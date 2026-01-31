English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कधी सादर केलं गेलं भारताचं पहिलं बजेट? यावर्षी सादर केलं जाणरं बजेट कितवं? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती

Union Budget: उद्या ( 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी रविवारी) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याद्वारा भारतीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. सर्वचजण या अर्थसंकल्पाची वाट पाहत आहेत. पण, भारताचा पहिला अर्थसंकल्प कधी सादर केला गेला होता? यावर्षी भारत कितवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे? भारताचे पहिले अर्थमंत्री कोण होते? असे प्रश्न तुम्हावा कधी पडले आहेत का? जर हो तर या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी नक्कीच वाचा.   

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 31, 2026, 01:36 PM IST
India Union Budget 2026: सर्वांना हे माहितीच असेल की, उद्या 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारतीय अर्थसंकल्प (Budget) सादर केले जाणार आहे. विशेष भारतीय अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच होत आहे की, उद्या रविवार असूनही अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. सामान्य नागरिकांपासून ते अगदी मोठे उद्योगपतीही या अर्थसंकल्पाची वाट पाहत असतात. यावर्षात काय खरेदी करायचे आणि काय नाही?, कोणत्या क्षेत्रात गुंतवणूक करायची? यांसारख्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या अर्थसंकल्पावरच अवलंबून असतात. पण तुम्हाला कधी न कधी हा प्रश्न पडलाच असेल की, भारताने पहिले अर्थसंकल्प कधी सादर केले होते? आणि यावर्षी सादर केला जाणारा अर्थसंकल्प कितवा असणार आहे? चला तर मग जाणून घेऊया. 

स्वतंत्र भारताने पहिला अर्थसंकल्प कधी सादर केला? 

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. देश स्वतंत्र निर्णय घेऊ लागला. तेव्हा स्वातंत्र्याच्या 3 महिन्यांनंतर भारताने पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प  26 नोव्हेंबर 1947 रोजी सादर केला गेला. त्यावेळी आर. के. शणमुखम चेट्टी हे भारताचे पिहले अर्थमंत्री होते. पण स्वतंत्र भारतातील हा अंतरिम अर्थसंकल्प होता. कारण स्वातंत्र्यानंतर लगेचच पूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी वेळ खुपच कमी होता. अंतरिम अर्थसंकल्प हा निवडणुका किंवा जेव्हा नवीन सरकार येण्याची शक्यता असते तेव्हा सादर केला जातो. ज्यामध्ये नवीन धोरणे नसतात. हा अर्थसंकल्प 1947 ते 1948 या वर्षासाठी होता. या अर्थसंकल्पात एकूण महसूल रुपये 171 कोटी इतका होता. यामध्ये कोणतीही कर वाढ किंवा कोणत्याही नवीन योजनांचा समावेश नव्हता, तर फक्त विद्यमान स्थितीचे वर्णन होते. 

 

अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा कधीपासून सुरू झाली?

तसेच जर तुम्ही ब्रिटिश राजवटीच्या काळाचा विचार केला तर, भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी  जेम्स विल्सन या एका स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञाने 7 एप्रिल 1860 रोजी भारतात पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला होता. हा अर्थसंकल्प 1 एप्रिल 1860 ते 31 मार्च 1861 या कालावधीसाठी ठरवला गेला होता. याच अर्थसंक्लपातून आय कर (Income Tax) सुरू करण्याचा प्रस्ताव केला गेला होता, ज्यामुळे भारतात कर प्रणालीची सुरुवात झाली. पण हा अर्थसंकल्प भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्व काळातील असल्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या संदर्भात मोजला जात नाही. 

 

यावर्षी भारत कितवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे? 

यावर्षी (1 फेब्रुवारी 2026) रोजी भारत 89 वा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यामध्ये अंतरिम आणि पूर्ण अशा दोन्ही अर्थसंकल्पाता समावेश आहे.  या अर्थसंकल्पात आर्थिक वाढ, कर सुधार आणि भू-राजकीय परिस्थितीचा विचार केला जाणार आहे. तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा सलग 9 वा अर्थसंकल्प असणार आहे. 

