/कॉफीत झोपेच्या गोळ्या मिसळल्या, बंद खोलीत 3 दिवस तिघांकडून दुष्कृत्य: UPSC विद्यार्थिनीसोबत धक्कादायक प्रकार!

Gangrape Case: या संवेदनशील प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत लखनऊच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी आरोपींना जेरबंद करण्यासाठी पोलिसांची 5 विशेष पथके तयार केली आहेत.
Gangrape Case: उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथून माणुसकीला काळिमा फासणारी आणि अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दिल्लीमध्ये राहून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परीक्षेची तयारी करणाऱ्या एका 21 वर्षीय तरुणीला बंदिस्त करून, तिच्यावर तीन दिवस पाशवी सामूहिक अत्याचार करण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, सुरक्षेच्या व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
पीडित तरुणी ही मूळची जौनपूर येथील रहिवासी असून दिल्लीतील एका नामांकित महाविद्यालयात बीए ऑनर्सचे शिक्षण घेत आहे. ती यूपीएससी परीक्षेची पूर्वतयारी करत आहे. 15 मे रोजी ती जौनपूरवरून 'सुहेलदेव एक्स्प्रेस'ने दिल्लीला जाण्यासाठी निघाली होती. यादरम्यान, ट्रेन लखनऊच्या चारबाग रेल्वे स्थानकावर पोहोचली असता, तिच्या आधीच परिचयाचा असलेला शिवम यादव नावाचा युवक आपल्या काही मित्रांसह तिथे आला. त्याने विविध कारणे सांगून आणि आग्रह करून तरुणीला ट्रेनमधून खाली उतरण्यास भाग पाडले, जिथून या भयंकर गुन्ह्याची सुरुवात झाली.
तरुणीला विश्वासात घेऊन शिवम तिला लखनऊच्या सुशांत गोल्फ सिटी परिसरातील एका भाड्याच्या खोलीवर घेऊन गेला. तिथे तिला पिण्याच्या कॉफीमध्ये गुंगीचे औषध मिसळून देण्यात आले. तरुणी बेशुद्ध पडताच शिवमने तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार केला. दुसऱ्या दिवशी त्याचा मित्र शनी यादव यानेही तरुणीवर जबरी संभोग केला. त्यानंतर तिसरा एक अज्ञात इसम तिथे पोहोचला आणि या तिघांनी मिळून तरुणीला सलग तीन दिवस खोलीत ओलीस ठेवून तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. आरोपी जेव्हा बाहेर जात, तेव्हा खोलीला बाहेरून कुलूप लावून जात जेणेकरून तिला पळता येऊ नये.
तीन दिवसांच्या अमानुष छळानंतर नराधमांनी पीडितेला पुन्हा चारबाग रेल्वे स्थानकावर आणले आणि त्याच सुहेलदेव एक्स्प्रेसमध्ये बसवून दिल्लीला रवाना केले. प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक धक्क्यामध्ये असलेल्या पीडितेने हिंमत करून चालत्या ट्रेनमधूनच आपल्या कुटुंबीयांना फोनद्वारे या भयानक प्रकरणाची माहिती दिली. नातेवाईकांनी तात्काळ रेल्वे हेल्पलाईन नंबर '139' वर संपर्क साधून पोलिसांना घटनेचे गांभीर्य कळवले, ज्यामुळे यंत्रणा तात्काळ सतर्क झाली.
दिल्लीच्या आनंद विहार रेल्वे पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी प्राथमिक 'झिरो एफआयआर' नोंदवण्यात आली. त्यानंतर हा गुन्हा घटनास्थळाच्या कार्यक्षेत्रानुसार लखनऊ पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला. पोलिसांनी मुख्य आरोपी शिवम यादव, शनी यादव आणि एका अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध सामूहिक बलात्कार आणि अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, पीडित तरुणी आणि मुख्य आरोपी गेल्या 4-5 वर्षांपासून एकमेकांना ओळखत होते आणि त्यांच्या कुटुंबांमध्ये नातेसंबंध देखील आहेत.
या संवेदनशील प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत लखनऊच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी आरोपींना जेरबंद करण्यासाठी पोलिसांची 5 विशेष पथके (Teams) तयार केली आहेत. आरोपींच्या संभाव्य ठिकाणांवर आणि जौनपूरसह विविध भागात सातत्याने छापे टाकले जात आहेत. पीडित तरुणीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून, पोलीस तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे फरार आरोपींचा कसून शोध घेत आहेत. या नराधमांना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.