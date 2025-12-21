भर लग्नमंडपात नवरीवर का आली लॅपटॉप घेऊन काम करण्याची वेळ? भावाने दिलेल्या स्पष्टीकरणाने जिंकल साऱ्यांचं मन

सोशल मीडियावर एक फोटो प्रचंड व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये एक नववधु लाल रंगाच्या जोड्यात हातात लॅपटॉप घेऊन काम करताना दिसत आहे. तिच्याशेजारीच तिचा नवरा बसलेला दिसत आहे. नववधुच्या भावाने आणि Koyal AI च्या CEO मेहुल अग्रवाले X वर शेअर केला आहे. भावाने सांगितलं की, लग्नाच्या विधीदरम्यानच ऑफिसच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बग आला. तो त्याची बहिण आणि कंपनीच्या को-फाऊंडर गौरी अग्रवालने ठीक केलं आहे. लग्नाच्या विधीदरम्यानच बहिण अशा स्थितीत दिसली.
या पोस्टवरुन सोशल मीडियावर वाद सुरु झाला आहे. लोकांचं असं म्हणणं आहे की, एका बाजूला भारतात 'राइट टू डिस्कनेक्ट'वर चर्चा सुरु आहे. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार हक्क असावा की, ऑफिसची वेळ संपल्यावर काम करावा लागू नये. तसेच त्यांच्या खासगी गोष्टींत दखल दिली जाऊ नये. असे लोक टॉक्सिक वर्क कल्चरला प्रोत्साहन देतात. यावर अनेकांनी कमेंट केली आहे. एकाचं म्हणणं आहे की, लोकं दिखावा अतिशय छान करतात. तसेच आपल्या कामाप्रती समर्पण असणं योग्य आहे पण दिखावा नसावा, असे कमेंट पाहायला मिळत आहे.
People romanticize startups but it is a lot of work.
This is my sister & co-founder @gauri_al at her own wedding, 10 minutes after ceremony, fixing a critical bug at @KoyalAI.
Not a photo op, parents yelled at both of us.
When people ask why we won, I'll point to this. pic.twitter.com/ee3wTEYwXG
— Mehul Agarwal (@meh_agarwal) December 16, 2025
मेहुलने या सगळ्यावर भाष्य केलं आहे की, लोकांना स्टार्टअप खूप रोमँटिक वाटतं. ही माझी बहिण आणि को फाऊंडर गौरी अग्रवाल आहे. जी आपल्या लग्नाच्या अगदी 10 मिनिटांनी कोयल एआयच्या एका बगला ठीक करण्यासाठी लॅपटॉप उघडून बसली. हा फोटो कोणतं ही प्रमोशन नाही किंवा ऍप नाही. आमचे पालक देखील या प्रकारानंतर नाराज झाले. अनेक लोकं विचारतात की, आपण का जगतो. तर त्यावर मी हा फोटो सोशल मीडियावर शेअर करतो.
कोयल एआय (Koyal AI) हे एक प्रगत भारतीय जनरेटिव्ह एआय (Generative AI) प्लॅटफॉर्म आहे, जे केवळ ऑडिओ किंवा स्क्रिप्टवरून चित्रपट किंवा सिनेमॅटिक व्हिडिओ तयार करण्यास मदत करते. मेहुल आणि गौरी अग्रवाल या भावंडांनी (कार्नेगी मेलन आणि एमआयटीचे माजी विद्यार्थी) हे स्टार्टअप सुरू केले आहे.
या प्लॅटफॉर्मची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि माहिती खालीलप्रमाणे आहे. जाणून घ्या.
ऑडिओ-टू-व्हिडिओ रूपांतर: कोयल एआय कोणतीही ऑडिओ क्लिप (गाणी, पॉडकास्ट, कथा किंवा रेकॉर्डिंग) घेऊन त्याचे काही मिनिटांत पूर्ण व्हिडिओमध्ये रूपांतर करू शकते.
भावनांचे विश्लेषण: हे तंत्रज्ञान ऑडिओमधील भावना, संदर्भ आणि आवाजाचा चढ-उतार ओळखते आणि त्यानुसार व्हिज्युअल, पात्रांचे हावभाव आणि कॅमेरा अँगल्स तयार करते.
कंटेंटमधील सुसंगतता (Consistency): एकाच व्हिडिओमध्ये सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पात्रांचे रूप, कपडे आणि वातावरण सुसंगत ठेवण्याचे कठीण काम हे टूल सहजपणे करते.
CHARCHA तंत्रज्ञान: 'कम्प्युटर ह्युमन असेसमेंट फॉर रिक्रिएटिंग कॅरेक्टर्स विथ ह्युमन ॲक्शन्स' (CHARCHA) हे त्यांचे पेटंट तंत्रज्ञान आहे, ज्याद्वारे वापरकर्ते स्वतःचे फोटो वापरून स्वतःचा डिजिटल अवतार (Avatar) तयार करू शकतात आणि तो व्हिडिओमध्ये वापरू शकतात.
सुरक्षा: हे टूल ओळख चोरी किंवा डीपफेक रोखण्यासाठी सुरक्षित व्हेरिफिकेशन प्रोटोकॉलचा वापर करते, जेणेकरून कोणाच्याही परवानगीशिवाय त्यांचे फोटो वापरले जाणार नाहीत.
उपयोगकर्ते: हे प्लॅटफॉर्म संगीतकार, पॉडकास्टर, शिक्षक, यूट्युबर्स आणि जाहिरात क्षेत्रातील लोकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे, कारण यामुळे व्हिडिओ निर्मितीचा खर्च आणि वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.
मे २०२५ मध्ये मुंबईतील 'वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट' (WAVES) मध्ये ए. आर. रहमान आणि शंकर महादेवन यांसारख्या दिग्गज कलाकारांच्या सहकार्याने या प्लॅटफॉर्मचे सादरीकरण करण्यात आले होते.