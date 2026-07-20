'बाबा मला माफ कर, मी सरकारी नोकरीसाठी 50 वेळा प्रयत्न केला,' BTech सुवर्णपदक विजेत्या तरुणाने उचललं टोकाचं पाऊल

वारंवार प्रयत्न करुनही सरकारी नोकरी मिलत नसल्याने 23 वर्षीय तरुणाने टोकाचं पाऊल उचलल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 23 वर्षीय तरुणाने राहत्या घरात आत्महत्या केली आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी तरुणाने सुसाईड नोट लिहिली होती. या सुसाईट नोटमधून त्याने आपल्या वडिलांची माफी मागितली आहे. वारंवार प्रयत्न करुनही सरकारी नोकरी मिळवण्यात असमर्थ ठरल्याने त्याने वडिलांची माफी मागत जीवनयात्रा संपवली. विशेष म्हणजे तरुण बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट होता.
आनंद कुमार असं या तरुणाचं नाव आहे. 2024 मध्ये कानपूर येथील प्राणवीर सिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (PSIT) या खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग) अभ्यासक्रमात त्याने अव्वल स्थान पटकावलं होते आणि उत्तर प्रदेशात तिसरा क्रमांक मिळवला होता. महाविद्यालयाच्या एका कार्यक्रमात उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांच्या हस्ते त्याला सुवर्णपदक प्रदान करण्यात आलं होतं.
मोठ्या भावाचं लग्न ठरवण्यासाठी त्याचं कुटुंबीय बिहारमधील त्यांच्या गावी गेलं होतं. हीच संधी साधत त्याने गोविंद नगरमधील त्यांच्या तीन मजली घरातील खोलीत आत्महत्या केली. वारंवार दार वाजवूनही आनंद काहीच प्रतिसाद देत नसल्याने घरातील नोकराने शेजारी आणि पोलिसांना माहिती दिली. त्यानंतर त्याचा मृतदेह आढळून आला.
पोलिसांना घटनास्थळी एक सुसाईड नोटही सापडली आहे. या सुसाईड नोटमध्ये त्याने त्याच्या वडिलांची माफी मागितली आहे. त्यात लिहिलं आहे की, "सॉरी, पप्पा. मी जवळपास 50 वेळा सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला, पण यश मिळालं नाही. मला माफ करा". त्याचे वडील राजकुमार यांनी सांगितलं की, पदवी शिक्षणानंतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यापूर्वी त्याने पॉवर ग्रिडमध्ये एक वर्ष नोकरी केली होती.
"त्याने रेल्वे, एसएससी (कर्मचारी निवड आयोग), बँका आणि शिक्षण विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षा दिल्या, पण त्याला यश मिळू शकले नाही. तो गेल्या अनेक महिन्यांपासून तीव्र तणावाखाली होता," असं एका स्थापत्य अभियांत्रिकी आणि पायाभूत सुविधा कंपनीचे सेवानिवृत्त कर्मचारी असणारे राजकुमार यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं.