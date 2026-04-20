लग्नमंडपात स्टेजवरच नवविहितांनी भावना अनावर; पाहुण्यांसमोर हनिमून? Video Viral

Bride Groom Kiss In Mandap Viral Video: सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ चर्चेचा विषय ठरला असून अनेकांनी यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया नोंदवल्याचंही पाहायला मिळत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 20, 2026, 08:28 AM IST
इंटरनेटवर व्हिडीओची जोरदार चर्चा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य एआयवरुन साभार)

Bride Groom Kiss In Mandap Viral Video: लग्न सोहळा म्हणजे एकीकडे गडबड, गोंधळ आणि दुसरीकडे याच नातेवाईकांच्या गोंधळादरम्यान दोन जीव आयुष्यभर एकमेकांची साथ देण्यासाठी सुरु असलेले विधी... असेच साधारण चित्र सोशल मीडियावर पाहायला मिळतं. लग्नामध्ये सामान्यपणे नाचणं, गाण्यांवर थिरकणं, विनोद, भावनिक क्षण अशा अनेक गोष्टींचा मिलाफ दिसून येतो. मात्र सध्या एका लग्नात व्हायरल झालेला व्हिडीओ पाहून अनेकांना धक्काच बसला आहे. या व्हिडीओमध्ये लग्न मंडपात बसलेले दांम्पत्य एकमेकांमध्ये हरवून गेल्याचं पाहायला मिळत आहे. आजूबाजूला असलेले लोक आणि पाहुण्यांचा जणू त्यांना विसर पडला. लग्नाचे पारंपारिक विधी सुरु असताना हे दोघे एकमेकांचं चुंबन घेत होते. हाच व्हिडीओ आता इंटरनेटवर तुफान व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ पाहून काहींनी, "हे दोघे तर लग्नमंडपामध्येच मधुचंद्राच्या रात्रीचा ट्रेलर दाखवत आहेत," असा टोला लगावला आहे. 

सर्वचजण आश्चर्यचकित झाले

स्टेजवर बसलेलं नवविवाहित जोडपं एकमेकांच्या फारच जवळ येतं. पुढील काही सेकेंदांमध्ये दोघे एकमेकांचं चुंबन घेऊ लागतात. हे सारं दोघे इतकं सहजपणे करतात की जणू त्यांना आजूबाजूच्या लोकांशी काही देणंघेणं नाहीये. हा सारा प्रकार लग्नाच्या फोटोग्राफीसाठी आलेला फोटोग्राफर शूट करुन घेतो. आजूबाजूला उभे असलेले लोक स्टेजवर नव्या जोडप्याचं जे काही सुरु आहे ते पाहून आश्चर्यचकित होतात. स्टेजवरच नवरा-बायकोला किस करतान पाहून काही लोक हैराण होतात तर काही हळूच हसताना दिसतात. मात्र एकीकडे ही खळबळ असताना दुसरीकडे नवरा-बायको आपल्याच विश्वात हरवलेले असतात.

कमेंट्सचा पाऊस

हा व्हिडीओ पाहून लग्न नाही तर एकाद्या रोमँटीक चित्रपटाचं शुटींग वगैरे सुरु आहे की काय अशी शंका येते. फरक इतकाच आहे की इथे कट म्हणून कोणी या दोघांना थांबवणारं नाहीये. अनेकांनी हा व्हिडीओ पाहून या नवदांम्पत्याला ट्रोल केलं आहे. "टाळ्या वाजवाव्यात की नजरा खाली कराव्यात हे वऱ्हाड्यांना कळत नाहीये," असं एकजण म्हणाला आहे. काहींनी हे दोघे पाहुण्यांसमोर हनिमून का साजरा करत आहेत? असा खोचक प्रश्न विचारला आहे. तर, "गुरुजी  मंत्र म्हणत असताना या जोडप्याचा इथं स्टेजवर वेगळाच मंत्र सुरु आहे," असं अन्य एकाने म्हटलं आहे. दुसऱ्या बाजूने अनेकांनी या दोघांच्या या बोल्ड अंदाजाचं कौतुक केलं आहे. 

"गुरुजीपण विचार करत असतील की मंत्र लवकरच संपवून व्हिडीओ पाहू," अशी खोचक प्रतिक्रिया एकाने नोंदवली आहे. "हे लग्न आहे की चित्रपटातील सीन?" असा प्रश्न अन्य एकाने विचारला आहे. @Thhuk_69 या खात्यावरुन हा व्हिडीओ एक्सवर पोस्ट करण्यात आला होता. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

