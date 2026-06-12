/धोका वेळीच ओळखा! शिक्षण, नोकरीसाठी भारतीय ज्या देशांमध्ये जातात तिथंच होतेय जाळपोळ, कारण काय?

World News : उत्तम शैक्षणिक सुविधा, वैद्यकिय सुविधा, जीवनशैलीचा उंचावलेला स्तर, कमीत कमी प्रदूषण, जनहिताच्या योजना, नोकरी, या आणि अशा अनेक कारणांमुळं बरेच भारतीय परदेशाची वाट धरतात. त्यातही काही देशांना नागरिकांचं प्राधान्य असतं. युरोपातील काही देशांचा या यादीत सर्रास समावेश होतो. पर्यटन हेसुद्धा यामध्ये एक कारण असतं. मात्र, ज्या परदेशांमधील जीवनशैली, शांतता आणि सामाजिक बदलांसाठी बरीच मंडळी तिथं जातात. तिथंच सध्या मात्र तणावाचं चित्र आहे. किंबहुना ब्रिटन, आयर्लंड, जर्मनी, नदरलँड या आणि अशा अनेक देशांमध्ये मागील काही दिवसांमध्ये प्रवासी नागरिक धोक्यात दिसत आहेत. भारतीयसुद्धा यास अपवाद नाहीत.
काही देशांमधील सरकारनं व्हिसासंदर्भातील नियम बदलले आहेत. तर, काही देशांमधील नागरिक तिथं वाढणारी परदेशी नागरिकांची संख्या पाहता नाराजीचा सूर आळवत आहेत. पण, हा द्वेष नेमका का निर्माण झालाय? याच प्रश्न इथं उपस्थित होतो. भारतीयांना खरंच या परिस्थितीपासून धोका आहे का, विद्यार्थी आणि कामगारही यामुळं धोक्यात आहेत का? यासंदर्भातले प्रश्नसुद्धा इथं उपस्थित होतात. या प्रश्नाची उत्तरं गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या घटनांकडे लक्ष वेधतात.
सीरिया, अफगाणिस्तान, पश्चिम आशियातील अनेक भागांमध्ये युद्ध आणि अस्थिरतेमुळं लाखोंच्या संख्येनं नागरिकांचे पाय युरोपच्या दिशेनं वळले. जर्मनीसह अनेक देशांनी त्यांना शरण दिली. तेव्हा हा निर्णय मानवतेची कृती दर्शवून गेला मात्र काळानुरुप शाळा, रुग्णालयं, घरं, सरकारी सेवांवर ताण वाढू लागला. उत्तम भवितव्य, नोकरी आणि चांगल्या शिक्षणासाठी परदेशात, प्रामुख्यानं युरोपात जाणाऱ्यांचा आकडासुद्धा वाढला. पुढं काही वर्षांनी रशिया, युक्रेन युद्धाची ठिणगी पडली आणि पुन्हा एकहा युरोपकडे अनेकांचा ओढ वाढला. इथूनच वादानं डोकं वर काढलं.
वाढती पर्यटकसंख्या आणि परदेशी नागरिक ही ब्रिटनमधील महत्त्वाची समस्या ठरत आहे. असं म्हटलं जात आहे की इंग्लिश कालवा ओलांडूनन इथं लहान नावेनं नागरिक येऊन स्थानिकांच्या संसाधनांवर हक्क सांगत आहेत. शरणार्थी म्हणून इथं येणाऱ्या नागरिकांना सरकार आश्रय देतं आणि शासनाच्या वतीनं त्यांच्यासाठी राहण्याच्या व्यवस्थासुद्धा करतं. मात्र आता ब्रिटनमध्ये अनेक शहरं आणि समुदायांनी या धोरणाचा कडाडून विरोध केला आहे. ज्यातून काही भागांमध्ये हिंसक आंदोलनं सुरू आहेत हेसुद्धा पाहायला मिळतं. पर्यटक आणि परदेशी नागरिकांप्रती अतिशय आपुलकीच्या वागणुकीसाठी ओळखला जाणारा आयर्लंडसुद्धा या परिस्थितीत अपवाद ठरत नाहीयजिथं शरणार्थी आणि निर्वासितांविरोधात आंदोलनं सुरुयेत.
जर्मनी ही युरोपातील एक मोठी अर्थव्यवस्था असून, इथं लाकोंच्या संख्येनं परदेशी नागरिक नोकऱ्या करतात. भारतातून एक मोठा तरुण वर्ग इथं IT विभागात काम करतो, इथं असणाऱ्या भारतीय इंजिनिअरचा आकडासुद्धा मोठा आहे. मात्र जर्मनीतील राजकीय वातावरणात आलेला तणाव पाहता इथं शरणार्थी आणि परदेशी नागरिकांबाबत नियंत्रणाची भूमिका घ्यावी अशी मागणी जोर धरताना दिसत आहे. काही मंडळी रस्त्यांवर उतरून आंदोलनं करत आहेत. दक्षिण युरोपातसुद्धा पर्यटकांनाही स्थानिक नागरिक कडाडून विरोध करत आहेत. पर्यटनामुळं इथं घरांच्या किमती सातत्यानं वाढत असल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. कुठं घोषणाबाजी, कुठे जाळपोळ या तणावाच्या परिस्थितीमुळं सध्या भारतीयांच्याही चिंतेत भर पडली आहे.
युरोपात माजलेल्या या अराजकता आणि तणावाच्या परिस्थितीस मुख्य कारण म्हणजे घरांच्या उपलब्धतेमध्ये झालेली घट. दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे महागाई आणि संसाधनांवर येणारा ताण, यामागोमाग येणारं कारण म्हणजे सरकारी तिजोरीवर शरणार्थींच्या खर्चामुळं येणारा किंबहुना वाढणारा ताण. सुरक्षेचा मुद्दासुद्धा स्थानिकांसाछी चिंतेचा विषय असल्यानं सध्या इथं वातावरण अस्थिर आहे.
युरोपात बरेच भारतीय इंजिनिअर, डॉक्टर, आयटी प्रोफेशनल, रिसर्चर, विद्यार्थी आहेत. तिथं ही मंडळी त्या त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत नक्कीच हातभार लावत आहेत. मात्र, एखाद्या देशात जेव्हा अमुक एका समुदायाविरोधात वातावरण तयार होतं तेव्हा त्याचा परिणाम हा इतक समुदायांवरही होतो. ज्यामुळं शरणार्थींचा विरोध होत असताना स्थानिकांसाठी भारतीय हेसुद्धा परदेशी नागरिकच असल्यानं या संपूर्ण परिस्थितीचा परिणाम परदेशात असणाऱ्या भारतीयांवर होत आहे. किंबहुना व्हिसाच्या नव्या नियमांमुळं परदेश दौऱ्याचे बेत आखणाऱ्यांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते भारतीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या नियमांमध्ये युरोपीय देश येत्या काळात नियमावलीत बदल करु शकतो, तर कर्मचाऱ्यांसाठीसुद्धा अटीशर्थी बदलू शकतात. ज्यामुळं ही आव्हानं आणखी वाढणार हे चित्र नाकारता येत नाही.