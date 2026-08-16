BSF जवान म्हणाला, 'माझी पत्नी छतावरून पडून दगावली'; पण तपासात समोर आलं हादरवणार सत्य, पोलीस तपास 360 डिग्रीने फिरला!

पंजाबमध्ये पत्नीच्या मृत्यूचे प्रकरण आता गंभीर वळणावर पोहोचले आहे. पत्नीचा छतावरून पडून मृत्यू झाल्याचे कुटुंबीयांना सांगणाऱ्या एका बीएसएफ जवानावरच तिच्या हत्येचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी त्याला अटक केली असून, सुरुवातीला अपघात वाटणाऱ्या या घटनेमागे नेमकं काय घडलं, याचा तपास सुरू आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, पोलिसांच्या तपासात जवानाने सांगितलेल्या घटनेच्या कथनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
पंजाबमध्ये एका बीएसएफ जवानाची पत्नी मृतावस्थेत आढळल्यानंतर सुरुवातीला ही घटना अपघात असल्याचे चित्र निर्माण झाले. जवानाने आपल्या कुटुंबीयांना पत्नी छतावरून खाली पडल्याचे सांगितले. त्यामुळे सुरुवातीच्या क्षणी हा अपघाती मृत्यू असल्याचे वाटत होते. मात्र, पोलिसांनी घटनाक्रमाची चौकशी सुरू केल्यानंतर या कथनाची पडताळणी करण्यास सुरुवात केली. त्यातून प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले.
घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी मृत्यूची परिस्थिती आणि जवानाने दिलेल्या माहितीकडे बारकाईने पाहिले. तपास पुढे गेल्यानंतर छतावरून पडल्याची कहाणी संशयास्पद असल्याचे समोर आल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. त्यामुळे अपघाती मृत्यूऐवजी या घटनेमागे गुन्हेगारी कारण असण्याची शक्यता तपासण्यात आली. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानंतर जवानाला अटक करण्यात आली आहे.
पोलिसांनी संबंधित BSF जवानाला पत्नीच्या कथित हत्येप्रकरणी अटक केली आहे. मात्र, अटक म्हणजे दोष सिद्ध होणे नव्हे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. प्रकरणाचा तपास सुरू असून मृत्यूचे नेमके कारण, घटनेपूर्वी काय घडले आणि जवानाची भूमिका काय होती, याचा तपास तपास यंत्रणा करत आहे. पुढील तपासातून या प्रकरणातील अधिक तथ्य समोर येण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणात जवानाने कुटुंबीयांना दिलेली माहिती महत्त्वाची ठरत आहे. पत्नी छतावरून पडल्याचे सांगण्यात आले होते; परंतु पोलिसांच्या तपासात त्या कथनाशी संबंधित विसंगती आढळल्याने संशय निर्माण झाला. अशा प्रकरणांमध्ये घटनास्थळाची पाहणी, उपलब्ध पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि मृत्यूची वैद्यकीय माहिती यांचा तपास केला जातो. त्यामुळे ‘अपघात की हत्या?’ हा प्रश्न आता तपासाचा मुख्य भाग बनला आहे.
या घटनेतील आरोपी हा बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स म्हणजेच बीएसएफ मध्ये कार्यरत जवान असल्याने प्रकरणाकडे विशेष लक्ष वेधले गेले आहे. बीएसएफ ही केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल असून देशाच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या सुरक्षेची महत्त्वाची जबाबदारी या दलावर आहे. मात्र, एखाद्या कर्मचाऱ्यावर वैयक्तिक स्वरूपाच्या गुन्ह्याचा आरोप झाल्यास त्याची कायदेशीर जबाबदारी आणि प्रकरणातील तथ्ये संबंधित तपास यंत्रणा व न्यायालयीन प्रक्रियेतून ठरतात.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे पत्नीचा मृत्यू नेमका कसा झाला? सुरुवातीला छतावरून पडल्याचे सांगण्यात आले; मात्र पोलिसांच्या तपासानंतर जवानाला कथित हत्येप्रकरणी अटक झाली आहे. आता तपास यंत्रणा मृत्यूची परिस्थिती, उपलब्ध पुरावे आणि आरोपीची भूमिका यांचा सखोल तपास करत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निष्कर्ष पोलिस तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार जवानावर हत्येचा आरोप आहे; त्याला न्यायालयाने दोषी ठरवलेले नाही.