काकीनाडा बंदरावर पाठवण्यात आला. चाचणीत 87% मिथेन असल्याचे निष्पन्न झाले.
इंडियन ऑईलची अंदमानमधील भूमिका काय आहे?
इंडियन ऑईल अंदमानमध्ये 10000 चौरस किमीपेक्षा जास्त क्षेत्रात नैसर्गिक वायू आणि तेलसाठ्यांचा शोध घेत आहे. हा शोध OIL ने केला असून, तो सरकारच्या सागरी क्षेत्रातील खोदकाम धोरणांतर्गत आहे.